Triestina Santarcangelo/ Streaming video e diretta Sportube.tv: formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Triestina Santarcangelo: streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per l'undicesima giornata della Serie C

28 ottobre 2017 Redazione

Diretta Triestina Santarcangelo, Serie C girone B (Foto LaPresse)

Triestina Santarcangelo, che verrà diretta da Andrea Tursi, vale per l'undicesima giornata del girone B in Serie C 2017-2018, e si gioca sabato 29 ottobre alle ore 20:30. Sarà una sfida importante per entrambe le compagini, che dovranno vedersela anche con le squadre davanti a loro in classifica. Da una parte la voglia di conquistare i play off, dall'altra la necessità della salvezza: due obiettivi opposti per poter cercare di dare una notevole svolta alla propria stagione.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE IN DIRETTA TRIESTINA SANTARCANGELO

La sfida Triestina Santarcangelo non si potrà seguire in diretta tv sui canali in chiaro o pay, ma ci sarà comunque la possibilità, per gli abbonati al sito elevensports.it o per chi acquisterà l'evento singolo del match, per vedere la partita in diretta streaming video via internet.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Sannino potrebbe riproporre la stessa formazione vista in campo contro il Vicenza. I padroni di casa potrebbero schierare un 4-3-3, con Boccanera in porta. Difesa confermata in toto, con Toriani, El Hasni, Acquaro e Grillo nel reparto arretrato. Dubbi a centrocampo: infatti cinque centrocampisti si giocano tre maglie. Al momento sono favoriti Acquadro, Porcari e Bracaletti, ma Libutti e Celestri potrebbero entrare a gara in corso. Petrella, Arma e Bariti saranno i tre attaccanti che cercheranno di scardinare la difesa di mister Angelini.

Il Santarcangelo cercherà di riconfermare il 3-5-2, con Bastianoni tra i pali. Nessun dubbio in difesa, con il tridente Bondioli, Briganti e Sirignano che giocheranno molto probabilmente dal primo minuto. Toninelli e Broli agiranno sulle corsie esterne, mentre a centrocampo vedremo molto probabilmente Obeng, Dalla Bona e Gaiola. Piccioni e Bussaglia dovrebbero partire dal primo minuto, ma Palimieri è pronto a giocarsi una maglia da titolare. Entrambi gli allenatori effettueranno le loro scelte nei prossimi giorni, anche perché dovranno essere valutate le condizioni dei calciatori.

LA CHIAVE TATTICA

Solo nelle ore precedenti al match capiremo con più precisione quali saranno le scelte dei due tecnici. Sarà una sfida molto combattuta, visto che entrambe le compagini cercheranno di esprimersi sin da subito. I padroni di casa potranno ovviamente sfruttare il fattore campo, anche perché vogliono assolutamente vincere in un momento alquanto positivo. Gli ospiti hanno subito ben 27 goal, quindi cercheranno di rimanere rintanati in difesa per evitare ulteriori problemi: non sarà affatto semplice cercare di non subire goal contro la Triestina, che fino a questo momento ha una buona media. La squadra di casa vorrà cercare di forzare il gioco proprio nei primi minuti del match, in modo tale da trovare subito la via del goal e cercare di chiudere la partita sin da subito.

QUOTE E PRONOSTICO

Stando alle quote offerte da Eurobet, i padroni di casa sono favoriti a quota 1.63, mentre il segno X è dato a quota 3.55. Il segno 2, invece, è a quota 5.35. Per chi vuole scommettere sul segno Under 2.5 può usufruire della quota di 1.75, mentre per chi vuole puntare sul segno Over 2.5 (le reti complessive della partita devono essere superiori a tre), potrà sfruttare la quota di 1.95. Interessanti anche le quote del Goal, a 1.87 e del No Goal a 1.83.

