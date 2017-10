Arzachena Olbia/ Streaming video e diretta Sportube.tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

29 ottobre 2017 Claudio Franceschini

Diretta Arzachena Olbia, Serie C girone A (Foto LaPresse)

Arzachena Olbia, che sarà diretta dall'arbitro Andrea Giuseppe Zanonato, vale per l'undicesima giornata del girone A di Serie C 2017-2018: squadre in campo domenica 29 ottobre alle ore 20:30. La prima storica edizione di questo derby sardo in Serie C è un incontro importante ai fini della classifica, fra due squadre che hanno dato di più rispetto alle aspettative in queste prime 10 giornate. Per l'analisi di questa partita allora partiamo dalla situazione dei padroni di casa dell'Arzachena, neopromossa in Serie C.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

Arzachena Olbia non sarà trasmessa in diretta tv; tuttavia, come per tutte le partite nella stagione di Serie C (anche quelle di Coppa Italia), ci sarà la possibilità di seguire la sfida in diretta streaming video, sottoscrivendo un abbonamento al portale Sportube.tv che ha l’esclusiva per le partite della terza divisione.

IL CONTESTO

La formazione in maglia bianco-verde, affidata per la quarta stagione di fila alla guida dell'esperto Mauro Giorico, con 13 punti in classifica occupa a pieno merito l'ottava posizione della classifica del girone A, insieme a Piacenza ed Arezzo. Peccato che, dopo il pareggio contro l'Alessandria di un paio di settimane fa, nell'ultima gara di campionato giocata contro la Carrarese i sardi hanno praticamente gettato al vento 3 punti in un paio di minuti, dopo l'iniziale vantaggio firmato Sanna, a causa della doppietta a distanza ravvicinata di Biasci, peraltro subentrato al momento del primo gol da soli 10 minuti.

Un K.O. che brucia ancora, per i bianco-verdi, ma che deve essere subito lasciato alle spalle per affrontare nel prossimo turno un impegno ravvicinato come il derby contro l'Olbia. Un Olbia che, invece, viaggia sulle ali dell'entusiasmo per effetto delle due vittorie consecutive che l'hanno portato al terzo posto in solitaria della classifica del girone A, con 20 punti totalizzati. La squadra ha evidenziato una grande crescita nelle ultime giornate e, tolta la mazzata della sconfitta interna contro il Siena (capolista a 4 punti di distanza anche in virtù di questo risultato), i progressi sono stati continui. Quella di Bernardo Mereu è una squadra non particolarmente brillante nel gioco e conseguentemente nei risultati, ma pienamente efficace stando a quello che leggiamo dalla classifica.

La trasferta di Arzachena, distante soltanto 25 km da Olbia, porterà probabilmente anche un supporto caloroso e consistente da parte dei tifosi, divisi fra l'altro da una rivalità recente ma piuttosto accesa con i supporters dell'Arzachena. Nei precedenti noti fra queste due formazioni, l'Olbia è imbattuto in 7 gare giocate contro l'Arzachena, vincendo al contempo 4 gare. L'ultimo incontro fra le due corregionali risale allo scorso agosto, in un match di Coppa Italia di Lega, con reti di Ogunseye e Ragatzu per l'Olbia, Lisai per i bianco-verdi.

LE PROBABILI FORMAZIONI ARZACHENA OLBIA

Per quanto riguarda le probabili formazioni di questo match, il tecnico dell'Arzachena non ha ancora sciolto le riserve riguardo al modulo. Volendo scartare dal primo minuto l'ipotesi 4-4-2, Giorico inserisce il 3-5-2 con Cancelli in porta, Peana e Arboleda terzini di difesa, con Sbardella e Piroli al centro. A centrocampo Lisai e Nuvoli occuperanno le corsie esterne, lasciando a La Rosa e Casini la mediana. In attacco Sanna è in vantaggio su Curcio per affiancare Vano dal primo minuto. Dall'altra parte Mereu schiera un 4-3-1-2 con Aresti in porta, Cotali, Iotti, Leverbe e Pisano in linea difensiva. A centrocampo Biancu, Muroni e l'australiano Pennington saranno al centro della mediana, con Alessio Murgia avanzato a trequartista. In attacco spazio alla forte coppia Ragatzu-Ogunseye, la più prolifica del girone con 11 reti a referto.

QUOTE E PRONOSTICO

Per quanto riguarda le quote fornite dall'agenzia di scommesse SNAI, il segno 1 della vittoria dell'Arzachena è quotato 2,65, con il segno 2 per la vittoria dell'Olbia che è invece quotato a 2,55. Il segno X che identifica il pareggio è dato a 3,00 volte la somma giocata.

