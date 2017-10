Wta Finals 2017/ Diretta Pliskova Wozniacki, Garcia Williams: streaming video SuperTennis, orario semifinali

Diretta Wta Finals 2017: streaming video SuperTennis, le due semifinali del Master di tennis femminile si giocano 28 ottobre a Singapore e sono Pliskova-Wozniacki e Williams-Garcia

28 ottobre 2017 Claudio Franceschini

Wta Finals 2017: Karolina Pliskova affronta Caroline Wozniacki (Foto LaPresse)

Pliskova-Wozniacki e Garcia-Williams: le semifinali delle Wta Finals 2017 sono delineate e si giocano sabato 28 ottobre a partire dalle ore 10.00 italiane a Singapore. E’ uno scenario insospettabile quello che si è verificato a Singapore: eliminate le prime due giocatrici al mondo e tre delle prime quattro, un’esordiente assoluta al Master di tennis femminile raggiunge la semifinale e giocherà contro una che questo torneo lo ha vinto nove anni fa, e non vi si qualificava da otto.

WTA FINALS 2017, DIRETTA STREAMING SU SUPERTENNIS.TV

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE IL TORNEO

Le semifinali delle Wta Finals 2017 saranno trasmesse in diretta tv su SuperTennis; appuntamento in chiaro per tutti sul canale 64 del telecomando, con la possibilità di assistere alla diretta streaming video visitando il sito www.supertennis.tv. Gli abbonati alla televisione satellitare a pagamento potranno assistere agli incontri di tennis anche al numero 224 del bouquet Sky, mentre a va ricordato che il sito ufficiale delle Wta Finals è www.wtafinals.com.

LA SITUAZIONE

Quello che è accaduto nella giornata conclusiva del gruppo rosso ha avuto dell’incredibile: Caroline Wozniacki ha blindato la qualificazione vincendo 6-0 il primo set contro Caroline Garcia, che poi è incredibilmente risorta fino a prendersi la vittoria. Nessun problema per la danese comunque qualificata; il botto c’è stato dopo, perché il set vinto dalla Garcia aveva aritmeticamente eliminato Elina Svitolina che, tuttavia, ha battuto Simona Halep in due set cancellando così la possibilità della rumena di volare in semifinale. Dove è volata la transalpina; la quale, avendo vinto la sfida diretta contro la Wozniacki, si è anche presa il primo posto del gruppo rosso. Particolare curioso: nessuna delle quattro semifinaliste ha un percorso netto, tutte hanno perso una partita prima di arrivare qui.

PLISKOVA WOZNIACKI

Dopo una prima serie di tre vittorie di Caroline Wozniacki – che determinano il bilancio dei precedenti, 5-3 per la danese – le due hanno vinto in maniera alternata nei loro incroci. Ben cinque sono avvenuti in questa stagione, l’ultimo nel 2017: 3-2 in favore di Karolina Pliskova. Le ultime partite del round robin non devono ingannare: queste due giocatrici sono quelle che hanno mostrato la forma migliore. Per l’incrocio del calendario la Pliskova ha vinto il gruppo bianco con una giornata di anticipo, schiantando Williams e Muguruza e poi inevitabilmente lasciando strada alla Ostapenko, non avendo nulla da chiedere al metch; la Wozniacki si è rivelata ingiocabile sia per la Svitolina che per la Halep, ma anche per la Garcia che ha risalito la corrente solo quando la danese sapeva di essere già qualificata. Si tratta in questo senso di una finale anticipata, anche se un torneo simile può riservare ancora molte sorprese. Di sicuro, se le due giocheranno come hanno saputo fare fino a giovedì, potremo assistere a una semifinale bellissima.

GARCIA WILLIAMS

La semifinale meno attesa: è incredibile vedere Venus Williams ancora in corsa per un grande torneo, a 37 anni compiuti e dopo stagioni in cui sembrava in evidente declino. Eppure la stagione dell’americana è stata entusiasmante, tanto da riproporla alle Finals; il modo in cui ha battuto ed eliminato la Muguruza (con una grossa mano da parte della spagnola, va detto) ci conferma che la maggiore delle sorelle Williams non è venuta a Singapore in gita premio, ma con tutte le carte in regola per vincere il torneo. Caroline Garcia è la grande sorpresa: era sostanzialmente eliminata dopo il primo set perso contro la Svitolina, è risorta e ha firmato il suo capolavoro contro la Wozniacki, approfittando di una motivazione maggiore ma dimostrandosi grande combattente (è la sua dote migliore). I precedenti sono due: siamo 1-1, ma entrambe le sfide risalgono al 2014 nel tour cinese. Wuhan e Pechino, i due tornei che la Garcia ha vinto in fila qualificandosi in extremis alle Finals (ma senza il forfait di Johanna Konta non le sarebbe probabilmente bastato). Dovesse prendersi il titolo, tutto l’insieme del suo percorso sarebbe davvero straordinario.

