PAGELLE/ Napoli-Sassuolo: i voti della partita (Serie A 11^ giornata - primo tempo)

Le pagelle di Napoli Sassuolo: i voti della partita, i giudizi a tutti i migliori giocatori che sono scesi in campo nella partita valida per l'undicesima giornata del campionato di Serie A

29 ottobre 2017 - agg. 29 ottobre 2017, 16.00 Stefano Belli

Pagelle Napoli Sassuolo (Foto LaPresse)

Al San Paolo è in corso la gara valida per l'11^ giornata di Serie A 2017-18 tra Napoli e Sassuolo, ecco i voti relativi al primo tempo che si è concluso sul punteggio di 2 a 1 in favore dei partenopei. Padroni di casa subito pericolosi con Hamsik (6,5) che, servito da Maggio (6), manca di pochissimo lo specchio della porta. Dall'altra parte gli ospiti si rendono pericolosi con Sensi (5) che direttamente da calcio di punizione stampa il pallone sulla traversa e poi dalla bandierina costringe Reina (6) a intervenire. Successivamente Hamsik ci riprova ma lo slovacco trova sulla sua strada Consigli (5,5) che poi non potrà fare nulla su Allan (7) abile a rubare il pallone a Sensi e a depositarlo in rete. Gli uomini di Bucchi non si danno per vinti e dopo il palo scheggiato da Ghoulam (6,5) pareggiano momentaneamente i conti con Falcinelli (6,5) che di testa trafigge Reina approfittando di un black-out della retroguardia partenopea, il nuovo equilibrio dura soltanto 3 minuti; sugli sviluppi di un corner Consigli getta male e lancia il pallone addosso a Insigne (6,5) che quasi senza volerlo gonfia la rete per il secondo vantaggio del Napoli.

VOTO NAPOLI 6,5 - Proseguono le amnesie in fase difensiva, peccato perché gli uomini di Sarri stanno dominando e non meritano di essere avanti solo di un gol.

MIGLIORE NAPOLI: MERTENS 7,5 - Le sue giocate sopraffine mandano in porta davvero chiunque provi ad affacciarsi nell'area di rigore del Sassuolo.

PEGGIORE NAPOLI: ALBIOL 5,5 - Si addormenta lasciando via libera a Falcinelli che può così segnare il suo primo gol in stagione.

VOTO SASSUOLO 5,5 - I neroverdi fanno quello che possono per limitare i danni e complicare la vita agli avversari.

MIGLIORE SASSUOLO: PELUSO 7 - Sempre attento e preciso nei disimpegni dentro la sua trequarti.

PEGGIORE SASSUOLO: SENSI 5 - Ne deve ancora mangiare di polvere il numero 12 neroverde che dopo aver scheggiato la traversa su punizione perde palla dentro l'area di rigore spianando la strada ad Allan. (Stefano Belli)

