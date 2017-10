Pontedera Gavorrano/ Streaming video e diretta Sportube.tv: formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Pontedera Gavorrano: streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per l'undicesima giornata del girone A di Serie C

29 ottobre 2017 Claudio Franceschini

Diretta Pontedera Gavorrano, Serie C girone A (Foto LaPresse)

Pontedera Gavorrano sarà diretta da Francesco Cosso; partita valida per l'undicesima giornata del girone A di Serie C 2017-2018, con le due squadre che scenderanno in campo alle ore 14:30 di domenica 29 ottobre.Quello fra Pontedera e Gavorrano può essere considerato a tutti gli effetti uno scontro diretto salvezza, date le posizioni occupate in classifica attualmente dalle due formazioni. I padroni di casa, fermi a soli 6 punti in 9 giornate di campionato, vengono da due risultati utili di fila, che potrebbero aver lanciato una sorta di svolta in vista delle gare a seguire. Gli uomini di mister Maraia, infatti, che detengono il record negativo di risultati in casa con 4 sconfitte su altrettante gare giocate, lontano dal Mannucci hanno invece espresso prestazioni accettabili, se inquadrate nell'ottica di una squadra che punta alla salvezza.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

Pontedera Gavorrano non sarà trasmessa in diretta tv; tuttavia, come per tutte le partite nella stagione di Serie C (anche quelle di Coppa Italia), ci sarà la possibilità di seguire la sfida in diretta streaming video, sottoscrivendo un abbonamento al portale Sportube.tv che ha l’esclusiva per le partite della terza divisione.

IL CONTESTO

L'unica vera soddisfazione di questo inizio di stagione per il Pontedera è stato il successo in trasferta contro il Pisa nella gara di Coppa Italia, una vittoria tanto bella quanto inaspettata per gli uomini di Maraia. Il problema principale del rendimento in campionato, invece, che rischia di far traballare la panchina del tecnico toscano, è che gli obiettivi stagionali avrebbero dovuto essere forse più ambiziosi, per una piazza che ha centrato due volte di fila la qualificazione ai play-off, e che è ormai una formazione in crescita nel panorama della terza divisione. L'occasione per uscire dalla zona play-out e riconquistare un margine di vantaggio sulle ultime 4 arriva in questa gara interna contro il Gavorrano, formazione che occupa l'ultima posizione nella classifica del girone A, ferma a soli 4 punti dopo 9 gare disputate.

Anche i grossetani, come il Pontedera, sono reduci da due risultati utili di fila, fra cui il pareggio nel derby contro la corazzata Pisa e la vittoria interna contro la Lucchese nella scorsa settimana. Quella che era fino a poche settimane fa la cerenentola del girone su cui scommettere per la retrocessione diretta, in caso di un risultato positivo contro il Pontedera potrebbe, dunque, rimettere seriamente in ballo la propria posizione, e rimettersi in cammino per provare a vivere la stagione senza l'acqua alla gola fino alla fine. Sarà necessario, a tale scopo, provare a tenere inviolata la porta di Salvalaggio per un altro turno, dopo averlo fatto contro Pisa e Lucchese. Dopo aver tenuto una media di 2-3 gol presi a partita per oltre un mese, l'allenatore Favarin, subentrato a Bonuccelli, potrebbe aver trovato la quadratura giusta per dare maggiore solidità ai suoi.

LE PROBABILI FORMAZIONI PONTEDERA GAVORRANO

Per quanto riguarda le probabili formazioni, il tecnico di casa Maraia inserisce un 3-5-2 con Contini in porta, Risaliti, Spinozzi, Gargiulo e Caponi a centrocampo. Le corsie esterne saranno occupate da Corsinelli e Posocco, mentre in attacco Pinzauti sarò in coppia con Massimiliano Pesenti. Dall'altra parte per il Gavorrano di Favarin si profila una conferma del 4-3-3 visto negli ultimi appuntamenti stagionali. Davanti a Salvalaggio, che sarà regolarmente fra i pali nonostante alcuni problemi fisici, ci saranno Ropolo e Papini in difesa, Salvadori e Gemignani in zona centrale. Per il centrocampo, il tecnico toscano pensa di affidarsi a Cretella al centro, Finazzi e Mosti ai suoi fianchi. In attacco Malotti e Lombardi saranno le due ali ai lati della punta di riferimento Moscati.

QUOTE E SCOMMESSE: IL PRONOSTICO SULLA PARTITA

Per Pontedera Gavorrano, partita valida per l’undicesima giornata del girone A di Serie C 2017-2018, l’agenzia di scommesse Snai ha previsto le seguenti quote: il segno 1 (vittoria Pontedera) vale 1,80; il segno X (pareggio) è quotato 3,25 mentre il segno 2 (vittoria Gavorrano) vi permetterebbe di vincere 4,00 volte la quota che avrete deciso di mettere sul piatto.

