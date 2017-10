Risultati Serie D/ Classifica aggiornata, live score. Le partite dei gironi A, B, C, D, E, F, G, H, I

Risultati Serie D: classifica aggiornata e diretta live score delle partite in programma oggi domenica 29 ottobre 2017 per i gironi A, B, C, D, E, F, G, H, e I.

29 ottobre 2017 Michela Colombo

Risultati Serie D (LaPresse)

Il complesso campionato della Serie D tornerà protagonista in campo questa domenica 29 ottobre 2017 dopo i tanti anticipi che abbiamo già vissuto ieri: complesso è un aggettivo non certo causale visto che il programma per la stagione 2017-2018 dei dilettanti risulta oltremodo complicato. Come abbiamo già avuto modo di vedere, nei nove gironi formatisi alla vigIlia, il numero delle squadre varia da gruppo e gruppo e quindi non ci sorprenderà il fatto che alcuni raggruppamenti siano alla 11^ giornata (come l’A ad esempio) mentre altri come il C siano solo al nono turno. Per riequilibrare i conti alla fine della stagione per far sì che si possa disputare dei regolamentari play off promozione sono stati quindi previsti alcuni turni infrasettimanali aggiuntivi per alcuni gironi: il prossimo è stato organizzato per il 1 novembre 2017.

CLASSIFICA SERIE D, LE CAPOLISTE

A poche ore dal fischio d’inizio delle partite in programma per questa domenica per il Campionato di Serie D appare chiaramente impossibile vedere nel dettaglio partita per partita per tutti i nove gruppo previsti. Diamo però uno occhio alle situazioni interne ad ogni raggruppamento, con la dovuta accortezza che per ogni gruppo consideriamo la situazione precedente agli anticipi, per uniformità. Nel girone A, giunti alla 11^ giornata, va infatti notato che ancora una volta la classifica premia il Gozzano, in testa con 26 punti, ma ad appena due lunghezze dalla Caronnese, oggi impegnata dalle ore 15.00 contro il Seregno. Nel girone B invece andrà in scena oggi una sfida a distanza per la prima posizione: Pro Patria e Darfo Boario sono al momento in testa con 21 punti ma con un solo punto di vantaggio sul Rezzato e appena due su Pontisola e Cliverghe Mazzano. Nessuna lotta al vertice per il girone C dove capolista rimane solitaria la Virtus Verona: 21 punti per la compagine veneta e ben 5 di vantaggio per lei sulle dirette avversarie

RISULTATI SERIE D, LE SFIDE AL VERTICE

Situazione invece molto più incerta nella classifica nel girone D sono son diverse le squadre che finora hanno raccolto parecchi risultati positivi. In testa troviamo infatti il Fiorenzuola a quota 23 punti ma con solo due di vantaggio su Rimini, Lentigione e Villabiagio. Non va meglio nella graduatoria del girone E dove a condividere la prima piazza troviamo a pari punti (18) Ponsacco e Lavagnanese e che oggi daranno vita un fantastico scontro diretto per il titolo di capolista. Nel girone f invece in testa alla classifica vediamo il Matelica con 19 punti ma inseguito da vicino da Campobasso e Castelfidardo, entrambe registrano due lunghezze di distacco. Per il raggruppamento G invece farà prova di fuga il SFF Atletico, fermo 22 punti e a due di vantaggio dal Rieti, che sarà impegnato oggi contro l’Anzio Calcio. Chi invece ha già imboccato la strada giusta per l'allungo in graduatoria è il Potenza, primo nel gruppo H a 22 punti e tre di vantaggio sul primo inseguitore, ovvero l’Audace Cerignola. Infine per il gruppo I ricordiamo che la posizione di capolista è occupata dal Vesuvio Ercolanese, fermo a quota 19 punti a sole due lunghezze di vantaggio sul Troina, che sarà impegnata con l’Igea Vitus terza classificata.

RISULTATI SERIE D E CLASSIFICHE

Girone A

Como-Casale

Classifica

1. Gozzano 10 8 2 0 17:3 26 2. Caronnese 10 7 3 0 20:9 24 3. Pro Sesto 10 7 1 2 21:9 22 4. Borgosesia 10 6 2 2 12:5 20 5. Bra 10 5 3 2 14:9 18 6. Como 10 5 3 2 13:9 18 7. OltrepoVoghera 10 5 2 3 13:12 17 8. Folgore Caratese 10 4 3 3 17:11 15 9. Inveruno 10 4 3 3 16:13 15 10. Varesina 10 4 2 4 9:13 14 11. Chieri 10 3 4 3 14:13 13 12. Varese 10 3 2 5 15:18 11 13. Casale 10 2 5 3 11:14 11 14. Pavia 10 3 1 6 10:16 10 15. Borgaro 10 1 6 3 8:12 9 16. Olginatese 10 1 5 4 7:10 8 17. Arconatese 10 1 3 6 7:16 6 18. Seregno 10 1 3 6 10:20 6 19. Calcio Derthona 10 1 2 7 7:16 5 20. Castellazzo 10 0 3 7 5:18 3

Girone B

Caravaggio-Crema

Ciserano-Grumellese

Levico Terme-Cilivrghe Mazzano

Lumezzane-Pro Patria

Milano City-Rezzato

Pergolettese-Lecco

Scanzorosciate-Calcio Romanese

Trento-Darfo Boario

Virtus Bergamo-Dro

Classifica

1. Pro Patria 9 6 3 0 15:6 21 2. Darfo Boario 10 6 3 1 12:5 21 3. Rezzato 10 6 2 2 20:11 20 4. Pontisola 10 5 4 1 18:11 19 5. Ciliverghe Mazzano 10 6 1 3 14:7 19 6. Pergolettese 9 5 3 1 17:9 18 7. Virtus Bergamo 10 6 0 4 11:7 18 8. Lecco 10 4 4 2 10:8 16 9. Caravaggio 10 4 3 3 14:13 15 10. Levico Terme 9 3 3 3 11:9 12 11. Crema 9 3 2 4 10:8 11 12. Ciserano 10 2 3 5 10:17 9 13. Milano City 9 2 2 5 11:15 8 14. Scanzorosciate 9 2 2 5 8:14 8 15. Lumezzane 10 2 2 6 10:19 8 16. Dro 9 1 4 4 6:11 7 17. Trento 9 2 1 6 9:18 7 18. Grumellese 9 2 0 7 9:16 6 19. Calcio Romanese 9 1 2 6 5:16 5

Girone C

Campodarsego-Legnago Salus

Clodiense-Virtus Verona

Mantova-Liventina

Tamal-Calvi Noale

Classifica

1. Virtus Verona 8 7 0 1 18:7 21 2. ArzignanoChiampo 8 5 1 2 20:8 16 3. Belluno 8 5 1 2 20:12 16 4. Adriese 8 5 1 2 12:4 16 5. Campodarsego 8 4 2 2 15:12 14 6. Este 8 4 1 3 11:9 13 7. Mantova 8 4 0 4 14:10 12 8. Feltre 8 3 2 3 9:10 11 9. Liventina 8 3 2 3 10:13 11 10. Tamai 8 2 4 2 13:12 10 11. Legnago Salus 8 3 1 4 10:13 10 12. Delta Rovigo 8 3 1 4 9:12 10 13. Calvi Noale 8 2 3 3 7:12 9 14. Cjarlins Muzane 8 1 5 2 10:11 8 15. Montebelluna 8 2 2 4 9:12 8 16. Clodiense 8 1 5 2 8:12 8 17. Ambrosiana 8 1 1 6 9:22 4 18. Abano 8 0 2 6 4:17 2

Girone D

Castelvetro-Sammuarese

Correggese-Imolese

Pianese-Vigor Carpaneto

Rimini-Collgiana

Sasso Marconi-Sangiovannese

Forlì-Villabiagio

Vivi Altotevere-Mezzolara

Classifica

1. Fiorenzuola 10 7 2 1 15:4 23 2. Rimini 10 6 3 1 20:12 21 3. Lentigione 10 6 3 1 14:7 21 4. Villabiagio 10 7 0 3 17:12 21 5. Sangiovannese 10 6 2 2 11:7 20 6. Imolese 10 6 1 3 13:8 19 7. Montevarchi Calcio 10 6 1 3 13:8 19 8. Forlì 10 4 4 2 16:13 16 9. Romagna Centro 10 4 2 4 11:9 14 10. Sasso Marconi 10 4 2 4 15:16 14 11. Pianese 10 3 4 3 13:10 13 12. Tuttocuoio 10 3 3 4 9:11 12 13. Vivi Altotevere 10 3 3 4 12:19 12 14. Vigor Carpaneto 10 3 1 6 13:14 10 15. Colligiana 10 3 1 6 8:14 10 16. Sammaurese 10 2 2 6 6:9 8 17. Mezzolara 10 1 5 4 5:10 8 18. Trestina 10 2 1 7 8:18 7 19. Castelvetro 10 1 2 7 9:17 5 20. Correggese 10 1 2 7 4:14 5

Girone E

Ghivizzano Borgo-Massese

Ligorna-Finale

San Donato-Argentina

Scandicci-Sestri Levante

Seravezza Pozzi-Savona

Viareggio-Valdinievole Montecatini

Classifica

1. Ponsacco 8 5 3 0 16:7 18 2. Lavagnese 8 5 3 0 10:4 18 3. Viareggio 8 5 2 1 19:11 17 4. Seravezza Pozzi 8 4 4 0 12:5 16 5. Unione Sanremo 8 5 1 2 12:9 16 6. Albissola 8 4 2 2 13:9 14 7. Savona 8 3 4 1 10:7 13 8. Massese 8 3 4 1 12:10 13 9. Ligorna 8 3 2 3 8:11 11 10. Sestri Levante 8 2 3 3 8:10 9 11. San Donato 8 2 2 4 13:13 8 12. Finale 8 2 2 4 9:9 8 13. Rignanese 8 2 1 5 9:14 7 14. Valdinievole Montecatini 8 1 4 3 8:13 7 15. Ghivizzano Borgo 8 1 4 3 8:13 7 16. Real Forte Querceta 8 1 3 4 7:10 6 17. Scandicci 8 0 2 6 7:13 2 18. Argentina 8 0 2 6 5:18 2

Girone F

Asd Pineto Calcio-Fabriano Cerreto

Avezzano-Castelfidardo

Jesina-Sangiustese

L'Aquila-San Nicolò

Matelica-Agnonese

Recanatese-Campbasso

San Marino-Asd Francavilla

Vastese-Nerostellati Pratola

Vis Pesaro-Monticelli

Classifica

1. Matelica 8 6 1 1 17:5 19 2. Campobasso 8 5 3 0 12:5 18 3. Castelfidardo 8 5 2 1 14:10 17 4. Vis Pesaro 8 5 1 2 17:10 16 5. Vastese 8 5 1 2 12:9 16 6. San Marino 8 4 2 2 9:3 14 7. ASD Francavilla 8 4 0 4 15:9 12 8. L'Aquila 8 4 0 4 13:11 12 9. Avezzano 8 3 3 2 8:6 12 10. Jesina 8 3 3 2 8:9 12 11. Sangiustese 8 3 2 3 9:11 11 12. ASD Pineto Calcio 8 2 3 3 10:12 9 13. San Nicoló 8 2 1 5 8:11 7 14. Agnonese 8 2 1 5 5:9 7 15. Recanatese 8 1 3 4 3:10 6 16. Fabriano Cerreto 8 2 0 6 9:16 6 17. Monticelli 8 0 4 4 8:12 4 18. Nerostellati Pratola 8 0 2 6 3:22 2

Girone G

Cassino-SFF Atletico

Latina-San Teodoro

Latte dolce-Flaminia

Monterosi-Lupa Roma

Nuorese-Trastevere Calcio

Ostia Mare-Aprilia

Rieti-Anzio Calcio

Classifica



SFF Atletico 8 7 1 0 19:4 22 2. Rieti 8 6 2 0 24:5 20 3. Trastevere Calcio 8 6 0 2 18:11 18 4. Albalonga 8 5 1 2 15:8 16 5. Latina 8 5 1 2 16:11 16 6. Ostia Mare 8 4 3 1 9:8 15 7. Cassino 8 4 2 2 13:10 14 8. Aprilia 8 3 2 3 9:9 11 9. Nuorese 8 3 1 4 8:6 10 10. Monterosi FC 8 3 1 4 15:15 10 11. Lupa Roma 8 3 2 3 12:12 10 12. Budoni 8 2 1 5 4:9 7 13. Flaminia 8 2 1 5 6:14 7 14. Anzio Calcio 1924 8 2 1 5 9:19 7 15. Tortoli 8 1 3 4 10:16 6 16. Latte Dolce 8 1 2 5 4:11 5 17. San Teodoro 8 1 1 6 9:17 4 18. Lanusei Calcio 8 1 1 6 4:19 4

Girone H

Altamura Sarnese

aversa-Audace Cerignola

Cavese-Picerno

Fulgor Molfetta-Nerostellati Frattese

Manfredonia-Francavilla

Potenza-Pomigliano

Taranto-Nardò

Turris-San Severo

Classifica

1. Potenza 8 7 1 0 25:3 22 2. Audace Cerignola 8 6 1 1 15:7 19 3. Gravina 8 4 4 0 15:8 16 4. Altamura 8 5 1 2 16:11 16 5. Cavese 8 5 1 2 10:7 16 6. Picerno 8 4 3 1 10:6 15 7. Sarnese 8 3 4 1 17:13 13 8. Pomigliano 8 3 3 2 12:7 12 9. Taranto 8 4 0 4 9:10 12 10. Gragnano 8 2 2 4 10:14 8 11. Nardò 8 1 4 3 6:9 7 12. Nerostellati Frattese 8 1 3 4 7:11 6 13. Francavilla 8 1 3 4 11:17 6 14. Fulgor Molfetta 8 1 3 4 9:18 6 15. Aversa 8 0 5 3 6:12 5 16. Turris 8 2 4 2 9:10 4 17. Manfredonia 8 0 3 5 5:18 3 18. San Severo 8 0 1 7 2:13 1

Girone I

As Acireale-Ebolitana

Cittanovese-Sancataldese

Gela-Isola Capo Rizzuto

Gelbison Cilento-Us Palmese

Messina-Vibonese

Nocerina-Palazzolo

Portici 1906-Paceco

Roccella-Vesuvio Ercolanese

Troina-Igea Virtus

Classifica

1. Vesuvio Ercolanese 8 6 1 1 14:4 19 2. Troina 8 5 2 1 15:6 17 3. Igea Virtus 8 4 3 1 17:7 15 4. Sancataldese 8 4 2 2 13:8 14 5. Nocerina 8 4 2 2 13:8 14 6. AS Acireale 8 4 1 3 12:11 13 7. Palazzolo 8 4 1 3 10:10 13 8. Gela 7 3 3 1 16:11 12 9. Gelbison Cilento 8 3 2 3 6:7 11 10. Cittanovese 8 2 3 3 8:13 9 11. US Palmese 8 3 4 1 15:12 8 12. Ebolitana 8 2 2 4 8:13 8 13. Portici 1906 8 2 1 5 9:15 7 14. Roccella 8 2 1 5 6:13 7 15. Vibonese 6 1 3 2 7:7 6 16. Paceco 7 2 1 4 5:11 6 17. Isola Capo Rizzuto 8 1 1 6 3:15 4 18. Messina 8 0 3 5 5:11 3

© Riproduzione Riservata.