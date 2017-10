Sudtirol Vicenza/ Streaming video e diretta Sportube.tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Sudtirol Vicenza: streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per l'undicesima giornata del girone B di Serie C

29 ottobre 2017 Claudio Franceschini

Diretta Sudtirol Vicenza, Serie C girone B (Foto LaPresse)

Sudtirol Vicenza, domenica 29 ottobre alle ore 14:30, viene diretta dall'arbitro Mario Cascone e rientra nel programma del girone B della Serie C 2017-2018, campionato arrivato alla sua undicesima giornata. Diamo un'occhiata all'inizio di stagione di queste due squadre partendo da quanto fatto dagli altoatesini. La Sudtirol, formazione passata quest'estate sotto la guida di Paolo Zanetti, in 10 gare giocate sin qui in stagione ha totalizzato 12 punti, che la rendono la dodicesima forza di questo campionato alle spalle della Fermana. La formazione in maglia bianco-rossa è reduce da due gare contraddistinte da due ottime prestazioni: prima la vittoria per 5-0 contro il Santarcangelo e poi il pari esterno contro il Renate, infatti, hanno rilanciato una squadra che aveva fatto mugugnare i tifosi per la scarsa concentrazione e prestazioni non ritenute all'altezza della rosa.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

Sudtirol Vicenza non sarà trasmessa in diretta tv; tuttavia, come per tutte le partite nella stagione di Serie C (anche quelle di Coppa Italia), ci sarà la possibilità di seguire la sfida in diretta streaming video, sottoscrivendo un abbonamento al portale Sportube.tv che ha l’esclusiva per le partite della terza divisione.

QUI SUDTIROL

Il rendimento interno del Sudtirol, il terzo in questa speciale classifica nel girone A dietro Padova e Pordenone, non è stato mai particolarmente in discussione. L'unica gara persa al Druso dalla Sudtirol su un totale di 5 giocate è stata infatti quella del 24 settembre contro il Bassano, e pur con tutti i limiti evidenziati per il risultato finale non è stata una prestazione da buttare. Il vero problema è quando la squadra lascia il Druso, ovvero quando gioca le sue gare in trasferta: in questa fattispecie i bianco-rossi sono ancora a secco di vittorie in casa e hanno ottenuto soltanto 2 punti, dati che la rendono la terz'ultima forza del campionato. Il prossimo avversario in campionato è il Vicenza di Colombo, una squadra in difficoltà dopo il solo punto conquistato nelle ultime 3 gare, e che è reduce dal pesante K-O. interno contro la Triestina di Sannino.

QUI VICENZA

Una sconfitta, quella arrivata al Menti con i friulani, che ha spiazzato i tifosi così come l'allenatore bianco-rosso, che si è dichiarato soddisfatto dell'impegno profuso dai suoi, ma che ha anche ammesso di dover tornare al lavoro dal punto di vista difensivo. Partire con 3 gol di svantaggio, in un match così delicato, non deve essere assolutamente ripetuto, specie quando arriveranno i match che contano davvero per la classifica. Classifica che, per effetto degli ultimi risultati in campionato, ha cambiato totalmente volto per i veneti, che occupano ora la nona posizione della classifica del girone B, ed inseguono a 5 punti di distacco la capolista Pordenone. Gli errori ci sono stati, e la partenza doveva essere migliore per inseguire l'obiettivo promozione diretta, ma la quota del primo posto si è mantenuta relativamente bassa rispetto agli altri gironi, dando il tempo a tutte le inseguitrici di riorganizzarsi e ripartire.

PROBABILI FORMAZIONI SUDTIROL VICENZA

Per quanto riguarda le probabili formazioni, il tecnico della Sudtirol Zanetti pensa ad un 3-5-2 per contrastare il Vicenza dal primo minuto. In campo Offredi in porta, Erlic, Sgarbi e Vinetot in difesa, A centrocampo Frascatore e Tait saranno sugli esterni, Fink, Cia e Berardocco in mediana. In attacco tandem formato da Gyasi e Costantino. Dall'altra parte il Vicenza scende in campo con un 4-3-3 con Valentini in porta, Giraudo, Crescenzi, Milesi e Bianchi a partire da sinistra per la difesa. A centrocampo recupera Romizi al centro, con Tassi e Alimi ai suoi fianchi. In avanti, invece, pronto a tornare dal primo minuto Gianmario Comi, che sarà il vertice del tridente com Lanini e Giacomelli.

QUOTE E PRONOSTICO

Per quel che riguarda le quote e le scommesse su questa partita in programma al Druso, il Bookmaker SNAI propone il segno 1 per la vittoria del Sudtirol a 2,35, mentre per la vittoria del Vicenza - identificata dal segno 2 - la quota è pari a 2,85 volte la somma che avrete deciso di giocare. La quota del segno X per il pareggio è valida 3,00.

© Riproduzione Riservata.