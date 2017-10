Monza-Vibo Valentia/ Streaming video e diretta Rai.tv, orario e risultato live (4^ giornata Superlega)

Diretta Monza Vibo Valentia: info streaming video e rai.tv, orario e risultato live delle partita di volley maschile valida nella 4^ giornata di Serie A1 Superlega.

Diretta Monza Vibo Valentia (da twitter ufficiale)

Monza-Vibo Valentia, diretta dagli arbitri Marco Braico e Sandro La Micela, è la partita in programma oggi domenica 29 ottobre 2017 alle ore 17.30 presso la Candy Arena, valida nella 4^ giornata del campionato di Serie A1. La Superlega torna protagonista e con lei anche la squadra lombarda di Miguel Angel Falasca, oggi padrona di casa: in palio ci sono tre punti che farebbero molto bene a Monza, ferma all’11^ posizione nella classifica e con solo 3 punti a bilancio dopo il KO rimediato contro Milano e Modena. A caccia di punti pesanti però anche la Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia, che versa in una situazione anche peggiore: per la squadra di Tubertini solo la penultima pizza in graduatoria con appena 1 punto a statistica. La sfida quindi attesa per quel 4^ turno si annuncia rovente: chi vincerà?

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Segnaliamo che la partita tra Monza e Vibo Valentia sarà visibile in diretta tv sulla tv di stato dalle ore 17.30: gli appassionati quindi si potranno collegare a Raisport +, canale 57 del digitale terrestre per godere del match alla Candy Arena. Diretta streaming video della partita garantita tramite il portale raiplay.it.

QUI MONZA

Dopo un’inizio brillante nel campionato di Sueprlega, in occasione del match contro Sora, la compagine di Falasca, pur mettendo in campo belle prestazioni non è più riuscita a graffiare. Gran merito va dato ovviamente agli avversari affrontati, come Milano di Giani e Modena di Stoychev, squadre che al momento si posizionano rispettivamente alla quarta e alla prima posizione della graduatoria della Serie A1. Di fronte però a un contendete abbordabile, almeno sulla carta, la squadra lombarda non ha più scuse e di certo non può più fallire. Per Monza quindi la sfida di questa sera di fronte a pubblico amico si annuncia come il match del riscatto: occorre che la Gi Group metta in campo le qualità che di certo la rosa di Falasca possiede.

QUI VIBO VALENTIA

Se per Monza la partita di stasera si annuncia come un’occasione di redenzione dopo due turni affatto semplici, per Vibo Valentia vincere oggi deve essere un imperativo morale. La squadra di Tubertini, che grandi emozioni ci aveva regalato nella precedente stagione della Serie A1, non poteva iniziare peggio la stagione 2017-2018 di Superlega. Il penultimo posto con tre KO maturati contro Civitanova, Piacenza e Padova e la differenza set di 3:9 deve dare alla squadra calabrese la giusta carica questa sera per convincere i tifosi che non tutto è già perduto in partenza. Le prestazioni messe finora in campo dalla Tonno Callipo in effetti sono tutt’altro che convincenti: pur con una rosa di livello, il buon gioco finora si è visto solo a sprazzi e, giunti al quarto turno di campionato, lo stato di forma non ottimale non può più essere una scusa.

