Sambenedettese Fano/ Streaming video e diretta Sportube.tv: formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Sambenedettese Fano: streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per l'undicesima giornata del girone B di Serie C

29 ottobre 2017 Claudio Franceschini

Diretta Sambenedettese Fano, Serie C girone B (Foto LaPresse)

Sambenedettese Fano verrà diretta dall'arbitro Fabio Natilla e, alle ore 16:30 di domenica 29 settembre, vale per l'undicesima giornata del girone B della Serie C 2017-2018. Partiamo da un rapido focus in casa Sambenedettese. La formazione allenata da Francesco Moriero, infatti, grazie all'ottimo pareggio sul campo del Renate, è riuscita a preservare la seconda posizione in classifica alle spalle della capolista Pordenone, e a pari merito con il Padova. Il pari contro i brianzoli, in particolare, è arrivato a coronamento di una serie di 4 risultati utili di fila, comprendente le 3 vittorie di fila su Reggiana, Mestre e Santarcangelo.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

Sambenedettese Fano non sarà trasmessa in diretta tv; tuttavia, come per tutte le partite nella stagione di Serie C (anche quelle di Coppa Italia), ci sarà la possibilità di seguire la sfida in diretta streaming video, sottoscrivendo un abbonamento al portale Sportube.tv che ha l’esclusiva per le partite della terza divisione.

QUI SAMBENEDETTESE

Se consideriamo la gara in meno rispetto al Pordenone (che ancora deve scontare il suo turno di riposo), la situazione della Sambenedettese e dello stesso Padova diventa ancora più promettente. I marchigiani, dati ai nastri di partenza come una delle potenziali out-sider nella post-season, stanno invece dimostrando di poter ambire anche ad una storica promozione diretta. La rosa allestita per il tecnico Moriero, un mix di tanti giovani e di poca ma buona esperienza, promette bene anche in termini di tenuta atletica, un discorso da considerare quando si affronta un campionato mediamente lungo come questo, con tutti gli impegni infrasettimanali e di coppa del caso. L'obiettivo per i rosso-blù sarà cercare almeno di migliorare il settimo posto ottenuto nella scorsa stagione. Il calendario per questo turno ha riservato alla Sambenedettese un derby difficile e mai scontato, come quello contro l'Alma Juventus Fano allenata da Agatino Cuttone, una formazione che naviga nei bassifondi della classifica dall'inizio del campionato, e che non è riuscita a dare concreti segnali di una possibile salita a galla.

QUI FANO

Per la formazione in maglia granata, infatti, tolta la vittoria all'esordio contro il Bassano (un risultato che spiazzerebbe chiunque in questo momento), è arrivato soltanto un pareggio in 8 gare giocate, con 6 partite perse già nel bilancio in passivo. Il dato anomalo, su cui il tecnico Cuttone dovrà riflettere a lungo, è che i 4 punti conquistati dal Fano sono arrivati contro avversari di una caratura abbastanza elevata in questo girone B di Serie C, come Bassano e Renate, mentre gli scontri diretti con Ravenna e Gubbio hanno portato a due sconfitte. Se da un lato questo dato potrebbe confortare l'ambiente, un tecnico navigato come Agatino Cuttone, esperto nel portare a termine le missioni salvezza, sa invece che il tiro è assolutamente da correggere e probabilmente c'è da modificare qualcosa nell'approccio alle partite che contano. Per salvarsi in questo campionato, infatti, nonostante la presenza nel girone di una formazione disastrata come il Modena, gli scontri diretti non possono essere tutti puntualmente steccati.

PROBABILI FORMAZIONI SAMBENEDETTESE FANO

Per quanto riguarda le probabili formazioni, il tecnico di casa Moriero schiera un 4-3-3 con Raccichini in porta, linea difensiva composta (a partire da destra) da Rapisarda, Miceli, Di Pasquale e Ceka. A centrocampo il capitano Di Cecco giocherà davanti la difesa, con Damonte e Trillò da mezzale. In attacco spazio a Valente e Candellori alle spalle della punta Miracoli, pronto al ritorno al posto di Di Massimo. Dall'altra parte il Fano scende in campo con un 4-3-1-1 con Miori in porta, Masetti, Lanini, Ferrani e Camilloni in difesa. A centrocampo Lazzari, Capellupo e Mawuli saranno i tre interni, con Alberto Filippini designato per il ruolo di trequartista. In attacco pronti Germinale e Fioretti, autori in due di 5 reti nelle ultime 5 gare di campionato.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote emesse dall'agenzia di scommesse SNAI per questo match di Serie C ci dicono che il segno 1 per la vittoria della Sambenedettese vale 1,38, il segno 2 per l'affermazione esterna del Fano è quotato a 8,25 mentre il segno X che identifica il pareggio vi permetterebbe di guadagnare 3,90 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto.

