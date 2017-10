Gubbio Reggiana/ Streaming video e diretta Sportube.tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Gubbio Reggiana streaming video Sportube: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita, 11^ giornata del girone B di Serie C

29 ottobre 2017 Mauro Mantegazza

Diretta Gubbio Reggiana (LaPresse)

Gubbio Reggiana, partita diretta dall’arbitro Federico Fontani allo stadio Piero Barbetti, si terrà oggi pomeriggio domenica 29 ottobre alle ore 16.30 per l’undicesima giornata del girone B di Serie C. Gli umbri erano reduci da tre risultati utili consecutivi, ma nell'ultimo turno hanno perso di misura contro il Feralpi Salò e sono scivolati nuovamente in zona playout. Ora la squadra rossoblu ha bisogno di tornare al successo, che le permetterebbe di superare proprio gli emiliani in graduatoria e ottenere una posizione di maggior tranquillità. La Reggiana, che lo scorso anno era entrata fra le compagini qualificati per i playoff, in questa annata sportiva sta facendo abbastanza male. Gli amaranto hanno vinto solo due partite su nove giocate, ma a preoccupare maggiormente i tifosi è il dato sui gol realizzati; infatti la squadra è andata a segno appena cinque volte. La difesa non subisce molto, visto che ha incassato solo otto reti, ma con un attacco del genere è impensabile poter rientrare fra le prime dieci e accedere alle fasi finali, obiettivo ampiamente alla portata.

Le due compagini sostanzialmente si equivalgono, quindi è logico pensare che si assisterà ad una gara a tratti molto equilibrata; a sbloccarla potrebbe essere un episodio, un calcio piazzato o un contropiede veloce, o qualche giocata imprevedibile degli uomini offensivi. Quindi non ci sarà un dominio tattico e territoriale da parte di una delle due formazioni, ma sarà una sfida ad armi pari fra due squadra che hanno un estremo bisogno di mettere fino in cascina. Il Gubbio cercherà di sbloccare il centravanti Ettore Marchi, fermo a quota quattro reti segnate.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

Gubbio Reggiana non sarà trasmessa in diretta tv; tuttavia, come per tutte le partite nella stagione di Serie C (anche quelle di Coppa Italia), ci sarà la possibilità di seguire la sfida in diretta streaming video, sottoscrivendo un abbonamento al portale Sportube.tv che ha l’esclusiva per le partite della terza divisione.

PROBABILI FORMAZIONI GUBBIO REGGIANA

Il tecnico del Gubbio, Dino Pagliari, non potrà schierare la formazione tipo, dovendo fare i conti con la squalifica di Matteo Piccinni. L'esperto difensore centrale è stato espulso nella sfida precedente e dovrà scontare un turno di squalifica. L'undici titolare comunque rimarrà schierato con il modulo 4-4-2, cos' disposto: fra i pali Volpe, in difesa i terzini Kalombo a destra e Lo Porto a sinistra e i difensori centrali Dierna e Burzigotti; a centrocampo i mediani Giacomarro e Ricci e i due esterni Cazzola e De Silvestro. In avanti saranno presenti le due punte centrali Casiraghi e capitan Marchi.

La Reggiana del tecnico Sergio Eberini risponderà con il modulo 4-3-1-2, schieramento molto spregiudicato soprattutto per chi gioca lontano dalle mura amiche. L'estremo difensore titolare sarà Facchin, in difesa ci saranno i due terzini, Ghiringhelli a destra e Manfrin a sinistra, e i due difensori centrali Spanò e Bastrini. A centrocampo pronto il trittico composto dalle due mezzali Riverola a destra e Bobb a sinistra e dal mediano di rottura e capitano Bovo. Sulla linea della trequarti verrà schierato il fantasista Carlini, che dovrà essere di supporto alle due punte centrali Cesarini e Napoli.

PRONOSTICO E QUOTE

Una breve analisi sulle quote emesse dalle agenzie di betting nelle ultime ore. Secondo la valutazione del bookmaker Bet365 la squadra favorita per la vittoria è il Gubbio, che giocando in casa avrà il pubblico dalla propria parte. La quota scelta per questo risultato è pari a 2.25; il risultato di pareggio invece permetterebbe di vincere una somma 3 volte superiore all'importo giocato. Stessa quota anche per l'eventuale successo esterno della Reggiana.

