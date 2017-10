Probabili formazioni/ Napoli Sassuolo: quote, le ultime novità live (Serie A, 11^ giornata)

Probabili formazioni Napoli Sassuolo: le quote e le ultime novità live sugli schieramenti delle due squadre che si affrontano al San Paolo per l'undicesima giornata del campionato di Serie A

29 ottobre 2017 Claudio Franceschini

Probabili formazioni Napoli Sassuolo, Serie A (Foto LaPresse)

Napoli Sassuolo, undicesima giornata del campionato di Serie A 2017-2018, si gioca domenica 29 ottobre alle ore 15; partenopei ancora in testa alla classifica, dopo aver vinto a Marassi con tanto di brivido e aver così rintuzzato gli attacchi delle avversarie. Partita importante quella contro il Sassuolo, se non altro perchè precede la sfida di Champions League al Manchester City; Maurizio Sarri per ora pensa comunque solo ai neroverdi, avversario che non è ancora riuscito a trovare continuità e fa un passo indietro per ogni timido avanzamento. Staremo dunque a vedere in che modo i due allenatori schiereranno i loro giocatori sul terreno di gioco dello stadio San Paolo, intanto possiamo ipotizzare in maniera dettagliata le scelte dei tecnici analizzando le probabili formazioni di Napoli Sassuolo.

QUOTE E SCOMMESSE

Per Napoli Sassuolo, undicesima giornata del campionato di Serie A 2017-2018, l’agenzia di scommesse Snai ha previsto le seguenti quote: la vittoria del Napoli (segno 1) vale 1,15; il pareggio (segno X) è quotato 8,75 mentre la vittoria del Sassuolo, identificata dal segno 2, vi permetterebbe di guadagnare 15,00 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI SASSUOLO

LE SCELTE DI SARRI

La Champions League chiama, ma soprattutto il Napoli ha giocato una serie di partite ravvicinate che impongono di cambiare qualcosa: se al centro della difesa tornerà sicuramente Raul Albiol, senza il quale la squadra soffre e concede più palle gol agli avversari, sulla destra dovrebbe essere arrivato il momento di Maggio, che rimpiazzerà Hysaj in una staffetta che sembrava prevista già per il turno infrasettimanale. A sinistra conferma per Ghoulam, campo anche per Koulibaly: loro due di fatto non riposano mai, anche se per il terzino algerino potrebbe essere sostituito da Mario Rui - ancora non al top della condizione. A centrocampo potrebbe esserci l’opzione del doppio cambio: Allan e Jorginho nuovamente titolari per Zielinski e Amadou Diawara, ma attenzione a quello che Sarri deciderà di fare perchè qui le soluzioni sono diverse, per esempio uno di quelli che hanno giocato a Genova potrebbe comunque essere titolare anche oggi. Di sicuro sul centrosinistra vedremo Hamsik, sempre a un gol dal record di Maradona; quasi sicuramente non ci sarà turnover davanti, con Callejon e Lorenzo Insigne sulle corsie e Mertens centrale. L’unico punto di domanda è rappresentato dalla condizione del numero 24; per preservarlo in vista della Champions League potrebbe anche essere tolto dallo schieramento, a quel punto la soluzione più logica e tatticamente vicina sarebbe quella di Giaccherini ma non è escluso che possa essere Rog a occupare lo spot di esterno sinistro nel reparto avanzato.

I DUBBI DI BUCCHI

Pochi i dubbi di Cristian Bucchi, che deve fare i conti con le tante assenze: il Sassuolo si presenta a Napoli con gli uomini quasi contati. Davanti a Consigli c’è il grande ex Paolo Cannavaro, che comanda il reparto arretrato giocando al fianco di Acerbi con Lirola e Peluso che dovrebbero essere scelti per interpretare il ruolo di esterni. A centrocampo Mazzitelli e Biondini potrebbero rappresentare delle alternative per le mezzali, ma in questo momento il tecnico degli emiliani ha in mente la soluzione del doppio playmaker, con capitan Magnanelli schierato davanti alla difesa nel suo solito ruolo di vertice basso e Sensi che, come mezzala destra, sarà chiamato a compiti di impostazione provando a far girare la squadra. Dall’altra parte allora si va verso la conferma di Missiroli che sa agire negli spazi e giocare bene senza palla; tridente offensivo con Domenico Berardi confermato a destra, ma il calabrese deve elevare il suo rendimento soprattutto in termini di gol, perchè il campionato del Sassuolo si sta facendo difficile soprattutto sotto questo aspetto. Dall’altra parte non dovrebbero esserci dubbi circa la presenza di Politano che, almeno idealmente, è in ballottaggio con Ragusa il quale, tuttavia, era molto più utilizzato da Di Francesco visto che con il nuovo allenatore il suo minutaggio si è drasticamente ridotto. Come prima punta il favorito rimane Falcinelli, ma Matri scalpita e potrebbe trovare un posto dal primo minuto; una scelta questa che Bucchi si riserverà di risolvere soltanto nei minuti precedenti la partita.

LE PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI SASSUOLO

NAPOLI (4-3-3): 25 Reina; 11 Maggio, 33 Raul Albiol, 26 Koulibaly, 31 Ghoulam; 5 Allan, 8 Jorginho, 17 Hamsik; 7 Callejon, 14 Mertens, 24 L. Insigne.

A disposizione: 22 Sepe, 1 Rafael C., 23 Hysaj, 21 Chiriches, 19 Ni. Maksimovic, 6 Mario Rui, 20 Zielinski, 42 A. Diawara, 30 Rog, 37 Ounas, 15 Giaccherini

Allenatore: Maurizio Sarri

Squalificati: -

Indisponibili: Milik

SASSUOLO 4-3-3): 47 Consigli; 21 Lirola, 28 P. Cannavaro, 15 Acerbi, 13 Peluso; 12 Sensi, 4Magnanelli, 7 Missiroli; 25 D. Berardi, 10 Matri, 16 Politano.

A disposizione: 79 Pegolo, 70 Marson, 23 Gazzola, 26 Rogério, 6 Mazzitelli, 8 Biondini, 29 Cassata, 90 Ragusa, 14 Scamacca, 11 Falcinelli

Allenatore: Cristian Bucchi

Squalificati: -

Indisponibili: Adjapong, Goldaniga, Letschert, Dell’Orco, Duncan

