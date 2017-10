Benevento Lazio/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

29 ottobre 2017 Mauro Mantegazza

Diretta Benevento Lazio (LaPresse)

Benevento Lazio, partita diretta dall’arbitro Giacomelli oggi, domenica 29 ottobre alle ore 12.30 allo stadio Vigorito, sarà il lunch match per l'undicesima giornata di Serie A. Situazione sempre più nera nella città delle streghe: nessuno probabilmente, neanche ipotizzando il peggiore degli scenari, avrebbe immaginato una situazione del genere dopo dieci giornate di campionato in massima serie. L'ultima beffa, una sorta di riassunto del momento vissuto dai giallorossi, è la gara persa in turno infrasettimanale contro il Cagliari. Allo scadere un calcio di rigore trasformato dal Benevento aveva praticamente chiuso la gara sul pareggio, per il primo punto stagionale. Invece, all'ultimo pallone a tempo praticamente scaduto, un eurogol di Pavoletti ha costretto alla sconfitta il Benevento, soffocando un'esultanza che racchiudeva due mesi di sofferenze. Ora quell'esultanza, quella gioia di poter conquistare il primo storico punto in questo torneo, utile più al morale che alla classifica, dovrà probabilmente essere rinviata ulteriormente, in un quadro che rischia sempre più di aggravarsi. Le prossime avversarie in campionato, infatti, saranno Lazio e Juventus, due avversari particolarmente ostici per un organico debole e poco attrezzato come quello a disposizione del tecnico De Zerbi.

La Lazio di Inzaghi, ormai una certezza grazie alle convincenti prestazioni messe in campo sin dal primo turno, arriva a questo match con cinque vittorie consecutive in campionato ed automaticamente con il titolo di squadra più in forma di questa Serie A. I biancocelesti vengono dalla vittoria in trasferta a Bologna per 2-1, una vittoria sofferta ma meritata, che ha dimostrato tutto il carattere e la solidità mentale di questa formazione. Nella seconda frazione gli emiliani si sono lanciati in un ostinato forcing sempre ben rintuzzato dalla rocciosa difesa laziale. Ora, con un calendario relativamente più morbido che propone le sfide contro Benevento ed Udinese, i capitolini potrebbero avere l'occasione di gestire le proprie forze, senza commettere l'errore di prendere sottogamba le due partite.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE BENEVENTO LAZIO

Benevento Lazio sarà visibile in diretta tv sia sui canali della tv satellitare, sia sul digitale terrestre. Nel primo caso potremo seguire il match su Sky Supercalcio oppure su Sky Calcio 1, mentre per gli abbonati a Mediaset Premium l’appuntamento sarà sul canale Premium Sport. Di conseguenza, la diretta streaming video sarà garantita tramite l’applicazione Sky Go oppure Premium Play a tutti gli abbonati delle due piattaforme.

PROBABILI FORMAZIONI BENEVENTO LAZIO

Per quanto riguarda le probabili formazioni, il tecnico di casa De Zerbi potrebbe optare per qualche modifica dello schieramento visto a Cagliari in questo turno infrasettimanale. Nel 4-3-3, potrebbe trovare spazio dal primo minuto Ciciretti, pedina fondamentale in un gioco negli spazi e nel tridente, così come D'Alessandro, calciatore che con Baroni ha avuto un impiego scarso. In attacco Iemmello è destinato a rimanere titolare ai danni di Coda. Dall'altro lato pochi dubbi di formazione per Inzaghi, che salvo eccezioni potrebbe lasciare spazio ad un leggero turnover per far riposare i suoi. Mentre è ancora escluso in rientro di Felipe Anderson, alle prese con un problema di lunga data, potrebbe essere dei titolari Nani, che ha fatto vedere buone giocate a Bologna. In attacco, invece, probabile conferma per Immobile, mentre Caicedo rimane l'uomo-Europa League.

PRONOSTICO E QUOTE

Per quanto riguarda i numeri, quella del Vigorito sarà la sfida fra il terzo miglior attacco e la peggiore difesa del torneo. Una vera mission impossible, per i giallorossi, mantenere inviolata una porta battuta già 24 volte dall'inizio di questa stagione, al cospetto poi del miglior marcatore del campionato. Quote particolarmente squilibrate, come prevedibile, quelle proposte dall’agenzia SNAI per il match Benevento Lazio: segno 1 quotato a 12,00, 2 a 1,25 e X proposto a 5,50.

