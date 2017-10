Lucchese Carrarese/ Streaming video e diretta Sportube.tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Lucchese Carrarese: streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per l'undicesima giornata del girone A di Serie C

29 ottobre 2017 Claudio Franceschini

Diretta Lucchese Carrarese, Serie C girone A (Foto LaPresse)

Lucchese-Carrarese, partita diretta dal signor Curti di Milano e in programma domenica 29 ottobre alle ore 20.30, sarà una sfida del programma serale dell'undicesima giornata d'andata nel girone A del campionato di Serie C. Una Carrarese in ascesa all'esame di un nuovo derby toscano: la Lucchese al contrario degli avversari non arriva di certo nel momento migliore, anzi. Solo una vittoria nelle ultime cinque partite per i rossoneri, che sono reduci anche dal pesante passo falso sul campo del Gavorrano, che nelle precedenti otto partite disputate in campionato non era mai riuscito a fare bottino pieno.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

Lucchese Carrarese non sarà trasmessa in diretta tv; tuttavia, come per tutte le partite nella stagione di Serie C (anche quelle di Coppa Italia), ci sarà la possibilità di seguire la sfida in diretta streaming video, sottoscrivendo un abbonamento al portale Sportube.tv che ha l’esclusiva per le partite della terza divisione.

IL CONTESTO

La Carrarese dopo i quattro punti ottenuti nelle trasferte contro Prato e Giana Erminio, ha dato continuità alla sua fase positiva battendo due a uno l'Arzachena. Una partita che quindi potrà davvero dire se la formazione apuana, dopo diverse stagioni in cui la salvezza rappresentava probabilmente l'obiettivo massimo raggiungibile, possa prodursi per lo meno verso un campionato nelle zone alte della classifica. Allo stesso modo la Lucchese l'anno scorso è riuscita a sovvertire i pronostici e ad arrivare a giocarsi contro il Parma i quarti di finale dei play off per la Serie B, sfida dal sapore antico che da diversi anni i tifosi rossoneri non potevano vivere. Quest'anno però la squadra di Lopez sembra aver smarrito la strada della continuità che tante soddisfazioni aveva regalato l'anno scorso.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Allo stadio Porta Elisa di Lucca scenderanno in campo queste probabili formazioni. Padroni di casa della Lucchese schierati con Albertoni tra i pali dietro una difesa a tre composta dall'argentino Espeche, da Maini e da Baroni. A centrocampo ci sarà spazio per Damiani, Bortolussi e Arrigoni per vie centrali, mentre Tavanti giocherà sulla corsia laterale di destra e Cecchini sulla corsia laterale di sinistra. In attacco confermato invece il tandem Fanucchi-De Vena. Risponderà la Carrarese con una difesa a quattro, schierata dalla fascia destra alla fascia sinistra con Tentoni, il brasiliano Cazé da Silva, Cason e Possenti, davanti all'estremo difensore Lagomarsini. Rosaia e il ghanese Agyei si muoveranno come vertici di centrocampo arretrati, alle spalle di Tavano, Bentivegna e Vassallo che saranno gli incursori offensivi alle spalle dell'unica punta di ruolo, Coralli.

LA CHIAVE TATTICA

Moduli confermati per i due allenatori, con Lopez nella Lucchese che giocherà con il 3-5-2, mentre Baldini schiererà la Carrarese con il 4-2-3-1. L'ultimo precedente di campionato a Lucca è quello del 29 aprile 2017, quando la doppietta di Fanucchi nello scorso campionato ha regalato la vittoria ai rossoneri. La Carrarese ha espugnato per l'ultima volta lo stadio Porta Elisa di Lucca con il pirotecnico quattro a cinque dell'8 maggio 2016, con tripletta di Erpen e gol di Cavion e Vitiello. L'ultimo pareggio in campionato tra le due squadre in casa rossonera è invece lo zero a zero del 6 gennaio 2013.

QUOTE E SCOMMESSE

Lucchese favorita... ma con giudizio dai bookmaker, con la quota per la vittoria interna nel derby toscano fissata a 2.20 da Bet365, mentre Paddy Power propone a 3.15 l'eventuale pareggio e Betclic offre a 3.05 la quota relativa alla vittoria esterna. L'over 2.5 viene offerto a 2.05 da Paddy Power, mentre Bet365 quota 1.77 l'under 2.5.

© Riproduzione Riservata.