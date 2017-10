Giana Alessandria/ Streaming video e diretta Sportube.tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

29 ottobre 2017 Redazione

Diretta Giana Alessandria, Serie C girone A (Foto LaPresse)

Giana Alessandria si gioca alle ore 16:30 di domenica 29 ottobre e, diretta dall'arbitro Alessandro Meleleo, vale per il girone A della Serie C 2017-2018, arrivato all'undicesima giornata. La formazione di casa, reduce dal K.O. rimediato sul campo del Livorno, occupa al momento la 14esima posizione nella classifica del girone A con 9 punti all'attivo. I lombardi hanno così interrotto una serie positiva di 4 risultati utili di fila, che durava dalla vittoria del 24 settembre in trasferta contro la Viterbese per 3-2.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

Giana Erminio Alessandria non sarà trasmessa in diretta tv; tuttavia, come per tutte le partite nella stagione di Serie C (anche quelle di Coppa Italia), ci sarà la possibilità di seguire la sfida in diretta streaming video, sottoscrivendo un abbonamento al portale Sportube.tv che ha l’esclusiva per le partite della terza divisione.

IL CONTESTO

I bianco-azzurri, che hanno già scontato il proprio turno di riposo in questo girone di andata, conservano una media utile per la salvezza di un punto a partita, ma servirà fare di più nel caso in cui gli obiettivi stagionali fossero più ambiziosi. Lo stesso tecnico Cesare Albé, diventato il Ferguson italiano dopo i suoi 24 anni di militanza sulla panchina della stessa squadra, non ha escluso che la fine del suo ciclo sia ormai vicina, e che il progetto Giana Erminio possa essere affidato ad una guida più giovane e vicina al calcio moderno. La sensazione generale, però, è che con l'organico a disposizione sarebbe difficile chiedere al momento a questo allenatore di ottenere di più dalla sua rosa, e che obiettivi più importanti debbano essere costruiti su basi più solide.

L'avversario che arriva al Città di Gorgonzola in questo turno è l'Alessandria di Cristian Stellini, allenatore arrivato quest'anno sulla panchina grigia e che ha chiuso il ciclo di Pillon. Il giovane tecnico piemontese, all'arrivo ad Alessandria, ha trovato una formazione di valore, che sulla carta avrebbe potuto e dovuto lottare per le prime posizioni della classifica per ottenere finalmente quello che nelle ultime due stagioni è mancato per un soffio. Ma l'obiettivo promozione, a distanza di 10 giornate dall'inizio di questo campionato, sembra in questo momento molto lontano da Gonzalez e company, capaci di ottenere soltanto 8 punti in 9 gare disputate.

Con un 15esimo posto in classifica (alle spalle della stessa Giana Erminio), l'operato di Stellini è finito sul banco degli imputati sia per società che per l'ambiente, che sta cercando di spronare i giocatori a fare ciò per cui sono stati ingaggiati in maglia grigia. Ma la sconfitta interna contro il Pisa, arrivata a conclusione di 3 risultati utili di fila che avevano fatto ben sperare in una cauta ripresa, è stata un duro colpo alla pazienza e alla fiducia dell'ambiente, soprattutto per le modalità in cui è arrivata. Ora, con un solo punto di vantaggio sulla zona play-out ed un Siena che continua a viaggiare su binari ad alta velocità in vetta alla classifica, c'è la sensazione che la gara contro la Giana Erminio sia davvero l'ultima occasion per mister Stellini.

PROBABILI FORMAZIONI GIANA ERMINIO ALESSANDRIA

Per quanto riguarda l'analisi delle probabili formazioni, il tecnico di casa Albè dovrebbe inserire un 4-4-2 con Sanchez in porta, Foglio, Montesano, Bonalumi e Perico a comporre il pacchetto di difesa a partire da sinistra. A centrocampo Marotta e Pinardi saranno in mediana, lasciando a Chiarello e Iovine il compito di fare le due fasce in lungo e in largo. In attacco spazio alla coppia formata da Perna e Bruno. Dall'altro lato Stellini schiera l'Alessandria con un 4-3-1-2 con Agazzi in porta, Casasola, Piccolo, Gozzi e Celjiak in difesa. A centrocampo Gazzi e Cazzola saranno davanti alla difesa, con Bellomo e Sestu allargati sulle corsie esterne. In avanti Gonzalez giocherà alle spalle di Bunino.

QUOTE E SCOMMESSE

Uno sguardo anche al pronostico sulla partita di Gorgonzola, analizzando brevemente quanto fornito dall'agenzia di scommesse SNAI: il segno 1 per la vittoria della Giana Erminio è quotato a 2,40, mentre il segno X che identifica il pareggio vale 3,00. Il segno 2 per l'affermazione esterna dell'Alessandria vi permeterebbe di guadagnare 2,85 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto.

