Napoli-Sassuolo/ Streaming video e diretta tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live

Diretta Napoli-Sassuolo: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita in programma per l'11^ giornata di Serie A

29 ottobre 2017 Stefano Belli

Diretta Napoli-Sassuolo, LaPresse

Napoli-Sassuolo, diretta dal signor Pairetto di Nichelino, domenica 29 ottobre 2017 alle ore 15.00, sarà una sfida valevole per l'undicesima giornata d'andata del campionato di Serie A. La sfida di mercoledì prossimo in Champions League contro il fortissimo Manchester City di Guardiola sarà probabilmente decisiva per le sorti degli azzurri in Europa, ma prima la squadra di Maurizio Sarri dovrà pensare a blindare la vetta in campionato battendo in casa un Sassuolo che a livello di classifica non può ancora certo dormire sonni tranquilli. Il Napoli sembra davvero in grado di poter puntare allo Scudetto quest'anno, ma il pari casalingo contro l'Inter di sabato scorso ha ricordato ai partenopei come la concorrenza non manchi. Il Sassuolo, quindicesimo da solo a quota otto punti in classifica, sembra invece ben lontano dai livelli che spesso lo hanno imposto come squadra rivelazione della Serie A negli ultimi anni, in particolare due stagioni fa con il sesto posto finale e la storica qualificazione in Europa League. E' il Napoli però ad avere tutto da perdere, considerando la pressione delle antagoniste con Inter, Juventus e Lazio pronte ad approfittare di un passo falso.



Il Napoli ha affrontato con grinta ed equilibrio il primo passaggio difficile della sua stagione. In casa del Manchester City gli azzurri si sono dovuti arrendere perdendo due a uno contro la squadra di Guardiola: sconfitta a testa alta ma prima mezz'ora di grandissima difficoltà per gli azzurri, come mai era accaduto nel corso di questa stagione. Dopodiché, altra partita agonisticamente a ritmi altissimi contro un'Inter che ha dimostrato di fare sul serio in chiave di alta classifica, interrompendo la serie di otto vittorie consecutive per il Napoli da inizio campionato e strappando lo zero a zero dallo stadio San Paolo. La riscossa è arrivata in casa del Genoa in una partita comunque complicata: una volta sotto per il gol di Taarabt, il Napoli ha preso in mano il match andando a segno con una doppietta di Mertens ed un'autorete di Zukanovic, e resistendo nel finale dopo che Izzo aveva accorciato il risultato per i Grifoni. Il Sassuolo invece dopo uno scialbo pareggio interno contro il Chievo, ha ottenuto un'importantissima vittoria per la classifica sbancando il campo della Spal con un gol di Politano. Nel turno infrasettimanale però la squadra di Bucchi si è fatta però sorprendere di nuovo in casa, con il gol di Barak che ha permesso all'Udinese di fare bottino pieno al Mapei Stadium.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE NAPOLI-SASSUOLO

Il match Napoli Sassuolo si potrà seguire in diretta tv con un abbonamento al digitale terrestre pay di Mediaset Premium, collegandosi sul canale Premium Sport HD, e anche con un abbonamento alla pay tv satellitare di Sky, collegandosi sul canale numero 251 (Sky Calcio 1 HD). Gli abbonati alle due piattaforme potranno seguire la partita in diretta streaming video via internet rispettivamente sui siti play.mediasetpremium.it e skygo.sky.it.

I PRECEDENTI

Il Sassuolo ha ottenuto un punto al San Paolo nell'ultimo precedente di campionato datato 28 novembre 2016, al vantaggio di Lorenzo Insigne ha risposto Defrel con il gol del pari siglato nel finale di gara. Al 16 gennaio del 2016 risale invece l'ultimo successo partenopeo in casa contro il Sassuolo, neroverdi subito in vantaggio con un rigore trasformato da Falcinelli, ma risultato già ribaltato dagli azzurri nel primo tempo con i gol di Calejon e Higuain, per quello che sarà il due a uno finale. Da quando ha conquistato la ribalta della Serie A nel 2013, il Sassuolo non ha mai vinto in casa del Napoli. L'unico successo emiliano sui campani è quello della prima giornata del campionato 2015/16, vittoria in casa al Mapei Stadium il 23 agosto del 2015, vantaggio napoletano di Hamsik e gol di Floro Flores e Sansone che ribaltarono completamente la situazione.

QUOTE E PRONOSTICO

Napoli favorito in maniera quasi schiacciante nelle valutazioni delle agenzie di scommesse, con vittoria interna degli azzurri quotata 1.15 da Betclic, mentre William Hill propone un moltiplicatore di ben 17.00 per la vittoria esterna degli emiliani. Il pareggio viene offerto ad una quota di 9.25 da Bwin. L'over 2.5 viene quotato 1.83 da Unibet, mentre Paddy Power offre a 1.90 la quota per l'under 2.5.

© Riproduzione Riservata.