RISULTATI SERIE A/ Classifica aggiornata, diretta gol live score: le partite in programma (11^ giornata)

29 ottobre 2017 Davide Giancristofaro

E’ tutto pronto per una nuova entusiasmante domenica del campionato di calcio più importante d’Italia. Dopo i due anticipi di ieri sera Milan-Juventus e Roma-Bologna, per chiudersi poi con il posticipo di domani, si disputerà l’undicesima giornata della Serie A 2017-2018. Andiamo quindi a vedere insieme il programma completo di questa domenica, che inizierà, ovviamente, con la sfida a mezzogiorno delle 12:30.

RISULTATI SERIE A, GLI ANTICIPI DEL SABATO

MILAN-JUVENTUS (Risultato finale 0-2).

Una doppietta di Gonzalo Higuain rispedisce al diavolo il Milan. I rossoneri non riescono a trovare la svolta tanto attesa, nonostante la bella prestazione offerta, specialmente nel primo tempo, quando con Kalinic hanno sfiorato in un paio di occasioni il gol. Montella conferma il modulo 3-4-2-1, con l'attaccante croato davanti supportato da Suso e Calhanoglu. A centrocampo Biglia insieme a Kessie, mentre Abate e Borini sulle corsie esterne. In difesa, il terzetto Zapata-Romagnoli-Rodriguez, con Donnarumma in porta. Prestazione sottotono per Biglia, che nel secondo tempo viene sostituito dal giovane Locatelli. Nonostante il buon impatto sulla gara, il Milan va sotto già nel primo tempo. Al 23' Dybala illumina per Higuain, che brucia Romagnoli e segna la rete del momentaneo 1-0. Il Milan reagisce e quasi allo scadere del primo tempo va vicinissimo al pareggio. Kalinic, a tu per tu con Buffon, calcia a botta sicura, ma l'estremo difensore della Juve con l'anca devia la traiettoria del pallone sulla traversa. Nella ripresa, il ritmo - incessante per i primi 45 minuti - inizia a calare. La Juve controlla meglio l'incontro, con Montella che non azzecca stavolta i cambi (Antonelli per Abate e Andrè Silva per Calhanoglu). E' la Juve a trovare il raddoppio, ancora con Higuain. Il bomber argentino si accende proprio nel match più importante, con un Dybala finalmente ritrovato. Nel Milan, fino al primo gol di Higuain, si è visto un Romagnoli perfetto. Positivo anche Calhanoglu in avvio di partita, con il turco calato alla distanza. Kalinic ha avuto due ghiotte palle gol, ma più per sfortuna che per demerito non è riuscito a trovare il gol che avrebbe cambiato il film della partita molto probabilmente. Allegri è riuscito ad ingabbiare Suso, memore di quanto lo spagnolo aveva fatto male alla sua Juve nella finale di Supercoppa italiana nella passata stagione.

ROMA-BOLOGNA (Risultato finale 1-0)

Tiene il passo delle migliori la Roma, che guadagna altri tre punti sul Milan, sconfitto in casa dalla Juventus nell'anticipo pomeridiano. Per i giallorossi è l'ennesimo risultato utile consecutivo in campionato, dopo la sconfitta casalinga contro l'Inter. Sconfitta comunque onorevole per il Bologna, che conferma di essere una formazione coriacea contro le grandi (aveva fermato i nerazzurri al Dall'Ara sullo 0-0). Primo tempo dominato dalla Roma, con innumerevoli occasioni capitate sui piedi del bomber Edin Dzeko. A sbloccarla è un gol meraviglioso di Stephan El Shaarawy. L'ex Milan, ricevendo il pallone da Pellegrini direttamente da azione di calcio d'angolo al minuto 33, di piatto trova un incredibile tiro che si va ad infilare sotto l'incrocio per il gol con cui la Roma chiude in vantaggio il primo tempo sull'1-0. Nel secondo tempo, dopo sette minuti, Dzeko trova il secondo gol della serata, ma l'arbitro annulla per posizione di offside. Tra le fila del Bologna gli unici a rendersi pericolosi sono Di Francesco, figlio del tecnico della Roma, e Verdi, ex talento del Milan Primavera. Nessuno dei due però riesce a trovare il guizzo vincente, con la squadra di casa alla sua ottava vittoria nelle prime dieci partite disputate.

IL PROGRAMMA DELLA DOMENICA DELLA SERIE A

Partiamo dalla sfida dell’attuale capolista, il Napoli, che guarda tutti dall’alto a quota 28 punti dopo dieci giornate, e che oggi sarà impegnata in un turno senza dubbio favorevole, la sfida dello stadio San Paolo delle ore 15:00 contro il Sassuolo. Emiliani, che all’opposto dei partenopei, hanno iniziato il campionato in grande difficoltà, come testimoniato anche dai soli otto punti sin qui ottenuti, che valgono il quindicesimo piazzamento assoluto. Proseguiamo con la Lazio, quarta forza del campionato con 25 punti, che giocherà in trasferta, precisamente allo stadio Benevento contro gli omonimi padroni di casa. Giallorossi che sono ancora a quota zero punti dopo dieci giornate, e dopo aver sfiorato il pareggio con il Cagliari mercoledì sera. Laziali che invece vengono dal bel successo in trasferta contro il Bologna e che oggi, alle 12:30, proveranno a centrare la sesta vittoria consecutiva in campionato. Sta veleggiando a gonfie vele anche la Sampdoria, che di punti ne ha 17 ma con un turno in meno, e che viene dalla sconfitta contro l’Inter, in cui comunque i blucerchiati si sono resi molto pericolosi. Oggi la squadra di Giampaolo giocherà alle ore 15:00 contro il Chievo, con i veneti sconfitti mercoledì in casa dal Milan, e fermi a quota quindici punti, che significa decimo posto assoluto in classifica. Scorriamo ancora la graduatoria e arriviamo alla Fiorentina, settima con sedici punti, e protagonista mercoledì sera con la bella vittoria interna per tre a zero ai danni del Torino. Oggi pomeriggio, dalle ore 15:00, Viola impegnata in trasferta a Crotone, con i calabresi di Nicola che invece sono quart’ultimi a quota 6 punti, in piena lotta salvezza. Anche l’Atalanta in campo alle 15:00, con i bergamaschi che vengono dal successo netto sull’Hellas Verona che vale il nono posto assoluto a quota 15. Squadra di Gasperini di scena al Friuli contro l’Udinese, che invece di punti ne ha nove che significano tredicesimo posto. Cerca punti il Torino, che dopo un inizio di stagione convincente si sta perdendo per strada, ed ora è scivolato al dodicesimo posto assoluto con 13 punti. L’occasione di rifarsi sarà la sfida interna contro il Cagliari, posticipo delle ore 20:45, ma attenzione ai sardi, che vengono dal successo interno contro il Benevento al 95esimo che dà morale. Infine, a chiusura del programma domenicale della Serie A, l’incontro fra la Spal e il Genoa a Ferrara, due squadre che veleggiano nelle zone basse della classifica: penultimi a quota 5 i biancoazzurri, mentre un punto in più per la banda di Juric.

RISULTATI SERIE A E CLASSIFICA

12:30 Benevento-Lazio

15:00 Sampdoria-Chievo

15:00 Spal-Genoa

15:00 Napoli-Sassuolo

15:00 Udinese-Atalanta

15:00 Crotone-Fiorentina

20:45 Torino-Cagliari

Classifica: Napoli 28, Juventus 28, Inter 26, Lazio 25, *Roma 24, *Sampdoria 17, Fiorentina, Milan 16, Atalanta, Chievo 15, Bologna 14, Torino 13, Udinese, Cagliari 9, Sassuolo 8, Genoa, Crotone, Verona 6, Spal 5, Benevento 0.

*Una gara in meno

