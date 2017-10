Sampdoria Chievo/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Sampdoria Chievo info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario, risultato live della partita di Serie A, valida per la 11^ giornata

29 ottobre 2017 Mauro Mantegazza

Diretta Sampdoria Chievo (LaPresse)

Sampdoria Chievo, diretta dall’arbitro Doveri, oggi pomeriggio domenica 29 ottobre alle ore 15.00 si gioca per l'undicesima giornata di Serie A allo stadio Ferraris. La formazione di Marco Giampaolo, reduce dalla sconfitta sul campo dell'Inter, vuole ritrovare un successo casalingo che sarebbe importante per dare continuità di risultati alle prestazioni davanti ai propri tifosi. Ricordiamo, infatti, che in quattro partite giocate a Marassi i blucerchiati hanno sempre vinto. Un risultato fino ad ora entusiasmante per la Sampdoria, merito soprattutto di un allenatore che è riuscito a ribaltare i pronostici che vedevano nella zona Europa League una lotta fra le sole cosiddette big. Invece la Sampdoria c'è, ha piegato già in casa il Milan e fuori casa (salvo la disfatta contro l'Udinese) è riuscita a non sfigurare.

L'avversario di questo turno è un'altra squadra su cui ormai sono state già tessute molte lodi. Il Chievo di Rolando Maran, come ci ha ormai abituati a fare da 3-4 anni a questa parte, si è affidato ad un gruppo di giocatori esperti e diligenti dal punto di vista professionale, confermando in blocco l'organico dei tornei precedenti. Una scelta che ancora una volta ha dato i suoi frutti: i veneti dimostrano sempre di saper partire con il piede giusto e di evitare di correre rischi. Il bottino portato a casa dai clivensi finora è di 15 punti, che consentono di porsi esattamente al centro della classifica della Serie A e di poter guardare in avanti senza troppo preoccuparsi di essere risucchiati. Per i gialloblù sarà difficile riuscire a tenere una continuità di rendimento così alta e poter pensare di "togliere il posto" a formazioni ben più attrezzate che hanno investito tanto nel mercato, ma c'è tutto l'occorrente per ripetere le ottime annate degli scorsi anni. Per il Chievo la trasferta di Genova sarà un altro importante banco di prova, dopo aver perso fuori casa soltanto una gara allo Juventus Stadium.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE SAMPDORIA CHIEVO

Sampdoria Chievo sarà un'esclusiva in diretta tv per gli abbonati alla televisione satellitare a pagamento: appuntamento su Sky Calcio 5 (codice d'acquisto 408638) con possibilità di attivare l'applicazione Sky Go per la diretta streaming video su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Su Sky Super Calcio va in onda Diretta Gol Serie A, programma che fornisce highlights e reti in tempo reale da tutti i campi.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA CHIEVO

Per quanto riguarda le formazioni del match, il tecnico della Samp Giampaolo dovrebbe fare a meno del portiere Viviano, sostituito ancora una volta da Puggioni. Nel consueto 4-3-1-2, rispetto a quanto abbiamo già visto a San Siro, l'unica modifica potrebbe essere il ritorno del capitano Regini fra i titolari in difesa, mentre Quagliarella è sempre il punto di riferimento dell’attacco. Dall'altra parte Maran si affida ad un modulo speculare, in cui il rientro di Inglese dovrebbe far rifiatare Pellissier nel tandem d’attacco con Pucciarelli, mentre a centrocampo il Chievo dovrà fare i conti con l’assenza obbligata dello squalificato Hetemaj e dovrebbe perciò essere titolare Rigoni.

PRONOSTICO E QUOTE

Per quanto riguarda il pronostico di Sampdoria Chievo, esso vede favoriti i blucerchiati, in modo anche piuttosto evidente. Le quote dell’agenzia di scommesse sportive SNAI proposte sul match di Marassi sono le seguenti: segno 1 a 1,90, segno 2 per la vittoria Chievo a 4,25. La X del pareggio è quotata 3,45.

