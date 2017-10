Spal Genoa/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Spal Genoa info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario, risultato live della partita di Serie A, valida per la 11^ giornata

29 ottobre 2017 Mauro Mantegazza

Diretta Spal Genoa (LaPresse)

Spal Genoa, che sarà diretta dall’arbitro Orsato, si gioca oggi domenica 29 ottobre alle ore 15:00. La partita sarà giocata allo stadio Mazza di Ferrara per l’undicesima giornata di Serie A. La Spal allenata da Leonardo Semplici, reduce dalla sconfitta annunciata rimediata sul campo della Juventus, è reduce da un solo punto in otto partite dopo l’ottimo inizio di agosto. Un rendimento strano quello avuto dalla formazione emiliana, che non ha sfigurato contra nessuna delle big incontrate fino ad ora, ma che ha deluso negli appuntamenti che più contano per la classifica come le gare contro le squadre di pari livello. Fra i risultati che più condannano al momento la stagione biancoazzurra ci sono le sconfitte interne contro Sassuolo e Cagliari, così come la mancata vittoria contro il Crotone. Continuando di questo passo servirà poco alla Spal fare bella figura contro le grandi, perché la salvezza sì farà sempre più difficile.

L'occasione per tornare al successo giunge ghiotta e concreta nel prossimo impegno in casa contro il Genoa, che con 6 punti al momento ha una sola lunghezza di vantaggio sugli uomini di Semplici e vive anch'esso momenti di difficoltà. La squadra allenata da Ivan Juric, confermando in verità delle aspettative piuttosto pessimistiche da parte degli esperti, non è riuscita fino ad ora ad emergere dai bassifondi e si ritrova a giocarsi una partita già molto significativa in chiave salvezza. Dopo averla scampata per due anni di fila, ed essere riuscito alla fine ad avere sempre la meglio su avversarie rivelatesi inferiori, quest'anno il Genoa di nuovo rischia grosso. Cauti segnali di ripresa sono arrivati nel match interno contro il Napoli, ma in uno scontro diretto servirà raccogliere punti e non complimenti.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE SPAL GENOA

Spal Genoa sarà visibile in diretta tv sia sui canali della tv satellitare, sia sul digitale terrestre. Nel primo caso potremo seguire il match su Sky Calcio 4, mentre per gli abbonati a Mediaset Premium l’appuntamento sarà sul canale Premium Calcio 2. Di conseguenza, la diretta streaming video sarà garantita tramite l’applicazione Sky Go oppure Premium Play a tutti gli abbonati delle due piattaforme.

PROBABILI FORMAZIONI SPAL GENOA

Per quanto riguarda le probabili formazioni, il tecnico di casa Semplici dovrà vedersela con alcuni infortuni che lo indirizzeranno nelle scelte dell'11 titolare. Davanti a Gomis, confermato per la porta, nel 3-5-2 spazio a Felipe, Salamon ed Oikonomou un difesa, con Mattiello e Lazzari ad agire da esterni. A centrocampo probabile conferma dal primo minuto per Eros Schiavon, con Rizzo e Viviani a comporre il trio in mediana. In attacco conferme dal primo minuto per la coppia Borriello-Paloschi. Dall'altro lato il Genoa di Juric si schiera con un 3-4-3 con Perin fra i pali, Izzo, Rossettini e Zukanovic in difesa. A centrocampo Lazovic e Laxalt andranno ad occupare le corsie esterne, lasciando a Veloso e Bertolacci la gestione della mediana. Per l'attacco Rigoni e Taarabt giocheranno più accentrati rispetto al tridente classico, assumendo una posizione a metà fra un trequartista ed un'ala, lasciando solo a Lapadula il compito di fare il punto di riferimento offensivo.

PRONOSTICO E QUOTE SPAL GENOA

Per quanto riguarda le quote del match Spal Genoa, già un delicato scontro in zona salvezza, il segno 1 della vittoria Spal è quotato 2,85 dall’agenzia di scommesse sportive SNAI; Genoa leggermente favorito sulla carta, con un segno 2 corrispondente a 2,65 mentre il pareggio (segno X) è offerto a 3,05.

