Morbidelli vince il Mondiale se…/ Moto2, i risultati per laurearsi campione del mondo (Gp Malesia 2017)

Franco Morbidelli vince il Mondiale se...: tutte le combinazioni e i risultati per laurearsi campione del Mondo della Moto 2, già oggi al Gp della Malesia 2017.

29 ottobre 2017 Michela Colombo

Franco Morbidelli (LaPresse)

Giunti ormai al penultimo appuntamento del campionato della Moto2 è ora di fare qualche conto e e scoprire se il pilota italiano Franco Morbidelli vincerà il Mondiale della categoria in occasione del Gp di Malesia 2017. Il pilota romano della Marc VDS finora ha condotto una stagione da vero protagonista e alla vigilia della gara sulla pista di Sepang nei suoi box già si respira aria di festa, data la situazione in classifica del mondiale piloti della Moto2. Morbidelli infatti rimane ancora una volta in testa ora con 272 punti a bilancio e un vantaggio davvero consistente rispetto al suo principale avversario per la lotta la titolo lo svizzero Thomas Luthi. Il pilota rossocrociato infatti è riuscito finora a mettere in classifica 243 punti e uno svantaggio dall’azzuro di ben 29 punti: chi invece ormai da tempo ha perso ogni speranza di poter insidiare i due è il portoghese Oliveira, fermo alla vigilia del Gp di Sepang a quota 191 punti, come lo spagnolo Alex Marquez che in classifica ne ha invece 190.

MORBIDELLI CAMPIONE DEL MONDO SE: LE COMBINAZIONI

Andiamo quindi a fare un po’ di conti e vedere come Franco Morbidelli potrebbe vincere il titolo mondiale della Moto 2 al Gp della Malesia 2017, almeno secondo la matematica. Secondo quanto abbiamo visto in classifica, al pilota romano basterebbe conservare su Luthi, diretto avversario, un vantaggio di 25 punti, dato che lo svizzero non può pareggiare il numero di vittorie dello stesso azzurro. Entrando nel merito della prova sulla pista di Sepang, Morbidelli sarebbe campione del mondo della Moto 2 con almeno 11 combinazioni differenti. Nel caso in cui Luthi arrivasse alla bandiera a scacchi secondo, terzo o quarto, Morbidelli dovrebbe prendere il traguardo rispettivamente entro la terza, quarta e settima posizione, mentre se il rossocrociato trovasse il sesto, settimo o ottavo piazzamento, il romano dovrebbe trovare la decima, l’undicesima o la dodicesima piazza. Infine ricordiamo che se Luthi arrivasse nono o decimo Morbidelli dovrebbe entrare entro la top 13 o top 14: se lo svizzero ottenesse la 11^ piazza, il pilota italiano vincerebbe il mondiale arrivando comunque quindicesimo, ma se il contendente al titolo arrivasse dodicesimo o oltre, Morbidelli sarebbe in ogni caso campione del mondo. Vediamo quindi che di fatto Thomas Luthi ha ancora qualche chance di poter riaprire la lotta al Mondiale: in caso di vittoria infatti l’elvetico si rigiocherebbee il tutto in Valencia, sapendo che poi il distacco da colmare su Franco Morbidelli sarebbe minore, di “appena” 24 punti. Altra nota curiosa: in casa di caduta di entrambi i piloti, il mondiale andrebbe in ogni caso al nostro azzurro.

