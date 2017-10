AlbinoLeffe Teramo/ Streaming video e diretta Sportube.tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta AlbinoLeffe Teramo: streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per l'undicesima giornata del girone B di Serie C

29 ottobre 2017 Claudio Franceschini

Diretta AlbinoLeffe Teramo, Serie C girone B (Foto LaPresse)

Albinoleffe-Teramo, diretta dal signor Andreini di Forlìo, domenica 29 ottobre alle ore 14.30, sarà una sfida del programma dell'undicesima giornata d'andata nel girone B del campionato di Serie C 2017-2018. L'Albinoleffe si è assestato verso l'alta classifica dopo le ultime vittorie esterne contro Modena e Ravenna, con i seriani che si stanno dimostrando quasi più a loro agio negli impegni esterni. Teramo ancora lontano dalle zone nobili, reduce però da cinque risultati utilili consecutivi in campionato, con quattro pareggi (compreso l'ultimo contro il Santarcangelo) e una vittoria nelle ultime cinque sfide disputate in campionato, un trend in crescendo per la formazione abruzzese che sembra però ancora lontana dai livelli che la portarono a vedere sfumare la Serie B solo per illecito ormai in un caso risalente a 2 anni fa.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

AlbinoLeffe Teramo non sarà trasmessa in diretta tv; tuttavia, come per tutte le partite nella stagione di Serie C (anche quelle di Coppa Italia), ci sarà la possibilità di seguire la sfida in diretta streaming video, sottoscrivendo un abbonamento al portale Sportube.tv che ha l’esclusiva per le partite della terza divisione.

LE PROBABILI FORMAZIONI ALBINOLEFFE TERAMO

Ecco quelle che saranno le probabili formazioni del match: l'Albinoleffe schiererà Coser in porta alle spalle di un trio composto da Mondonico, Gavazzi e Zaffagnini. A centrocampo spazio ad Agnello, Di Ceglie e Sbaffo, mentre Gonzi sarà l'esterno laterale di destra e Giorgione l'esterno laterale di sinistra. In avanti, spazio a Gelli al fianco dell'ivoriano Kouko nel tandem offensivo. Risponderà il Teramo con Speranza, Caidi e Sales titolari nella linea difensiva a tre davanti all'estremo difensore Calore. Ilari, Amadio e De Grazia saranno i centrali di centrocampo, con Ventola che avrà il compito di presidiare la fascia destra e Varas la fascia sinistra, mentre i due attaccanti della coppia offensiva saranno Barbuti e Foggia.

QUOTE E SCOMMESSE

Le agenzie di scommesse ritengono la vittoria dell'Albinoleffe il risultato più probabile, con successo casalingo quotato 1.83, mentre il pareggio viene proposto ad una quota di 3.30 da Paddy Power e la vittoria abruzzese ad una quota di 4.20 da Betclic. L'under 25 viene proposto ad una quota di 1.66 da Paddy Power, l'over 2.5 ad una quota di 2.14 da Bet365.

