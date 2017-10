Torino-Cagliari/ Streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Torino-Cagliari: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario, risultato live. La partita di Serie A si gioca domenica 29 ottobre 2017 alle ore 20:45

29 ottobre 2017 Carlo Necchi

Diretta Torino-Sassuolo: qui il serbo Adem Ljajic, 26 anni, attaccante del Torino (LAPRESSE)

Torino-Cagliari sarà diretta dall’arbitro Gianpaolo Calvarese della sezione di Teramo: ad assisterlo i guardalinee Vivenzi e Zappatore e il quarto uomo Sacchi, mentre gli addetti al VAR saranno Mazzoleni e Rapuano. Undicesima giornata nel campionato di Serie A: il posticipo di domenica 29 ottobre vede di fronte Torino e Cagliari a partire dalle ore 20:45. I granata allenati da Sinisa Mihajlovic sono dodicesimi in classifica con 13 punti, mentre i rossoblù di mister Diego Lopez seguono in quattordicesima posizione a quota 9. Un’occhiata al prossimo turno: il Torino sarà di scena a San Siro contro l’Inter nel lunch match di domenica 5 novembre (ore 12:00), il Cagliari invece riceverà l’Hellas Verona alla Sardegna Arena (sempre domenica 5/11 ma dalle 15:00).

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA PARTITA DI SERIE A

Torino-Cagliari sarà trasmessa in diretta tv da Sky sui canali Super Calcio HD (il numero 206) e Calcio 1 HD (n.251): telecronaca dalle ore 20:45. I clienti Sky abbonati al pacchetto Sport o al pacchetto Calcio potranno seguire la partita anche in diretta streaming video, tramite l’applicazione SkyGo disponibile pc, tablet e smartphone; i non abbonati ai due pacchetti potranno acquistare l’evento in pay-per-view con il codice 408650.

LA SITUAZIONE

Il Torino sta vivendo una crisi di risultati che ha messo in discussione il futuro di Sinisa Mihajlovic: i granata non vincono da 5 giornate ed arrivano da due sconfitte consecutive, quelle patite contro Roma (0-1 in casa) e Fiorentina (3-0). Nel turno infrasettimanale di mercoledì il Toro, ancora privo dell’infortunato Belotti, ha disputato un buon primo tempo passando però in svantaggio al 29’ dopo il gol dell’ex Benassi; nella ripresa i viola hanno trovato il raddoppio con una gemma di Simeone (66’), e poi anche il definitivo 3-0 su calcio di rigore nell’episodio che ha portato anche all’espulsione di Barreca (di Babacar la trasformazione dal dischetto). Insomma il match interno contro il Cagliari si presenta come una di quelle occasioni da non fallire, anche perché la piazza sta cominciando a borbottare. Torino che in ogni caso rimane non troppo distante (a meno 4) dalla zona Europa League, prima di questa giornata. Il Cagliari ha vissuto un mercoledì da cardiopalma: in casa contro il fanalino di coda Benevento, i sardi sono passati in avvio grazie al primo gol in Serie A di Paolo Faragò (9’); nel prosieguo però i rossoblù hanno sprecato un calcio di rigore con Sau e non sono riusciti a chiudere la partita, arrivando addirittura ad incassare il punto del pareggio in pieno recupero (94’, penalty trasformato da Iemmello). Ma nell’ultima azione disponibile Leonardo Pavoletti si è esibito in una spettacolare girata aerea, su bel cross di Faragò, facendo esplodere la Sardegna Arena e regalando a mister Lopez tre punti ancora più goduti. Cagliari che non ha ancora pareggiato in questo torneo: il bilancio attuale parla di 3 vittorie e 7 ko (1-4 in trasferta).

PROBABILI FORMAZIONI TORINO-CAGLIARI

Due squalificati tra le fila del Torino: sono il terzino Barreca e il centrocampista Rincon, infortunati invece i difensori Lyanco ed Ansaldi oltre al centrale Obi. Mihajlovic dovrebbe confermare il 4-2-3-1 con Sirigu in porta, De Silvestri e Molinaro terzini, N’Koulou e Moretti difensori centrali. A centrocampo Acquah e Baselli, sulla trequarti Ljajic, esterni alti Iago Falque e Niang e davanti Sadiq. Da valutare l’impiego di Belotti che dovrebbe partire dalla panchina. Nessuno squalificato per il Cagliari che però deve fare a meno degli acciaccati Cragno, Pisacane e Cossu. Diego Lopez riproporrà il modulo 3-5-2 schierando Rafael in porta e Romagna, Ceppitelli e Marco Capuano in difesa. Faragò si è guadagnato il posto sulla destra, per la corsia mancina invece il ballottaggio riguarda Miangue e Padoin; in cabina di regia Cigarini e ad affiancarlo gli interni Barella e Ionita, quest’ultimo fresco di rinnovo fino al 2021. In attacco infine probabile l’impiego di Joao Pedro a supporto di Pavoletti.

QUOTE E SCOMMESSE: IL PRONOSTICO DELLA PARTITA

Nonostante il momento non troppo positivo per il Torino, le principali agenzie di scommesse puntano nettamente sulla vittoria granata. snai.it ad esempio abbassa a quota 1,63 il segno 1 per il successo casalingo del Toro, mentre il segno 2 per l’affermazione esterna del Cagliari vale 5,00 volte la posta in gioco. A 4,25 invece l’opzione X per l’eventuale pareggio. Under 2,45, Over 1,50, Gol 1,50 e NoGol 2,40.

