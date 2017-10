Risultati Serie C/ Classifiche aggiornate, diretta gol live score: le partite del Gruppo A e B (11° giornata)

Risultati Serie C classifiche aggiornate, diretta gol live score: le partite del Gruppo A e B (11° giornata). In programma i due gironi del terzo campionato italiano di calcio

29 ottobre 2017 Davide Giancristofaro

Giudici, Monza - LaPresse

Proseguirà quest’oggi, domenica 29 ottobre, il campionato di Serie C 2017-2018, con le partite relative all’undicesima giornata della stagione. In particolare, si giocheranno le sfide del Girone A, quello costituito dalle squadre dislocate nel nord-est e nel centro Italia, nonché quelle del Girone B, dove invece troviamo le compagini del versante adriatico. Andiamo quindi a vedere insieme il programma di oggi.

IL PROGRAMMA DEL GIRONE A

Cominciamo ovviamente dal Girone A, iniziato nella giornata di venerdì con l’anticipo Piacenza-Pisa. La capolista Siena, prima a quota 24, affronterà in casa il Monza, squadra che si trova al settimo posto assoluto a quota 15, e senza dubbio gara interessante. Potrebbe approfittarne il Livorno, secondo a quota 23 ma con una gara in meno, che ospiterà in Toscana la Pro di Piacenza, quart’ultima a quota sette lunghezze. L’Olbia, sorprendentemente terzo con 20 punti, giocherà invece fuori casa contro l’Arzachena, nona a quota tredici, mentre la Viterbese, quinta a 18, volerà ad Arezzo per sfidare gli omonimi padroni di casa, ottavi a 13 lunghezze dopo dieci turni. L’altro derby toscano sarà quello fra la Carrarese, sesta con sedici punti, e la Lucchese, che invece di punti ne ha dodici che le valgono l’undicesimo piazzamento assoluto. La Pistoiese, dodicesima in classifica con undici lunghezze, ospiterà fra le mura domestiche il Prato, penultimo a quota 6, mentre i milanesi del Giana Erminio (tredicesimi a quota 9), giocheranno in casa contro l’Alessandria, che invece di punti ne ha otto, per una sfida di bassa classifica. A chiusura del programma del Girone A, la partita fra il Pontedera, terzultimo a quota sei, e il fanalino di coda Gavorrano, sempre ultimo, fermo a quota quattro.

IL PROGRAMMA DEL GIRONE B

Passiamo quindi al Girone B, gruppo che è iniziato ieri con l’anticipo delle 20:30 fra Triestina e Santarcangelo. Il Pordenone, sempre in vetta con venti punti sin qui ottenuti, giocherà fuori casa contro la Fermana, undicesima a quota 13. Turno molto favorevele per la Sambenedettese, seconda con diciannove punti conquistati, che ospiterà fra le mura di casa il Fano, che è invece penultimo a quota 4. Proseguiamo con l’impegno dei Biancoscudati di Padova, terzi a 19, che invece giocheranno a Modena contro gli emiliani, gara che con grande probabilità verrà vinta a tavolino dai biancorossi, vista la nota crisi societaria dei gialloblu. Il Renate, quarto a quota 18, affronterà fuori casa invece il Bassano, altra formazione con diciotto punti, e senza dubbio big match di questo undicesimo turno del Girone B. Interessante anche la gara fra i bergamaschi dell’Albinoleffe, che sono sesti a quota 17, e il Teramo, che invece occupa la tredicesima posizione grazie agli undici punti ottenuti nelle precedenti nove gare. Il Mestre se la vedrà in casa contro il Ravenna, mentre il Feralpisaò, ottavo a quota 16, riposerà. Vicenza, nono con 15 punti, che volerà invece in Trentino Alto Adige per affrontare il Sudtirol, dodicesimo a dodici, mentre la Reggiana giocherà in casa del Gubbio, a completamento dell’undicesima giornata del Girone B.

RISULTATI SERIE C E CLASSIFICA GIRONE A

14:30 Pontedera-Gavorrano

16:30 Siena-Monza

16:30 Giana Erminio-Alessandria

16:30 Livorno-Pro Piacenza

16:30 Pistoiese-Prato

20:30 Arzachena-Olbia

20:30 Arezzo-Viterbese

20:30 Lucchese-Carrarese

Classifica: Siena 24, Livorno 23, Olbia 20, Pisa 19, Viterbese 18, Carrarese 16, Monza 15, Arezzo 13, Arzachena 13, Piacenza 13, Lucchese 12, Pistoiese 11, Giana Erminio 9, Cuneo 9, Alessandria 8, Pro Piacenza 7, Pontedera 6, Prato 6

RISULTATI E CLASSIFICA GIRONE B

14:30 Fermana-Pordenone Calcio

14:30 Albinoleffe-Teramo

14:30 Sudtirol-Vicenza

14:30 Modena-Biancoscudati Padova

16:30 Mestre-Ravenna

16:30 Sambenedettese-Fano Alma J.

16:30 Gubbio-Reggiana

18:30 Bassano V.-Renate

Classifica: Pordenone 20, Sambenedettese 19, Biancoscudati 19, Renate 18, Bassano 18, Albinoleffe 17, Mestre 16, Feralpisalò 16, Vicenza 15, Triestina 13, Fermana 13, Sudtirol 12, Teramo 11, Reggiana 9, Ravenna 9, Gubbio 8, Santarcangelo 5, Fano Alma J. 4, Modena -1

© Riproduzione Riservata.