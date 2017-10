Crotone Fiorentina / Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

29 ottobre 2017 Mauro Mantegazza

Diretta Crotone-Fiorentina, LaPresse

Crotone Fiorentina, diretta dall’arbitro Maresca, si gioca oggi pomeriggio, domenica 29 ottobre alle ore 15:00, quando i calabresi attendono i gigliati per un match valevole per l’undicesima giornata di Serie A. Il Crotone di Davide Nicola è ripartito quest'anno dopo una salvezza che ha quasi del miracoloso. Una formazione data per spacciata, e che effettivamente lo era alla fine del girone di andata, nel girone di ritorno ha costruito la sua salvezza grazie ad uno spirito ritrovato. L'obiettivo di partenza all'inizio di questa stagione era cercare di evitare una partenza così negativa come quella della passata stagione, in modo da arrivare con più continuità alla resa dei conti nel mese di maggio. In effetti, complici soprattutto i risultati scarsi avuti da squadre da cui ci si poteva aspettare di meglio, il Crotone con soli 6 punti si ritrova nel pieno della lotta. Tuttavia i segnali non sono sicuramente positivi per Davide Nicola, la cui squadra ha subito già la bellezza di 20 gol e ne ha realizzati soltanto 6 in dieci gare di campionato. La sensazione è che alla lunga un rendimento del genere potrebbe non bastare. Dopo il buon punto ottenuto allo Scida contro il Torino, per il Crotone sono arrivate due sconfitte di fila, prima il clamoroso 5-0 del Ferraris contro la Samp, poi quella di misura all'Olimpico contro una Roma sottotono. Diventa imperativo, allora, dare una svolta in un match casalingo importante, contro una squadra che già lo scorso anno vinse a Crotone senza troppi affanni.

La Fiorentina, però, nonostante le premesse non entusiasmanti lasciate da un mercato all'insegna delle cessioni, è riuscita in queste prime dieci giornate a fare tutto sommato quanto di meglio poteva fare. Il settimo posto in classifica, arrivato grazie ai 16 punti in campionato, permette ai viola di essere alla pari con una formazione come il Milan il cui mercato, invece, è stato agli antipodi rispetto a quello dei Della Valle. La vera forza di questa Fiorentina è la marcia a fari spenti e l'assenza degli impegni in Europa, un fattore che come vediamo con l'Inter è di primo piano nella Serie A. I viola sono reduci da tre vittorie consecutive in campionato, ottenute rispettivamente contro Udinese, Benevento e Torino, ma in trasferta hanno perso tre volte su cinque.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE CROTONE FIORENTINA

Crotone Fiorentina sarà visibile in diretta tv sia sui canali della tv satellitare, sia sul digitale terrestre. Nel primo caso potremo seguire il match su Sky Calcio 2, mentre per gli abbonati a Mediaset Premium l’appuntamento sarà sul canale Premium Calcio 1. Di conseguenza, la diretta streaming video sarà garantita tramite l’applicazione Sky Go oppure Premium Play a tutti gli abbonati delle due piattaforme.

PROBABILI FORMAZIONI CROTONE FIORENTINA

La formazione di Nicola per questa gara dovrebbe prevedere una conferma del consueto 4-4-2, con il recupero di Ajeti per la difesa ed il possibile esordio dal primo minuto per Stojan, che potrebbe far rifiatare Nalini al fianco di Budimir. Ancora indisponibili, invece, Tonev, Kragl e il lungodegente Tumminello, alle prese con la rottura del legamento crociato. Nella Fiorentina, invece, spazio ad una conferma del 4-3-3 con Sportiello in porta, Laurini e Biraghi esterni, Pezzella e Astori centrali. A centrocampo Badelj sarà piazzato davanti alla difesa con Veretout e Benassi ai suoi fianchi. In attacco conferma per Simeone, in buono stato di forma dopo la gara contro il Torino, che giocherà insieme a Thereau e Chiesa in un tridente che ha già prodotto 11 gol per i viola. Esclusione prevista ancora una volta dal primo minuto per Babacar, che sta dando il proprio meglio a gara in corso.

PRONOSTICO E QUOTE

Le quote proposte dall’agenzia di scommesse sportive SNAI per questa gara ci raccontano di una Fiorentina ampiamente favorita sul Crotone nonostante il fattore campo sfavorevole ai viola: infatti la vittoria del Crotone (segno 1) è data a quota 5,25, la vittoria della Fiorentina (segno 2) a 1,65 e invece il pareggio (segno X) è in posizione intermedia a 3,80.

