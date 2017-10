Risultati volley maschile/ Classifica aggiornata e diretta live score (4^ giornata, Superlega Serie A1)

Risultati volley maschile: classifica aggiornata e diretta live score delle partite in programma il 29 ottobre per la 4^ giornata del campionato di Serie A1 Superlega.

29 ottobre 2017 Michela Colombo

Risultati Volley Maschile (LaPresse)

Dopo l’appassionante turno infrasettimanale che si è svolto lo scorso mercoledì 25 ottobre, il campionato di volley maschile di Serie A1 torna protagonista assoluto in questa domenica 29 ottobre 2017, per disputare la 4^ giornata di Superlega. Nuovo banco di prova quindi per le 14 squadre iscritte a quesa stagione della serie A1: tanti quindi i risultati attesi che potrebbero dare una svolta decisiva alla classifica del campionato, che per il momento vede avanti a pieni punti solo Modena e Perugia, ma con Civitanova con un match da recuperare. Prima di analizzare la situazione in classifica però andiamo a vedere che cosa ci propone il programma per questo 4^ turno: uno solo l’anticipo previsto e che si è giocato ieri 28 ottobre 2017, ovvero il match tra Diatec Trentino e la BCC Castellana Grotte.

RISULTATI VOLLEY, I MATCH DEL 4^ TURNO

Saranno quindi 6 gli incontri in programma per questa domenica 29 ottobre, 5 dei quali avranno inizio, come al solito alle ore 18.00. La variazione di orario, per esigenze televisive, è infatti prevista per il match tra Gi Group Monza e Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia: alla Candy Arena il fischio d’inizio è atteso per le ore 17.30. Vediamo quindi come si completerà il calendario di questa giornata dedicata al campionato di Superlega. Si comincerà alle ore 18.00 con la sfida la Pala evangelisti tra Sir Safety Conad Perugia e Revivre Milano: un match particolarmente sentito che vedrà in campo i vincitori della SuperCoppa Italiana contro la grande Milano di Mister Andrea Giani. Alla stessa ora scenderanno in campo anche Azimut Modena e Wix LPr Piacenza, con i gialloblu ben intenzionati a rimanere saldamente in testa alla classifica generale. Altro match previsto alla stessa ora quello tra Bunge Ravenna e Biosi Indexa Sora: al Pala De Andrè la squadra di Fabio Soli proverà a ricucire lo strappo in graduatoria, benché i romagnoli debbano ancora recuperare il match contro la Lube. Proprio Civitanova sarà invece chiamata in campo alle ore 18.00 contro la Taiwan Excellence Latina al Palabianchini: a chiudere il programma poi la sfida alla Kioene Arena tra Padova e Calzedonia Verona. Gli scaligeri, pur con un match in meno, desiderano fortemente uscire al più presto dalla zona rossa della classifica anche se il match in terra patavina si annuncia in salita per la squadra di Nikola Grbic.

LA CLASSIFICA VOLLEY

Prima di dare un occhio alla classifica alla vigilia della 4^ giornata del campionato di volley maschile A1, vanno fatte alcune precisazioni: sono infatti ben 4 i club che a bilancio hanno una partita in meno, ovvero Civitanova, Ravenna, Castellana grotte e Verona. Detto questo vale comunque la pena di segnalare la presenza in cima alla graduatoria Modena e Perugia, a 9 punti, con la Lube invece terza e ferma a 6 punti e Milano quarta a quota 5. Quinto gradino della lista per Ravenna a quota 4 punti, gli stessi di Piacenza e Trento mentre rimangono a 3 Castellana, Latina, Padova e Monza. A chiudere la graduatoria poi Verona a quota 2 punti e Vibo Valentia con Sora, ferme entrambe a 1 punto a bilancio.

RISULTATI VOLLEY 4^ GIORNATA

Ore 17.30 Monza-Vibo Valentia

Ore 18.00 Perugia-Milano

Ore 18.00 Monza-Piacenza

Ore 18.00 Ravenna-Sora

Ore 18.00 Latina-Civitanova

Ore 18.00 Padova-Verona

CLASSIFICA VOLLEY

Modena, Perugia 9

Civitanova 6

Milano 5

Ravenna, Piacenza, Trento 4

Castellana, Latina, Padova, Monza 3

Verona 2

Vibo Valentia, Sora 1

