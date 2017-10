VINCENZO MONTELLA ESONERATO? / Ac Milan news, il tecnico non si arrende: abbiamo giocato alla pari della Juve

Vincenzo Montella esonerato? Ac Milan news: sul tecnico campano c'è di nuovo l'ombra di Paulo Sousa dopo la sconfitta di stasera contro la Juventus di Massimiliano Allegri.

28 ottobre 2017 - agg. 28 ottobre 2017, 23.05 Matteo Fantozzi

L'esonero di Vincenzo Montella non sembra un'utopia dopo che nelle ultime cinque partite sono arrivati appena quattro punti. Stasera era prevedibile la sconfitta contro la Juventus di Massimiliano Allegri, ma questo non vuol dire che la società non possa prendere una decisione importante ancor prima della prossima partita in Europa League. Fatto sta che Vincenzo Montella non si arrende e sottolinea i progressi a Premium Sport alla fine della gara: "Abbiamo giocato alla pari della Juventus. La differenza l'ha fatta Gonzalo Higuain che ha segnato due grandi gol. Per me la squadra ha fatto una buona partita, poi alla fine eravamo un po' stanchi. Siamo stati equilibrati e abbiamo tirato il doppio delle volte rispetto alla Juventus. Potevamo sbloccarla noi, ma loro sono stati più bravi in attacco". Parole importanti per motivare un ambiente che in questo momento è scarico e ha bisogno di ritrovare forza ed equilibrio, ma soprattutto risultati. (agg. di Matteo Fantozzi)

L'OMBRA DI PAULO SOUSA

Vincenzo Montella torna a rischiare l'esonero dopo la sconfitta contro la Juventus. Su di lui ci sono di nuovo ombre di alcuni allenatori che possano dargli il cambio già nelle prossime ore. Secondo il Corriere dello Sport pare che il nome in cima alla lista dei desideri della società rimanga quello di Paulo Sousa, l'anno sorso alla Fiorentina. Difficile capire anche il pensiero del tecnico lusitano che è arrivato al bivio della sua carriera e che deve trovare una panchina dove esaltare le sue qualità. L'altra idea è quella di promuovere Gennaro Ivan Gattuso in prima squadra dalla Primavera per fare da traghettatore verso magari il nome di Antonio Conte. Il tecnico del Chelsea nella prossima stagione potrebbe provare l'esperienza di tornare in Italia dove con la Juventus ha vinto tre Scudetti di fila. Staremo a vedere quale sarà la decisione del Milan che deve considerare comunque un filotto di risultati un po' complicati.

IL KO CON LA JUVENTUS DECISIVO?

Il ko con la Juventus potrebbe essere decisivo per Vincenzo Montella? Il tecnico rossonero rischia l'esonero ormai da diverse settimane, salvato dalla vittoria contro il Chievo Verona del turno infrasettimanale. Una sconfitta contro i campioni d'Italia che ci poteva stare, in una partita dove però la società si aspettava qualcosa di più. La squadra di Massimiliano Allegri infatti ha vinto con due reti di scarto senza fare grande fatica, risparmiando energie in vista della sfida di Champions League contro lo Sporting Lisbona. E' mancata quella grinta che il Milan avrebbe dovuto mettere sul rettangolo verde di gioco, senza la volontà di trovare il risultato e di lottare su ogni pallone contro un avversario che comunque è sembrato dal primo all'ultimo minuto più forte. Staremo a vedere che decisione prenderà il Milan, alla ricerca di un risultato che possa regalare un ritorno dopo una campagna di calciomercato dispendiosa e che dovrà portare un ritorno anche in classifica.

