Venezia Frosinone/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Venezia Frosinone: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita che si gioca per la dodicesima giornata del campionato di Serie B

Venezia Frosinone sarà diretta dall'arbitro Marini; alle ore 15 di sabato 28 ottobre si gioca allo stadio Penzo per la dodicesima giornata del campionato di Serie B 2017-2018, che arriva pochi giorni dopo il turno infrasettimanale. Scontro d'alta classifica in laguna, dove si affrontano rispettivamente la quinta e seconda forza del campionato cadetto. Il Venezia è reduce dal ko sul campo del Cittadella (2-1 il risultato finale), mentre il Frosinone è riuscito a fare suo lo scontro casalingo con la Ternana, superata con un perentorio 4-2 davanti ai propri tifosi. In classifica, i veneti hanno un distacco dalla vetta di soli tre punti, mentre il Frosinone è a un solo punto di ritardo dalla capolista Empoli, con i toscani che erano stati battuti domenica scorsa proprio dalla squadra di Filippo Inzaghi.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Venezia Frosinone sarà trasmessa in diretta tv su Sky Calcio 2, codice d'acquisto 409207: appuntamento allora per tutti gli abbonati alla televisione satellitare, che potranno assistere alla partita anche in diretta streaming video con l'applicazione Sky Go - senza costi aggiuntivi - oppure seguire su Sky Sport 1 Diretta Gol Serie B, che trasmette highlights e gol da tutti i campi in tempo reale.

IL CONTESTO

Il Venezia deve cercare di tornare alla vittoria, in modo da non perdere ulteriore terreno rispetto alla vetta della classifica, dimostrando così al proprio presidente di saper lottare per ambire alle posizioni di vertice del torneo, nonostante sia una neopromossa. Anche in casa Frosinone la vittoria in Veneto viene considerata fondamentale per proseguire nel buon momento intrapreso dai giocatori allenati dal tecnico Moreno Longo, che arriva da tre risultati utili consecutivi (pareggio casalingo contro il Palermo e 1-1 a Salerno contro i granata).

PROBABILI FORMAZIONI VENEZIA FROSINONE

La sconfitta sul campo del Cittadella lascia l'amaro in bocca ai giocatori di Filippo Inzaghi, dopo il successo ottenuto pochi giorni prima contro la prima della classe, l'Empoli, ieri vincente contro il Pescara per 3-1. Il Venezia ha sicuramente pagato il turno infrasettimanale, pagando maggiore dazio rispetto alle altre pretendenti play off. Inzaghi ha schierato i suoi uomini con il modulo 3-5-2. In porta Audero. Difesa a tre composta da Bruscagin, Modolo e Domizzi. Sugli esterni Del Grosso e Zampano, con Falzerano, Signori e Stulac in mezzo al campo. In attacco la coppia Moreo e Geijo. Primo tempo che si chiude in parità, 1-1, per effetto delle reti di Strizzolo per il momentaneo vantaggio dei padroni di casa e di Stulac per il Venezia, a tre minuti dal termine della prima frazione di gioco. Nella ripresa, il gol vittoria per il Cittadella arriva al minuto 65. A siglarlo è Litteri, che consegna così alla squadra di Padova un successo insperato alla vigilia.

Partita pirotecnica allo stadio Benito Stirpe di Frosinone, dove i ciociari hanno vinto con pieno merito contro la Ternana (4-2 il risultato finale). Mister Moreno Longo schiera i suoi uomini con il modulo offensivo 3-4-3. In attacco il tridente composto da Ciano, Ciofani e Soddimo, con l'altro Ciofani (Matteo) sull'esterno destro insieme al collega Beghetto (esterno di sinistra a centrocampo). In mezzo Gori e Sammarco. Difesa a tre con Terranova, Ariaudo e Russo, mentre in porta conferma per Zappino. Pronti-via ed è la Ternana a passare a sorpresa in vantaggio dopo dieci minuti grazie al gol di Gasparetto. Il Frosinone è però bravo a riorganizzarsi e centrare il pareggio con Soddimo otto minuti più tardi. Al 47 arriva anche il raddoppio dei padroni di casa, grazie all'esterno Matteo Ciofani. Semra una partita in discesa per il Frosinone, che si fa però raggiungere sul 2-2 dagli ospiti a quindici minuti dal termine (a segno Angiulli). Tutto finito? No, perché la squadra di Longo ha ancora la forza di reagire e segnare due gol negli ultimi dieci minuti. Prima Nicola Citro per il momentaneo 3-2 e poi Ciano al novantesimo sempre su assist di Citro sigla il gol del definitivo 4-2 per la squadra del Frosinone, che mancava l'appuntamento con la vittoria dallo scorso 19 settembre, quando si impose 1-0 sul campo dell'Ascoli in trasferta.

QUOTE E PRONOSTICO

Andiamo a dare uno sguardo al pronostico per la partita del Penzo, se non altro per scoprire quale delle due squadre sia sulla carta favorita oggi pomeriggio. Il segno 1 del Venezia è quotato a 2.95, mentre il successo del Frosinone si trova a quota 2.55. Il pareggio è quota a 3.05 (fonte Eurobet).

