Probabili formazioni/ Verona Inter: diretta tv, orario, ultime notizie live (Serie A 11^ giornata)

Probabili formazioni Verona Inter: diretta tv, orario, le ultime notizie live sugli schieramenti, moduli e titolari per la partita della 11^ giornata di Serie A

29 ottobre 2017 Mauro Mantegazza

Verona Inter è la sfida che chiuderà il programma della undicesima giornata della Serie A 2017-2018, in programma domani sera lunedì 30 ottobre alle ore 20.45. Posta in palio caldissima per entrambe le formazioni, anche se naturalmente per esigenze molto diverse: l’Hellas di Fabio Pecchia avrebbe grande bisogno di un risultato di prestigio per fare uno scatto in avanti nella bagarre della zona salvezza, ma di certo l’Inter di Luciano Spalletti non può perdere il ritmo nella altrettanto affollata lotta ai vertici della graduatoria. Vediamo allora come i due allenatori potrebbero decidere di giocare la sfida dello stadio Marcantonio Bentegodi, andando a leggere in maniera più dettagliata le probabili formazioni di Verona Inter.

Verona Inter sarà trasmessa in diretta tv per tutti gli abbonati alle due televisioni a pagamento: sulla piattaforma satellitare l’appuntamento è su ben tre differenti canali, cioè Sky Sport 1 HD, Sky Supercalcio HD e Sky Calcio 1 HD, mentre sul digitale terrestre il canale di riferimento sarà Mediaset Premium Sport, che è disponibile anche in alta definizione.

Il primo problema per il Verona è la lista piuttosto lunga dei giocatori indisponibili. Mister Fabio Pecchia dovrebbe affidarsi al modulo 4-3-3: pochi dubbi in difesa, dove dovremmo vedere all’opera il portiere Nicolas, protetto dalla coppia centrale Caracciolo-Souprayen, con Heurtaux terzino destro e Fares sull’altra fascia. A centrocampo dopo la squalifica dovrebbe tornare titolare Bruno Zuculini, al quale però sarà chiesta una prestazione migliore rispetto a quelle mostrate nelle ultime uscite; ai suoi fianchi le due mezzali italo-brasiliane, cioè Romulo e Bessa, che nell’Inter è cresciuto vincendo scudetto primavera e Next Gen nel 2012. A proposito di ex nerazzurri però il nome di spicco è naturalmente quello di Pazzini, che per un match così delicato sarà preferito all’ancora acerbo Kean; nel tridente offensivo degli scaligeri ci sarà sicuramente anche Cerci, mentre l’ultima maglia sarà contesa da Verde e Fossati, con la dovuta avvertenza che con quest'ultimo in mediana, verrebbe avanzato nel tridente Romulo.

L’Inter ha ben sei giorni dalla precedente partita, visto che ha giocato l’anticipo di martedì sera nell’infrasettimanale e tornerà in campo solo lunedì. Quasi una settimana normale per Luciano Spalletti e di conseguenza possiamo tranquillamente ipotizzare per l’Inter come formazione base quella che ultimamente sta facendo benissimo. In difesa riteniamo intoccabili Handanovic, D’Ambrosio e la coppia centrale con Miranda e Skriniar, mentre un possibile dubbio è quello fra Nagatomo e Dalbert. Il giapponese sta convincendo, ma è anche vero che il brasiliano ha bisogno di rivedere il campo. In mediana intoccabile Vecino, al suo fianco ipotizziamo ancora Gagliardini, anche perché Borja Valero dovrebbe di nuovo giostrare qualche metro più avanti, sulla linea dei trequartista, sempre che per una volta non parta da titolare Eder. Siamo dunque ormai all’attacco, dove Perisic e Icardi sono ancora una volta fuori discussione, mentre è possibile un ballottaggio fra Candreva e Cancelo, perché l’azzurro potrebbe rifiatare per un turno.

VERONA (4-3-3): Nicolas; Heurtaux, Caracciolo, Souprayen, Fares; Romulo, B. Zuculini, Bessa; Verde, Pazzini, Cerci. All. Pecchia.

A disposizione: Silvestri, Coppola, Felicioli, Caceres, Zaccagni, Buchel, Laner, Fossati, Bearzotti, Lee, Kean.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Valoti, F. Zuculini, Ferrari, Brosco, Bianchetti.

INTER (4-2-3-1): Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, Miranda, Nagatomo; Gagliardini, Vecino; Candreva, Borja Valero, Perisic; Icardi. All. Spalletti.

A disposizione: Padelli, Berni, Santon, Ranocchia, Dalbert, Cancelo, Brozovic, Joao Mario, Karamoh, Eder, Pinamonti.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Vanheusden.

