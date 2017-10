Gino Bacci è morto/ Video, addio al giornalista 81enne ex Rai e Tuttosport: Allegri, “un vanto per Livorno”

È morto Gino Bacci, giornalista 81enne ex inviato Rai ai mondiali e ospite fisso di Telelombardia: video, l'addio commosso dei tanti amici e colleghi, e il saluto di Max Allegri

29 ottobre 2017 Niccolò Magnani

Gino Bacci è morto (Twitter)

Gino Bacci qualche giorno fa era stato colpito da un grave malore e nel silenzio più totale di quasi tutta la stampa calcistica, il solo Fabio Ravezzani, direttore di Telelombardia (che spesso lo aveva tra i suoi ospiti) aveva scritto sui social che le condizioni del buon Gino erano serie e che la famiglia invitava ad una preghiera per la guarigione. Purtroppo oggi è arrivata la notizia e non è stata bella: «Purtroppo è una notizia che non avrei mai voluto darvi. Gino Bacci non ce l’ha fatta. Ci ha lasciati stamane. Il mio dolore è immenso. Rip», scrive ancora Ravezzani, prima che a valanga tanti suoi colleghi attuali ed ex “invadessero” il web con saluti, commiati e ricordi sinceri. Era uno dei giornalisti sportivi più celebri nel mondo delle tv private questi ultimi anni, ma aveva già nel 1966 lavorava a TuttoSport dove rimase per anni prima di andare a lavorare nella Rai dove seguì come inviato i Mondiali del 1974 in Germania Ovest e anche quelli negli Usa del 1994, con la finale persa dagli azzurri ai rigori contro il Brasile. Immediato il commento di Max Allegri, livornese e molte volte raccontato e intervistato dal grande Gino: «Addio a Gino Bacci, pioniere del giornalismo sportivo, un vanto per la nostra #Livorno.». scrive su Twitter l’allenatore della Juventus.

Addio a Gino Bacci, pioniere del giornalismo sportivo, un vanto per la nostra #Livorno. — Massimiliano Allegri (@OfficialAllegri) 29 ottobre 2017

Purtroppo è una notizia che non avrei mai voluto darvi. Gino Bacci non ce l’ha fatta. Ci ha lasciati stamane. Il mio dolore è immenso. Rip. — Fabio Ravezzani (@FabRavezzani) 29 ottobre 2017

IL PIANTO DEI COLLEGHI

È simpatico il ritratto che il collega giornalista di Telelombardia Gian Luca Rossi fa del grande Gino, spesso a San Siro a commentare l’Inter nelle passate edizioni di Qui Studio a Voi Stadio, programma di punta di TL proprio con Bacci spesso opinionista: «Quante risate mi hai fatto fare...ciao Ginone!», e posta il video che vedete qui sotto. Sono tantissimi comunque i messaggi che arrivano dai colleghi e “allievi” della stagione “Bacciana” a TuttoSport come caporedattore. Da Sandro Sabatini, oggi volto noto a Premium Sport - «Ho avuto la sua guida nei miei anni a @tuttosport. Gli sono stato riconoscente. Oggi sono vicino al dolore dei familiari» - ad Alessandro Allara, «Ciao Gino. Non mi sono mai divertito così tanto in tv come quando sedevo accanto a te». Di lui anche Marco Castelnuovo dal Corriere della Sera scrive «Addio a Gino Bacci, voce gentile dello sport». Torna a raccontare ancora del loro speciale rapporto il direttore Ravezzani, che estremamente commosso scrive, «Di lui voglio solo dire che, a quasi 81 anni, era il più giovane dei miei opinionisti. Si divertiva, si appassionava, rideva con noi». I funerali si terranno martedì ore 9.30 a Monza, nella chiesa di Regina Pacis in via Buonarroti 45.

Quante risate mi hai fatto fare...ciao Ginone! pic.twitter.com/jDzv7S6jxR — Gian Luca Rossi (@gialucros) 29 ottobre 2017

