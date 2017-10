Pro Vercelli Foggia/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Pro Vercelli Foggia info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario, risultato live della partita di Serie B, valida per la 12^ giornata

29 ottobre 2017 Mauro Mantegazza

Diretta Pro Vercelli Foggia - LaPresse

Pro Vercelli Foggia, diretta dall’arbitro Ros oggi, domenica 29 ottobre alle ore 17:30, è il secondo posticipo della dodicesima giornata di Serie B. La gara si disputerà allo stadio Piola di Vercelli. Sfida in fondo alla classifica; si affrontano l'ultima e la penultima di questo campionato. In seguito alla sconfitta rimediata sul campo dell'Avellino, la Pro Vercelli di Grassadonia ha concluso una serie positiva di quattro risultati utili di fila che durava dal 30 settembre ed è tornata in fondo alla classifica con 10 punti. Le due straripanti vittorie di fila contro Cesena e Perugia, battute rispettivamente per 5-2 e 5-1, avevano rilanciato anche il morale dei piemontesi. Nella sconfitta del Partenio di Avellino, invece, si sono rivisti alcuni fantasmi delle prime gare di campionato e degli errori che mister Grassadonia pensava probabilmente pensava di essersi lasciato alle spalle.

L'occasione per ritrovare il successo che manca da tre giornate arriva contro il Foggia, formazione che dopo la sconfitta interna contro il Parma non è riuscito ad avanzare dalla penultima posizione. I satanelli nella gara contro gli emiliani sono apparsi nuovamente una squadra spenta, battuta in partenza, che non è riuscita a dare un segno di vita in tutti e 90 i minuti. Merito di un Parma organizzato e convinto dei suoi mezzi, non c'è da discutere, ma allo stesso tempo sintomo di alcuni problemi a cui i pugliesi non sono ancora riusciti a porre rimedio. Una squadra così inerme ed arrendevole ha già un precedente preoccupante ad Avellino, occasione in cui arrivò un pesantissimo 5-1; ma quella mancanza di mordente e di organizzazione tattica sembravano essere un incidente di percorso, dovuto ad una serie di fattori che avevano spinto il tecnico Stroppa a stravolgere inaspettatamente il proprio modulo e le proprie idee di gioco. Questo risultato contro il Parma, suo malgrado, ha dimostrato che c'è ancora lavorare sotto questo punto di vista.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, DOVE VEDERE PRO VERCELLI FOGGIA

La partita Pro Vercelli Foggia si potrà vedere in diretta tv in esclusiva per tutti gli abbonati Sky (che detiene i diritti per il campionato cadetto) sui canali numero 206 e 252 della piattaforma satellitare, cioè Sky Supercalcio HD e Sky Calcio 2 HD, ed inoltre in diretta streaming video via internet tramite l’applicazione Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI PRO VERCELLI FOGGIA

Per quanto riguarda le probabili formazioni, il tecnico di casa Grassadonia schiera un 4-3-2-1 con Marcone in porta, linea difensiva composta da Berra, Legati, Konate e Barlocco a partire da destra. A centrocampo Rocca e Castiglia saranno le due mezzale, con l'esperto Vives in cabina di regia. In attacco Firenze, Polidori e Vajushi ruoteranno senza dare punti di riferimento alla difesa pugliese in una sorta di tridente di falsi nueve.Il tecnico del Foggia Stroppa dovrebbe ritornare ad un classico 4-3-3 in cui, davanti alla conferma di Guarna per la porta, giocheranno Gerbo e Loiacono sugli esterni di difesa, Camporese e Coletti centrali. In mediana Vacca, Deli e Fedele dovrebbero essere i tre componenti del reparto, con Mazzeo, Beretta e Nicastro nel tridente offensivo. Non è esclusa anche la partenza all'ultimo minuto con il 4-4-2; in quel caso spazio a Fedato fra gli esterni di centrocampo dal primo minuto, e la sostituzione di Nicastro.

PRONOSTICO E QUOTE

Difficile dare un'interpretazione tattica di questa gara; la Pro Vercelli ha dimostrato di essere una squadra solida dal punto di vista tattico, ma con qualche limite di concretezza in avanti dato dall'assenza di un attaccante di peso. Il Foggia, dal canto suo, con i frequenti cambiamenti di modulo da parte di Stroppa, non è riuscito a trovare la sua identità in questo campionato, e dovrà farlo in fretta per non pagare a caro prezzo nelle importanti sfide che arriveranno nelle prossime settimane. Fra gli indisponibili di questo match, si annoverano Jidayi e Rovini per la Pro Vercelli, con Morra in dubbio. Quote proposte da SNAI per questa partita: segno 1 a 2,25, 2 che vale 3,25 per la vittoria foggiana, X a 3,10 per l'ipotesi pareggio.

© Riproduzione Riservata.