Girona Real Madrid/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, orario e risultato live (Liga)

Girona Real Madrid info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, orario e risultato live (Liga, 10a giornata). Il club madrileno in campo questa sera dalle ore 16:15

29 ottobre 2017 Davide Giancristofaro

Ronaldo, Ramos, Marcelo - LaPresse

Torna in campo il Real Madrid col Girona. L’appuntamento è fissato alle ore 16:15 di questa sera, per la sfida dell’Estadi Montilivi, contro gli omonimi padroni di casa. Sarà un match in cui ovviamente le Merengues dovrebbero avere la meglio, tenendo conto dello squilibrio spropositato fra le due rose, come testimoniato anche dalla posizione in classifica occupata dalle due formazioni: campioni d’Europa in carica che sono terzi a quota 20 punti, e Girona che invece è a quota 9, al quindicesimo posto, vicino alla zona retrocessione.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME VEDERE LA PARTITA

La sfida fra Girona e Real Madrid sarà visibile in diretta tv ma solo per gli abbonati a Sky Sport. Il canale dedicato sarà Fox Sports e ovviamente vi ricordiamo anche l’app Sky Go, per vedere il match in diretta streaming attraverso smartphone, pc e tablet.

PROBABILI FORMAZIONI GIRONA-REAL MADRID

Andiamo quindi a vedere le probabili formazioni della sfida fra il Girona e il Real Madrid, partendo dai padroni di casa. La squadra allenata da Machin viene dalla sconfitta in Copa del Rey contro il Levante per due a zero, ma anche dal bel successo in campionato contro il Deportivo a La Coruna. Il Girona dovrebbe disporsi in campo proprio con l’11 vistosi lo scorso weekend, quindi con un difensivo 5-4-1 formato da Bono a curare la porta, posizionato dietro ad una linea a quattro composta da Maffeo, largo a destra, con Aday sulla fascia mancina, mentre in mezzo i tre centrali, leggasi Ramalho, Juanpe ed Espinosa. A centrocampo la linea mediana sarà occupata da Pons e Garcia, che avranno il difficile compito di tamponare le iniziative di Rakitic e compagni, mentre in attacco spazio a Portu e Garcia sulle due fasce, con Kayode nel ruolo di boa centrale. Assenti Amagat e Alcalà per infortunio.

Vediamo quindi le formazioni del Real Madrid, con Zidane che dovrà rinunciare ai soliti infortunati Gareth Bale, Mateo Kovacic, Carvajal e infine Keylor Navas, fermatosi la scorsa settimana per un problema alla coscia. Real Madrid che ha superato il Fuenlabrada in Copa del Rey, mentre in campionato viene dal netto successo interno per 3 a 0 contro l’Eibar. Zinedine Zidane dovrebbe puntare su un 4-3-1-2 con Isco posizionato nel ruolo di trequartista puro, alle spalle di Cristiano Ronaldo e di Karim Benzema, in vantaggio quest’ultimo su Asensio. A centrocampo non dovrebbero esservi novità rispetto al solito, con Casemiro nel ruolo di mediano, e Modric e Kroos sui due interni, anche se magari uno di questi ultimi due potrebbe riposare in ottica Champions League. Infine la difesa, dove capitan Sergio Ramos sarà affiancato dal gioiello Varane, con Fernandez nel ruolo di terzino destro ed Hernandez sul versante mancino. In porta andrà Casilla.

QUOTE E PRONOSTICO

Andiamo quindi a vedere le quote scommesse per la partita Girona-Real Madrid. L’agenzia italiana Snai punta ovviamente sul successo madrileno, con la quota per il 2, la vittoria della squadra di Zidane, data a 1.23, contro l’11.00 assegnato invece all’1, il successo interno del Girona. Il segno X, il pareggio, è dato infine a 6.50.

