Mestre Ravenna/ Streaming video e diretta Sportube.tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

29 ottobre 2017

Mestre Ravenna, diretta dall’arbitro Ermanno Feliciani, è una partita che si terrà oggi pomeriggio domenica 29 ottobre alle ore 16.30 per l’undicesima giornata del girone B di Serie C. I veneti, da neopromossi in Serie C, stanno sorprendendo gli addetti ai lavori; difatti si trovano settimo posto in graduatoria con quattro vittorie, altrettanti pareggi e due sole sconfitte. La squadra vuole ampliare la striscia aperta di tre risultati utili consecutivi e continuare a stupire gli scettici. Anche il Ravenna è una neopromossa, ma a differenza dei diretti avversari di questo turno sta pagando lo scotto del passaggio di categoria. Gli emiliani al momento sarebbero salvi, ma sono precipitati in classifica a causa di quattro sconfitte consecutive (sette in totale dopo dieci giornate). Ecco perché sarebbe fondamentale tornare a fare punti, anche con un pareggio che potrebbe dare morale e aumentare la fiducia in vista delle gare che verranno.

Guardando la classifica dovrebbe trattarsi di una partita semplice per il Mestre, ma la fame di punti del Ravenna potrebbe rappresentare la chiave di volta del match. Gli emiliani infatti non possono permettersi ulteriori passi a vuoto se non vogliono scivolare definitivamente nella parte calda della graduatoria. I ravennati dovranno prestare particolare attenzione alle giocate del centravanti avversario Neto, brasiliano con anni d'esperienza in Serie B con la maglia del Varese. Viceversa il Mestre non potrà perdere di vista il veloce e sgusciante senegalese Samb, un'autentica spina nel fianco per i difensori centrali.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

Mestre Ravenna non sarà trasmessa in diretta tv; tuttavia, come per tutte le partite nella stagione di Serie C (anche quelle di Coppa Italia), ci sarà la possibilità di seguire la sfida in diretta streaming video, sottoscrivendo un abbonamento al portale Sportube.tv che ha l’esclusiva per le partite della terza divisione.

PROBABILI FORMAZIONI MESTRE RAVENNA

Procediamo ora con l'analisi delle probabili formazioni che i due tecnici decideranno di mandare in campo dal primo minuto di gioco. Il Mestre di mister Mauro Zironelli scenderà sul terreno di gioco con il modulo 3-5-2, schieramento abbastanza prudente ma in grado di modellarsi in corso d'opera. Gli interpreti saranno l'estremo difensore Favaro, sostenuto dalla difesa a tre composta da Politti, capitan Perna e Gritti; a centrocampo si posizioneranno il mediano Rubbo, le due mezzali Beccaro e Boscolo e gli esterni di fascia Lavagnoli sulla destra e Fabbri sulla sinistra. In avanti le due punte centrali risponderanno ai nomi di Neto e Sottovia.

La risposta del Ravenna sarà il modulo 4-3-1-2, scelto dall'allenatore Mauro Antonioli. Fra i pali giocherà Venturi, protetto dalla difesa a quattro composta dal terzino destro Venturini, dal terzino sinistro Ballardini e dai due difensori centrali Ronchi e capitan Lelj. A centrocampo si posizioneranno il mediano Papa e le due mezzali Selleri e Cenci, mentre sulla trequarti agirà Severini. Infine le due punte centrali saranno De Sena e Samb.

PRONOSTICO E QUOTE

Piccola parentesi per quanto concerne le quote relative all'incontro. Secondo l'agenzie di scommesse Bet365 il Mestre è ovviamente favorito per la vittoria, con una quota pari a 1.66. Il risultato di pareggio al novantesimo invece permetterebbe di vincere un importo pari a 3.39 volte quello giocato. Infine il successo esterno del Ravenna pagherebbe addirittura 4.50 volte l'importo scommesso.

