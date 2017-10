Arezzo Viterbese/ Streaming video e diretta Sportube.tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Arezzo Viterbese: streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per l'undicesima giornata del girone A di Serie C

29 ottobre 2017 Redazione

Diretta Arezzo Viterbese, Serie C girone A (Foto LaPresse)

Arezzo Viterbese sarà diretta dall'arbitro Pierantonio Perotti; alle ore 20.30 di domenica 29 ottobre fari puntati sulla partita valida per l'undicesima giornata del girone A di Serie C 2017-2018. Dopo il cambio di allenatore che ha portato Bellucci ad essere sostituito da Massimo Pavanel, l'Arezzo si è reso protagonista di una lenta ma progressiva risalita di posizioni nella classifica del girone A, che dai bassifondi l'ha condotto fino all'attuale decimo posto, e quindi all'ultima posizione della griglia play-off se essa venisse stilata in questo momento.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

Arezzo Viterbese non sarà trasmessa in diretta tv; tuttavia, come per tutte le partite nella stagione di Serie C (anche quelle di Coppa Italia), ci sarà la possibilità di seguire la sfida in diretta streaming video, sottoscrivendo un abbonamento al portale Sportube.tv che ha l’esclusiva per le partite della terza divisione.

IL CONTESTO

Un cambio come non mai azzeccato quello voluto dalla società toscana per la guida tecnica della squadra, che con Bellucci sulla panchina aveva ottenuto troppo poco (soprattutto fra le mura amiche) per il vero potenziale riconosciuto ai nastri di partenza. Per rendere in numeri l'idea del lavoro compiuto da Pavanel, ci limitiamo a ricordare che i punti conquistati dal neo-tecnico toscano sono 10 (in 6 gare sulla panchina), mentre quelli precedentemente portati a casa da Bellucci erano solo 3 in 4 gare. L'unico trend da invertire per Pavanel sarà quello casalingo, che anche con il suo arrivo si è confermato come uno dei peggiori del girone A.

L'Arezzo, infatti, in 5 gare interne, ha ottenuto soltanto una vittoria, perdendo tutte e 4 le altre gare disputate; un dato che non è sicuramente piaciuto alla passionale tifoseria amaranto. Nell'ultima gara giocata in campionato, è arrivato il successo per 3-0 sul campo del Monza. L'avversario di questo turno è una Viterbese che arriva al Città di Arezzo dopo due sconfitte nelle ultime 3 gare, e che vorrà sicuramente fare bottino pieno per non perdere pericolosamente contatto con le squadre al comando.

Per i laziali, protagonisti di un avvio di stagione in cui erano riusciti a porsi al comando con prestazioni convincenti, ha poi perso brillantezza durante il proprio cammino, fallendo in casa alcuni importanti appuntamenti. Parliamo della sconfitta dell'8 ottobre contro il Monza, una beffa arrivata a pochi minuti dal termine, e poi di quella della scorsa settimana contro il Siena, capolista del girone A che si è imposta al Città di Arezzo per 3-1. Elemento, quello del rendimento casalingo, che in un certo qual senso accomuna Arezzo e Viterbese, due squadre che danno il meglio di sé lontano dalle mura amiche.

LE PROBABILI FORMAZIONI AREZZO VITERBESE

Passando all'analisi delle probabili formazioni, il tecnico di casa Pavanel dovrebbe confermare il 4-3-1-2, affidandosi per la porta alla conferma di Borra. In difesa Sabatino e Luciani saranno i due terzini, con Muscat e Ferrario al centro. A centrocampo De Feudis agirà insieme a Cenetti e Foglia, con il numero 7 Corradi avanzato di qualche metro nella posizione di trequartista. In attacco, dopo la doppietta al Monza, probabile la partenza da titolare per Cutolo, che sarà alle spalle dell'unica punta Moscardelli. Dall'altra parte l'allenatore Federico Nofri inserisce un 4-3-3 con Iannarilli in porta, Sané, Pacciardi, Sini e Celiento in difesa. A centrocampo Baldassin sarà affiancato da Cenciarelli e Di Paolantonio, mentre in avanti l'assenza per squalifica di Tortori obbliga il mister laziale ad optare per Razzitti e Mendez alle spalle di Jefferson.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote proposte dall'agenzia di scommesse SNAI per il match di Arezzo sono le seguenti: segno 1 per la vittoria dei padroni di casa a 2,10, segno 2 per la vittoria della Viterbese a 3,25, e segno X per il pareggio quotato 3,10 volte la somma che avrete eventualmente deciso di mettere sul piatto.

