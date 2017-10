Video/ Psg Nizza (3-0): highlights e gol della partita (Ligue 1)

Video Psg Nizza (3-0): highlights e gol della partita della Ligue 1 francese giocata venerdì 27 ottobre. Doppietta di Cavani e un autogol di Dante, dominio parigino

28 ottobre 2017 Mauro Mantegazza

Video Psg Nizza (LaPresse)

Il Psg travolge il Nizza con un eloquente 3-0 che descrive bene la differenza che attualmente separa queste due squadre della Ligue 1. Il Paris Saint Germain è sempre più leader del massimo campionato francese, il Nizza sta invece vivendo una pessima stagione e farebbe bene a questo punto a guardarsi alle spalle. Il protagonista assoluto della partita è stato Edinson Cavani, autore di una doppietta già nel giro dei primi 31 minuti della partita al Parco dei Principi, subito in discesa dunque per il Psg. L’altro nome di spicco è quello di Angel Di Maria e questo ci fa piacere, perché l’argentino è finito indietro nelle gerarchie dello squadrone parigino, ma ha approfittato dell’occasione fornita dall’assenza dello squalificato Neymar fornendo gli assist per entrambi i gol di Cavani. Il sipario è poi definitivamente calato su Psg Nizza quando Dante ha segnato nella porta sbagliata al 7’ minuto del secondo tempo: 3-0 per il Paris Saint Germain e resa definitiva per il Nizza.

LE STATISTICHE

Analizzando le statistiche circa Psg Nizza, non si può fare altro che osservare il dominio dei padroni di casa fin dal possesso palla, che è stato al 66% per il Psg. Nizza esattamente doppiato dai parigini nel numero di tiri totali (16-8), ancora più netta è la differenza tra le due squadre se ci limitiamo a considerare solamente i tiri nello specchio della porta avversaria, che sono stati 8-1 per il Psg, dunque per Areola è stata una serata di riposo quasi completo. Anche nei calci d’angolo, che sono stati 8-2 per il Paris Saint Germain, la differenza è stata netta, dunque è chiaro che la vittoria della formazione allenata da Unai Emery è da considerare più che meritata.

© Riproduzione Riservata.