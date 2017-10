Fermana Pordenone/ Streaming video e diretta Sportube.tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Fermana Pordenone streaming video Sportube: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita, 11^ giornata del girone B di Serie C

29 ottobre 2017 Mauro Mantegazza

Diretta Fermana Pordenone, Serie C girone B (Foto LaPresse)

Fermana Pordenone, diretta dall’arbitro Manuel Volpi, è una partita che si terrà allo stadio Bruno Recchioni di Fermo alle ore 14.30 di oggi, domenica 29 ottobre. La capolista Pordenone, ancora imbattuta in questo girone d'andata, sarà ospite della neopromossa Fermana. Una sfida fondamentale soprattutto per i friulani, che, se è vero che hanno mantenuto la vetta della classifica, non sono in un periodo brillantissimo. La squadra neroverde ha ottenuto una sola vittoria e quattro pareggi nelle ultime cinque partite, vedendo assottigliarsi ad un solo punto il vantaggio dalla seconda in classifica. La Fermana, neopromossa nella terza serie calcistica italiana, sta ottenendo risultati abbastanza soddisfacenti, e si trova all'undicesimo posto in graduatoria con tre vittorie, quattro pareggi e tre sconfitte patite.

La Fermana dovrà fare una partita perfetta per portare punti a casa. Non servirà un gioco elaborato ma una prestazione concreta, di sostanza, che possa mettere in difficoltà gli abili palleggiatori del Pordenone. Dal canto suo la squadra di Colucci dovrà velocizzare le manovre e provare a creare la superiorità numerica con i propri esterni d'attacco, per servire al centravanti Gerardi palloni invitanti da mettere in porta.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

Fermana Pordenone non sarà trasmessa in diretta tv; tuttavia, come per tutte le partite nella stagione di Serie C (anche quelle di Coppa Italia), ci sarà la possibilità di seguire la sfida in diretta streaming video, sottoscrivendo un abbonamento al portale Sportube.tv che ha l’esclusiva per le partite della terza divisione.

PROBABILI FORMAZIONI FERMANA PORDENONE

Procediamo ora con lo studio delle probabili formazioni che scenderanno sul manto erboso dal primo minuto. La Fermana si presenterà con il modulo di gioco 4-3-3, scelto dall'allenatore Flavio Destro. Gli interpreti saranno il portiere Valentini, sostenuto dalla difesa a quattro composta dal terzino destro Clemente, dal terzino sinistro Sperotto e dai due difensori centrali Gennari e capitan Comotto. A centrocampo il ruolo di mediano verrà interpretato da Doninelli, mentre al suo fianco ci saranno le mezzali Misin e Urbinati. Il trio di calciatori offensivi sarà formato dagli esterni alti Petrucci a destra e Lupoli a sinistra e dalla punta centrale Sansovini.

In risposta il Pordenone del tecnico Leonardo Colucci utilizzerà lo stesso modulo di gioco, in modo da non dare vantaggi alla squadra che gioca in casa. Gli interpreti della squadra friulana saranno l'estremo difensore Perilli, che collaborerà nella difesa della porta con i difensori Formiconi, De Agostini (terzini), Bassoli e capitan Stefani (centrali). A centrocampo giocheranno il mediano Burrai e le mezzali Misuraca e Danza, in attacco ci sarà il tridente composto da Ciurria, Gerardi e Maza.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine un breve sguardo alle quote della gara Fermana Pordenone emesse da Bet365, che vedono naturalmente il Pordenone favorito a 2.29. La quota per la vittoria interna della Fermana invece è di 2.87, il risultato di pareggio permetterebbe di vincere 3 volte la posta giocata.

© Riproduzione Riservata.