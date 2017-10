Diretta/ Slalom gigante maschile Solden streaming video e tv, orario, risultato live (Coppa del Mondo sci)

Diretta gigante maschile Solden streaming video e tv, risultato live della prima gara di Coppa del Mondo di sci alpino: i favoriti e gli azzurri (oggi domenica 29 ottobre 2017)

29 ottobre 2017 Mauro Mantegazza

Diretta gigante Solden: Alexis Pinturault (LaPresse)

Scatta oggi la stagione dello sci alpino anche in campo maschile: la Coppa del Mondo 2017-2018 prende il via da Solden, località austriaca che può ospitare gare già a metà autunno sul ghiacciaio del Rettenbach. Ieri sono state protagoniste le ragazze, oggi ecco lo slalom gigante inaugurale anche per gli uomini. Un gustoso antipasto della stagione olimpica, pur nella consapevolezza che il Circo Bianco entrerà nel vivo più avanti (solo da fine novembre si gareggerà tutti i weekend) e quindi la forma non può ancora essere al top, ricordando inoltre che l'evento principale della stagione saranno naturalmente le Olimpiadi in Corea del Sud, che si svolgeranno nel prossimo mese di febbraio. Comunque, ciò non toglie che l'attesa è grande per vedere questo gigante nel quale gli appassionati di sci potranno vedere in azione i loro beniamini dopo molti mesi di attesa.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE IL GIGANTE DI SOLDEN

La prima manche avrà inizio alle ore 10.00, mentre il via alla seconda manche è in programma per le ore 13.00. Diciamo subito che l'appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando, disponibile anche al numero 5057 della piattaforma satellitare Sky) e il canale tematico Eurosport, disponibile sia su Sky sia sul digitale terrestre di Mediaset Premium. Se non potrete mettervi davanti a un televisore, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player ma anche Sky Go e Premium Play. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose in Austria (www.fis-ski.com).

GIGANTE SOLDEN: CARATTERISTICHE, FAVORITI E AZZURRI

Ricordiamo che si gareggia in condizioni particolari: oltre ad essere ancora ad ottobre e di conseguenza la forma non può essere al top, si tenga presente che siamo a 3000 metri di quota, venti chilometri sopra il centro abitato di Solden, e quindi le condizioni in cui si disputa la gara sono particolari anche da questo punto di vista. Tra i grandi favoriti bisogna segnalare l’assenza di Marcel Hirscher, detentore sia della Coppa del Mondo generale sia di quella di specialità, che in estate ha riportato la frattura del malleolo. La cautela è doverosa, a maggior ragione se si considera che l’oro olimpico è l’unica mancanza nella sterminata bacheca di Hirscher, che dunque non vorrà correre rischi inutili nell’avvicinamento all’evento a cinque cerchi. In primo piano come favoriti per la vittoria ci sono di conseguenza il francese Alexis Pinturault e il norvegese Henrik Kristoffersen, ma c’è grande curiosità anche attorno a Ted Ligety, perché l’americano è annunciato in piena forma e quindi pronto a tornare a battagliare con i principali rivali per tutti gli obiettivi più ambiti.

Per quanto riguarda invece gli azzurri, il gigante negli ultimi anni è la specialità che ha avuto più problemi in campo maschile. Il punto di riferimento sarà il veterano Manfred Moelgg, mentre i risultati migliori nel corso della passata stagione erano stati ottenuti da Luca De Aliprandini e Florian Eisath. La speranza è naturalmente che Roberto Nani possa rilanciarsi dopo la difficile stagione che ha vissuto l’anno scorso e sarebbe prezioso ritrovare al top anche Giovanni Borsotti, reduce da un grave infortunio. A partire da oggi, inizieremo sicuramente a capire qualcosa di più.

© Riproduzione Riservata.