Pistoiese Prato/ Streaming video e diretta Sportube.tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

29 ottobre 2017 Redazione

Diretta Pistoiese Prato, Serie C girone A (Foto LaPresse)

Pistoiese-Prato, diretta dal signor Di Cairano di Ariano Irpino, domenica 29 ottobre alle ore 16.30, sarà una sfida valevole per l'undicesima giornata d'andata del campionato di Serie C 2017-2018, nel girone A. Match importante nell'economia del girone A di Serie C, tra due squadre che non stanno attaversando un momento particolarmente brillante. Undici punti e dodicesimo posto finora per la Pistoiese, reduce da cinque pareggi e due sconfitte nelle ultime sette partite di campionato, ruolino che ha vanificato la partenza sprint che gli orange avevano messo a segno con le vittorie contro Monza e Arezzo.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

Pistoiese Prato non sarà trasmessa in diretta tv; tuttavia, come per tutte le partite nella stagione di Serie C (anche quelle di Coppa Italia), ci sarà la possibilità di seguire la sfida in diretta streaming video, sottoscrivendo un abbonamento al portale Sportube.tv che ha l’esclusiva per le partite della terza divisione.

IL CONTESTO

Peggio ancora sta andando al Prato, penultimo con sei punti, che aveva perso le ultime quattro partite, una striscia di ko subiti contro Pisa, Carrarese, Alessandria e Monza. Nell'ultima trasferta sul campo della Pro Piacenza i biancazzurri sono riusciti almeno ad interrompere la serie di sconfitte, pareggiando due a due grazie ad un gol di Tommaso Ceccarelli, spesso decisivo nelle ultime settimane con le sue giocate in attacco, ed un autogol di Messina. Il Prato ha vinto finora solo un match, il 24 settembre scorso in casa contro il fanalino di coda Gavorrano. La Pistoiese non vince ancor da più tempo, considerando che il blitz di Arezzo è datato 8 settembre: a entrambe le squadre serve una scossa per la classifica ma anche per il morale, per evitare di vivere da subito in affanno un campionato che si prospetta molto competitivo.

LE PROBABILI FORMAZIONI PISTOIESE PRATO

Le probabili formazioni che si sfideranno presso lo stadio Melani di Pistoia. I padroni di casa scenderanno in campo con Zaccagno a difesa della porta e una difesa a tre composta da Zullo, Nossa e Quaranta. A centrocampo giocheranno Mulas sulla corsia laterale di destra e Regoli sulla corsia laterale di sinistra, mentre a centrocampo si muoveranno per vie centrali Hamlili, Luperini e Tartaglione. In attacco, al fianco dell'argentino Ferrari sarà schierato Vrioni. La risposta del Prato sarà affidata ad Alastra come estremo difensore, mentre Ghidotti sarà schierato in posizione di terzino destro e Badan in posizione di terzino sinistro. In difesa, completeranno la linea a quattro come centrali Marzorati e Martinelli. A centrocampo spazio a Guglielmelli, Marini e Cavagna, in attacco ci sarà invece spazio per Ceccarelli, Piscitella ed Orlando come titolari nel tridente offensivo.

LA CHIAVE TATTICA

I moduli di riferimento dei due allenatori resteranno invariati, 3-5-2 per il Prato di Paolo Indiani e 4-3-3 per il Prato di Pasquale Catalano. Le due squadre si sono affrontate per l'ultima volta in campionato a Pistoia il 22 gennaio del 2017, con vittoria dei padroni di casa firmata da Hamlili e Minotti per il due a zero finale. Ultimo pareggio il due a due del 13 marzo 2016, Pistoiese in gol con Mungo e Rovini, Prato a segno con Eguelfi e Moncini. L'ultima vittoria del Prato al 'Melani' in campionato risale al quattro a uno del 14 marzo 2004.

QUOTE E SCOMMESSE

Le quote del match vedono la Pistoiese favorita in maniera abbastanza netta, con vittoria orange quotata 1.80 da Bet365, mentre Paddy Power offre a un quota di 3.35 l'eventuale pareggio ed il successo esterno dei biancazzurri. Quota per l'over 2.5 fissata sempre da Paddy Power a 2.10, mentre l'under 2.5 viene proposto ad una quota di 1.75.

