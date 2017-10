Milan Sampdoria Primavera/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, orario e risultato live

Diretta Milan Sampdoria Primavera: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario e risultato live della partita che si gioca per l'undicesima giornata del girone unico

29 ottobre 2017 Claudio Franceschini

Diretta Milan Sampdoria Primavera (Foto LaPresse)

Milan Sampdoria Primavera verrà diretta dall’arbitro Davide Miele e, alle ore 11 di domenica 29 ottobre, è valida per la settima giornata del campionato 1 2017-2018. Nel girone unico buon avvio del Milan che arriva da quattro risultati utili consecutivi che l’hanno rilanciato in classifica; in crisi invece la Sampdoria, ancora senza vittorie e ferma a soli due punti in campionato, cosa che ovviamente li porta a preoccuparsi di non andare incontro alla retrocessione, novità inserita in questa stagione.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Milan Sampdoria Primavera sarà trasmessa in diretta tv su Sportitalia: sul canale 60 del televisore l’appuntamento è in chiaro per tutti, mentre per quanto riguarda gli abbonati alla televisione satellitare bisognerà andare sul 225. E’ disponibile anche la diretta streaming video, accedendo senza costi aggiuntivi al sito ufficiale www.sportitalia.tv.

IL CONTESTO

Tre vittorie e un pareggio nelle ultime quattro per il Milan di Gennaro Gattuso, che ha frenato contro l’Atalanta ma ha comunque colto un risultato di prestigio, visto che la Dea è al momento una delle due capolista del girone unico. Non solo: in settimana la Primavera rossonera ha anche superato il secondo turno di Coppa Italia, battendo l’Empoli per 2-1 con l’autorete di Emanuele Matteucci e il gol di Jorgen Strand Larsen. Agli ottavi il Diavolo se la vedrà con la Fiorentina; sarà invece derby per la Sampdoria di Massimo Augusto, che era già qualificata al terzo turno. Una Sampdoria che come detto ha iniziato davvero male la stagione, perdendo quattro volte con un totale di 14 gol incassati (10 nelle prime tre giornate). I due pareggi sono arrivati contro l’Udinese e, la scorsa settimana, in casa contro il Sassuolo; se non altro si è mossa un po’ la classifica, che però vede i blucerchiati in ultima posizione con un punto da recuperare al Napoli.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN SAMPDORIA

Gennaro Gattuso dovrebbe confermare il 4-3-3 già visto contro l’Atalanta: il fiore all’occhiello è l’attacco, nel quale l’esterno Tiago Dias ha già segnato tre gol in campionato e Sinani dovrebbe spuntarla ancora una volta su Larsen (che ha giocato in coppa), lasciando a Forte il compito di agire sulla corsia sinistra. A centrocampo capitan El Hilali sarà il perno davanti alla difesa in assenza di Gabbia (da valutare rispetto agli impegni con la prima squadra) che potrebbe sistemarsi anche al centro del reparto arretrato; Brescianini e Pobega - diffidato - potrebbero andare a occupare le caselle sulle mezzali, con Bellanova e Campeol a spingere sugli esterni mentre Llamas e Bellodi sarebbero il duo centrale a protezione del portiere Guarnone.

La Sampdoria adotta solitamente la difesa a tre: Mikulic gioca davanti al portiere Krapikas (più volte convocato dalla prima squadra) con Veips e Pastor che completano il reparto. A dare una mano al settore arretrato saranno anche i due esterni, che partono sulla linea dei centrocampisti ma di fatto andranno a formare una difesa a cinque in fase di non possesso: dunque Doda a destra e Curito a sinistra avranno anche e soprattutto compiti difensivi, ma allo stesso tempo apriranno corridoi centrali per le due mezzali che dovrebbero essere Ejjaki sul centrodestra e Gabbani sul centrosinistra. La coppia offensiva dovrebbe essere formata da Gomes Ricciulli - confermato rispetto allo scorso anno - e Vujcic, ma attenzione a Gonçalo Cabral che lo scorso sabato ha trovato il primo gol del suo campionato.

