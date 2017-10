Bassano Renate/ Streaming video e diretta Sportube.tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Bassano Renate: streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per l'undicesima giornata del girone B di Serie C

29 ottobre 2017 Claudio Franceschini

Diretta Bassano Renate, Serie C girone B (Foto LaPresse)

Bassano Renate sarà diretta dall'arbitro Federico Dionisi: alle ore 18:30 di domenica 29 ottobre si gioca per l'undicesima giornata nel girone B della Serie C 2017-2018. E' una sfida di alta quota tra due squadre che hanno iniziato benissimo la stagione, ma che hanno poi vissuto una flessione che le ha allontanate da una vetta che, comunque, resta ampiamente alla portata.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

Bassano Renate non sarà trasmessa in diretta tv; tuttavia, come per tutte le partite nella stagione di Serie C (anche quelle di Coppa Italia), ci sarà la possibilità di seguire la sfida in diretta streaming video, sottoscrivendo un abbonamento al portale Sportube.tv che ha l’esclusiva per le partite della terza divisione.

LE PROBABILI FORMAZIONI BASSANO RENATE

I padroni di casa schiereranno molto probabilmente il 4-3-1-2. In porta confermato Grandi, con Barison e Bizotto che andranno a posizionarsi al centro della difesa. Karkalis e Andreoni agiranno sulle fasce, mentre a centrocampo vedremo molto probabilmente Bianchi e Laurenti. Unico dubbio per mister Magi riguarda Salvi, che si giocherà un posto da titolare con Venitucci. Minesso agirà dietro le punte, mentre Fabbro e Diop sembrano essere favoriti per partire sin dal primo minuto.

Gli ospiti risponderanno molto probabilmente con il 4-3-3. Di Gregorio va in porta, con Di Gennaro e Teso davanti alla difesa. Anghileri e Vannucci andranno molto probabilmente a completare il reparto difensivo. Antezza e De Micheli si giocheranno un posto da titolare, mentre Pavan e Palma sono già sicuri di partire sin dal primo minuto. Tanti dubbi in attacco per mister Cevoli: Finocchio e Musto si giocano un posto in attacco, mentre Ungaro e Lunetta dovrebbero andare a supporto dell'unica punta. Occhio a Piscopo, già subentrato nella gara contro il Sudtirol: il calciatore potrebbe entrare a gara in corso o giocarsi una maglia da titolare.

LA CHIAVE TATTICA

Sarà una sfida davvero equilibrata, anche perché le due compagini si equivalgono. Questo lo dice anche la classifica, visto che i padroni di casa sono quinti, mentre gli ospiti ricoprono la quarta posizione. Non sarà per niente semplice capire come giocheranno, ma molto probabilmente la prima mezz'ora di gioco servirà per studiarsi. Sarà un momento fondamentale del match, anche perché in queste gare l'equilibrio potrebbe spostarsi anche per un singolo episodio. Proprio per questo motivo bisognerà fare moltissima attenzione ad ogni piccolo particolare ed evitare qualsiasi tipo di errore. Sicuramente nel secondo tempo ci sarà un messaggio chiaro da parte di entrambe le compagini: proprio in quel frangente si potrebbero decidere le sorti della gara.

QUOTE E PRONOSTICO

Stando alle quote di Eurobet, i padroni di casa sono leggermente favoriti. La quota del segno 1 si trova a 2.25, mentre il segno X è a quota 3.15. Interessante anche la vittoria del Renate, data a 3.15. Il segno Under è a quota 1.57, mentre il segno Over 2.5 è dato a 2.25. Equilibrio per quanto riguarda il segno Goal e No Goal: nel primo caso la quota è di 1.90, mentre nel secondo caso è di 1.80.

© Riproduzione Riservata.