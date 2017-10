Siena Monza/ Streaming video e diretta Sportube.tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Siena Monza: streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per l'undicesima giornata del girone A di Serie C

29 ottobre 2017 Claudio Franceschini

Diretta Siena Monza, Serie C girone A (Foto LaPresse)

Siena-Monza, che sarà diretta dal signor Valiante di Salerno, si gioca domenica 29 ottobre alle ore 16.30 e sarà la sfida che vedrà impegnata la capolista del girone A di Serie C 2017-2018 nell'undicesima gara d'andata di campionato. Capolista di nuovo in campo dopo il brillante successo in casa della Viterbese: domenica scorsa il Siena ha espugnato lo stadio Rocchi con un tre a uno firmato dai gol di Marotta, Guberti e Campagnacci che hanno mantenuto i bianconeri con un punto di vantaggio sul Livorno, in testa alla classifica. Quattro vittorie nelle ultime cinque partite di campionato disputate dai toscani, che si stanno proponendo in maniera sempre più convincente per il primo posto in classifica. Il Monza invece dopo il doppio colpo esterno contro Viterbese e Prato ha mancato una potenziale opportunità per il salto di qualità facendosi travolgere in casa dall'Arezzo con un perentorio zero a tre. Una sconfitta pesante per i brianzoli, maturata peraltro tutta negli ultimi venti minuti di gara. Con quindici punti il Monza si trova comunque in zona playoff, ma la caduta contro i granata toscani è stata sorprendente anche perché nelle precedenti nove partite i biancorossi avevano subito solamente sei reti: in casa della capolista servirà ben altra solidità per fare risultato.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

Non sarà possibile seguire la diretta tv su canali free o pay, ma si potrà vedere la diretta streaming video via internet collegandosi sul sito elevensports.it, acquistando la singola partita oppure con una formula di abbonamento per le due squadre impegnate.

PROBABILI FORMAZIONI SIENA MONZA

Allo stadio Franchi di Siena scenderanno in campo queste probabili formazioni: i padroni di casa confermeranno il loro undici titolare tutto italiano con Pane in porta alle spalle di una difesa a quattro composta da Brumat a destra, D'Ambrosio e Sbraga impiegati come difensori centrali e Iapichino sull'out mancino di difesa. Cristiani, Gerli e Vassallo giocheranno nel terzetto titolare di centrocampo, Guberti avrà invece compiti da trequartista alle spalle di Neglia e Marotta, che partiranno dal primo minuto nel tandem offensivo.

La risposta del Monza sarà affidata a Liverani tra i pali, Carissoni in posizione di terzino destro e Tentardini in posizione di terzini sinistro, mentre Negro e Riva saranno i due difensori centrali. Anche la linea di centrocampo sarà a quattro, con Galli e Guidetti impiegati come centrali, Giudici esterno laterale di destra e D'Errico esterno laterale di sinistra. In attacco, confermato il duo Ponsat-Barzotti.

LA CHIAVE TATTICA

I moduli a confronto saranno il 4-3-1-2 del tecnico del Siena, Mignani, ed il 4-4-2 del mister del Monza, Zaffaroni. Dopo molti anni e un lungo su e giù tra Serie A, Serie B, due divisioni di Serie C-Lega Pro e Serie D, Siena e Monza si ritrovano di nuovo di fronte in un confronto ufficiale di campionato. L'ultima volta era accaduto nel campionato di Serie B 2000/01, con partita d'andata disputata il 26 novembre del 2000 e vinta tre a uno dal Siena, con i toscani che si sono imposti anche il 22 aprile 2001 nel match di ritorno in Brianza, con il punteggio di due a uno.

QUOTE E SCOMMESSE

Dall'alto del suo primo posto in classifica, i bookmaker giudicano favorito il Siena con vittoria interna quotata 1.68 da Betclic, mentre Paddy Power moltiplica per 5.00 quinto investito sulla vittoria esterna e propone a 3.50 la quota del pareggio. Over 2.5 quotato 2.10 da Bet 365, che quota l'under 2.5 1.70.

