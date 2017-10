Diretta/ Modena Padova (risultato finale 0-3 a tavolino): partita non disputata

Diretta Modena Padova streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita, 11^ giornata del girone B di Serie C

29 ottobre 2017 Mauro Mantegazza

Diretta Modena Padova - LaPresse, imm. di repertorio

DIRETTA MODENA PADOVA (0-3 A TAVOLINO) GARA NON DISPUTATA

Allo Stadio Alberto Braglia l'arbitro Paride De Angeli della sezione di Abbiategrasso ha dichiarato la partita tra Modena e Padova non disputata. Il direttore di gara si è infatti attenuto al regolamento chiamando all'appello le due squadre e, constatando la presenza del solo Padova, dopo i consueti 45 minuti di attesa, alle 15:15 ha archiviato il match concedendo il successo per 3 a 0 a tavolino agli uomini di mister Bisoli. Per la squadra del tecnico Capuano si tratta della terza partita non disputata in questo campionato, aspettando di conoscere l'esito del ricorso per i precedenti con Mestre ed Albinoleffe, e proseguono dunque i gravi problemi societari che potrebbero portare il club al fallimento, ripartendo dalle leghe inferiori, oltre che all'esclusione dal campionato attualmente in corso.

IL PADOVA ARRIVA AL BRAGLIA

Modena Padova, diretta dall'arbitro Paride De Angeli, è in programma alle ore 14.30 di domenica 29 ottobre 2017 per l'undicesima giornata del girone B di Serie C. I canarini hanno subito addirittura otto sconfitte di fila dall'inizio della stagione, e sono a quota meno uno a causa di un punto di penalizzazione inflitto dal giudice sportivo. Un inizio pessimo e inaspettato, che rischia di compromettere in maniera definitiva il resto della stagione, trasformandola in un calvario. Discorso completamente opposto per il Padova, che è scattato alla grande ai nastri di partenza e si trova a distanza ravvicinata dalla capolista Pordenone, avanti di un solo punticino in graduatoria. I veneti quest'anno puntano con decisione alla promozione in Serie B, che manca ormai da troppi anni.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

Modena Padova non sarà trasmessa in diretta tv; tuttavia, come per tutte le partite nella stagione di Serie C (anche quelle di Coppa Italia), ci sarà la possibilità di seguire la sfida in diretta streaming video, sottoscrivendo un abbonamento al portale Sportube.tv che ha l’esclusiva per le partite della terza divisione.

PROBABILI FORMAZIONI MODENA PADOVA

Le formazioni scelte dai due allenatori si possono già ipotizzare. Il mister modenese Ezio Capuano dovrebbe riproporre il modulo 3-5-2, anche se nelle prossime ore potrebbero materializzarsi le sue dimissioni. Gli undici titolari dovrebbero essere il portiere Manfredini, i tre difensori centrali Solini, Aldrovandi e Sosa, i due centrocampisi di fascia capitan Calapai e Capellini, i tre centrocampisti centrali Badjie, Carraro e Remedi e le due punte centrali Maritato e Galuppini. In risposta il Padova del tecnico Pierpaolo Bisoli utilizzerà il modulo 4-3-1-2 con il rombo di centrocampo. Fra i pali ci sarà Bindi, sostenuto dalla difesa composta dai due terzini Madonna e Contessa e dai due difensori centrali Trevisan e Cappelletti. A centrocampo le due mezzali saranno Serena e l'ex di turno Belingheri, mentre il mediano di costruzione sarà Pinzi. I tre davanti saranno il trequartista e capitano Pulzetti e le due punte centrali Capello e Guidone.

Sarà una gara a senso unico sulla carta, con il Padova costantemente proiettato nella metà campo del Modena. I canarini dovranno essere pronti mentalmente e abili nel chiudere tutti gli spazi. In tal senso il modulo 3-5-2 potrebbe essere lo schieramento perfetto, con lo schiacciamento degli esterni in linea con la difesa e costanti raddoppi sugli uomini offensivi del Padova.

PRONOSTICO E QUOTE

Le quote dell'incontro emesse dal bookmaker Bet365 premiano il Padova: il successo dei veneti paga 1.10 volte la posta, mentre la vittoria eventuale del Modena pagherebbe addirittura 7 volte l’importo. Il pareggio invece paga 3.55 volte l'importo giocato.

