Parma Avellino/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Parma Avellino info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario, risultato live della partita di Serie B, valida per la 12^ giornata

29 ottobre 2017 Mauro Mantegazza

Diretta Parma Avellino - LaPresse

Parma Avellino, diretta dall’arbitro Marinelli e in programma domenica 29 ottobre alle ore 15.00 allo stadio Ennio Tardini è uno dei tre posticipi della dodicesima giornata di Serie B. La formazione emiliana, reduce dal perentorio 3-0 sul campo del Foggia, è adesso a quota 17 punti in classifica. I ducali, che avevano sofferto nel cuore di settembre un periodaccio dovuto a 3 K.O. di fila con prestazioni scialbe ed inconsistenti, si sono ritrovati in questo mese di ottobre. In estate la società ha fatto al meglio il proprio dovere mettendo a disposizione del tecnico D'Aversa una rosa di primo piano, non escludendo una lotta per la promozione diretta, e i risultati alla lunga sicuramente arriveranno. L'unico appunto tecnico che verrebbe da fare ai Crociati è nella produzione offensiva, che è sembrata piuttosto scarsa considerando l'attacco a disposizione di D'Aversa. Basti pensare a questo proposito che il miglior marcatore stagionale è finora capitan Lucarelli (3 gol) che di mestiere fa il difensore centrale.

L'Avellino di Walter Novellino, grazie alla vittoria casalinga contro la Pro Vercelli nel match giocato martedì scorso, sembra essere riuscito a porsi alle spalle le tre sconfitte consecutive che avevano pesantemente messo in discussione l'operato dell'allenatore. Gli irpini, infatti, giungevano a questa gara dopo tre sconfitte tutte subite in rimonta, a partire da Bari fino a Pescara, passando per l'indigesto ribaltone nel finale contro la Salernitana, match che rimarrà probabilmente nella storia del derby data la rivalità fra le due tifoserie. Proprio la disfatta contro i granata di Bollini ha contribuito a sollevare intorno alla società e allo stesso tecnico non sono mancate le lamentele per le scelte tattiche nel secondo tempo. In realtà, analizzando bene le tre gare in cui i biancoverdi sono caduti in rimonta nella ripresa, si può ben notare come la squadra abbia deciso di chiudersi a riccio davanti alla propria area di rigore, lasciando praticamente spazio all'avversario per fare la partita. Ben più convincente è stata la prestazione fornita contro la Pro Vercelli, occasione in cui l'Avellino dopo il vantaggio non ha praticamente subito nulla dagli avversari. Ora, con 16 punti in classifica ed una quadratura tattica che sembra essere stata ricomposta, l'Avellino giunge a Parma, in una trasferta sulla carta complicata ma non proibitiva.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, DOVE VEDERE PARMA AVELLINO

La partita Parma Avellino si potrà vedere in diretta tv in esclusiva per tutti gli abbonati Sky (che detiene i diritti per il campionato cadetto) sul canale numero 257 della piattaforma satellitare, cioè Sky Calcio 7 HD, ed inoltre in diretta streaming video via internet tramite l’applicazione Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI PARMA AVELLINO

Per quanto riguarda l'analisi delle probabili formazioni, il tecnico di casa D'Aversa è alle prese soltanto con pochi dubbi relativi all'11 iniziale. Nel 4-3-3, conferma quasi certa per Roberto Insigne nel tridente, insieme a Calaiò e Di Gaudio, mentre a centrocampo Munari potrebbe sostituire Scavone nel ruolo di mezzala. In difesa, invece, conferma in blocco della linea di Foggia, compreso in porta l'ex di turno Frattali. Dall'altra parte il tecnico bianco-verde Novellino inserisce in campo un 4-4-2 con la conferma di Radu in porta, coppia di difesa obbligata formata da Suagher e Kresic, con Rizzato e Ngawa sugli esterni. A centrocampo torna dal primo minuto capitan D'Angelo, anche per via della squalifica di Moretti, insieme al sempre presente Di Tacchio. Sulle corsie esterne partiranno Laverone e Molina, con probabile ingresso a gara in corsa per Bidaoui. In avanti spazio ad Asencio e Ardemagni.

PRONOSTICO E QUOTE

Per quanto riguarda le quote SNAI che l’agenzia di scommesse sportive propone circa l’esito di Parma Avellino, ecco che il segno 1 è dato 1,75, a fronte di un 4,75 per il segno 2. La X del pareggio vale infine 3,40. Parma dunque nettamente favorito sulla carta.

© Riproduzione Riservata.