Livorno Pro Piacenza/ Streaming video e diretta Sportube.tv: formazioni, quote, orario, risultato live

29 ottobre 2017 Claudio Franceschini

Diretta Livorno Pro Piacenza, Serie C girone A (Foto LaPresse)

Livorno Pro Piacenza, che sarà diretta dall'arbitro Matteo Proietti e si gioca domenica 29 ottobre alle ore 16.30, rientra nel programma dell'undicesima giornata di Serie C 2017-2018, girone A. I padroni di casa sono reduci da ben quattro vittorie nelle ultime cinque gare, con la possibilità di raggiungere il Siena in testa alla classifica. Momento diametralmente opposto per quanto riguarda gli ospiti, che dovranno esorcizzare il momento negativo di questo inizio di stagione: una vittoria, quattro sconfitte e quattro pareggi, davvero troppo pochi per poter continuare la corsa e mantenere la categoria. Questo sarà un match da dentro o fuori, anche perché il Livorno non aspetterà di certo.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

Livorno Pro Piacenza non sarà trasmessa in diretta tv; tuttavia, come per tutte le partite nella stagione di Serie C (anche quelle di Coppa Italia), ci sarà la possibilità di seguire la sfida in diretta streaming video, sottoscrivendo un abbonamento al portale Sportube.tv che ha l’esclusiva per le partite della terza divisione.

LE PROBABILI FORMAZIONI LIVORNO PRO PIACENZA

Mister Sottil vorrà schierare gli stessi undici visti in campo nella sfida contro la Giana Erminio. Probabile un 4-4-2, con Pulidori in porta. Morelli, Pirrello, Gasbarro e Franco andranno a comporre la linea difensiva. mentre Vantaggiato e Montini saranno le due punte. A centrocampo Valiani e Bruno cercheranno di gestire le operazioni, mentre molto probabilmente vedremo Doumbia e Luci sulle corsie esterne. Mister Pea cercherà di riproporre un modulo a specchio, con Gori in porta. Belfasti, Aspas, Mastroianni e Alessandro andranno molto probabilmente a completare il reparto difensivo. La Vigna e Barba agiranno a centrocampo e cercheranno di costruire la manovra offensiva, mentre Bazzoffia e Messina gestiranno le operazioni sulle corsie esterne. Le due punte dovrebbero essere Beduschi e Belotti, ma ovviamente la squadra titolare verrà decisa a poche ore dal match: soprattutto per i piacentini questo match sarà fondamentale per trovare punti su un campo difficile come quello di Livorno e ricominciare la scalata per poter evitare le zone calde della classifica.

LA CHIAVE DEL MATCH

Stando a quanto visto fino a questo momento, il Livorno è una seria pretendente per poter ritornare in serie B. Una squadra solida, molto quadrata e difficile da affrontare. Proprio per questo motivo gli uomini di Pea dovranno cercare di non farsi sopraffare, anche perché se si va in svantaggio subito non si riuscirà più a recuperare. I padroni di casa hanno esperienza e dunque non sarà semplice affrontarli: proprio per questo motivo vedremo una gara con il Livorno in attacco sin da subito e la Pro Piacenza in attesa. Solo in questo modo gli ospiti potranno cercare di fare punti, sfruttando il contropiede e cercando le ripartenze soprattutto nel secondo tempo. Tuttavia non sarà semplice: per poter gestire un gioco simile la squadra di Pea dovrà spendere davvero moltissime energie.

QUOTE E PRONOSTICO

Stando alle quote di Eurobet, i padroni di casa sono favoritissimi. La vittoria del Livorno, infatti, paga 1.42. Segno X relativamente alto, a quota 3.75, mentre la vittoria della Pro Piacenza è data addirittura a 9.00. Il segno Under 2.5 è dato a 1.68, mentre il segno Over paga 2.05.Squilibrate anche le quote del Goal e No Goal: il primo segno paga 2.15, mentre il secondo 1.62.

