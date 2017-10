Rally del Galles 2017/ Streaming video e diretta tv, il percorso (Mondiale Wrc, oggi 29 ottobre)

Diretta Rally del Galles 2017 info streaming video e tv, il percorso delle prove speciali per il penultimo evento del Mondiale Wrc, oggi domenica 29 ottobre

29 ottobre 2017 Mauro Mantegazza

Diretta Rally del Galles (LaPresse, repertorio)

Il Mondiale Wrc 2017 sta vivendo in questi giorni il prestigioso Rally del Galles, penultimo appuntamento del Mondiale 2017 ed evento immancabile nel circuito iridato. Si tratta infatti di una delle prove più antiche del Mondiale Rally, dal momento che la prima edizione del rally britannico risale addirittura al 1932. Anche dal punto di vista tecnico l'appuntamento in terra gallese è decisamente impegnativo, considerate le asperità del percorso e il clima autunnale, in genere non esattamente piacevole in questo periodo dell’anno nelle campagne del Galles. Inoltre, la collocazione strategica verso la fine della stagione rende questo Rally del Galles 2017 un momento fondamentale per la classifica del Mondiale Piloti. Essendo giunti all'ultima giornata di gara, stanno per essere emessi i verdetti per questo Rally del Galles, che andranno a lasciare un segno molto pesantre anche sulla classifica generale del Mondiale Wrc. Adesso però andiamo a vedere nel dettaglio che cosa ci propone e come seguire appunto la giornata di oggi, domenica 29 ottobre 2017.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL RALLY DEL GALLES 2017

La giornata odierna del Rally del Galles 2017 sarà parzialmente visibile in diretta tv su Fox Sports, il canale numero 204 della piattaforma satellitare che fornirà alcuni collegamenti nel corso della giornata - compresa naturalmente la decisiva Power Stage finale - visibili agli abbonati anche in diretta streaming video tramite l’applicazione Sky Go. Un punto di riferimento indispensabile per tutti gli appassionati del rally è però il sito ufficiale del Mondiale, all’indirizzo www.wrc.com, per avere notizie aggiornate lungo tutto il corso della giornata.

IL PERCORSO

Vediamo quindi adesso tutte le prove speciali che i rallisti dovranno affrontare in questa domenica, come al solito più breve agonisticamente rispetto al venerdì e al sabato, ma decisiva. Alle ore 9.34 italiane (le 8.34 gallesi) si comincerà con i 10,41 km della prova speciale Alwen 1, seguita dalla prova di Brenig 1, che avrà invece una lunghezza di 6,43 km. A seguire ecco la prova speciale di Gwydir (7,49 km), senza numero perché non verrà ripetuta, e in seguito la ripetizione invece delle altre due fatiche, dunque Alwen 2 e Brenig 2, con lo stesso chilometraggio già indicato. Brenig 2 sarà l'atto conclusivo dell'intero Rally del Galles, la cosiddetta Power Stage che avrà inizio alle ore 13.18 italiane.

