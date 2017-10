Udinese-Atalanta/ Streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Udinese-Atalanta: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario, risultato live. La partita di Serie A si gioca domenica 29 ottobre 2017 alle ore 15:00

29 ottobre 2017 Carlo Necchi

Diretta Udinese-Atalanta (LAPRESSE)

Udinese-Atalanta sarà diretta dall’arbitro Gianluca Rocchi (44 anni) di Firenze: con lui i guardalinee Tegoni e Di Iorio e il quarto uomo Fourneau, mentre gli addetti al VAR saranno Pinzani e Piccinini. Alla Dacia Arena di Udine va in scena una delle partite in programma per l’undicesima giornata di Serie A: dalle ore 15:00 i padroni di casa dell’Udinese affrontano l’Atalanta. La classifica del torneo vede i friulani al tredicesimo posto con 9 punti, l’Atalanta invece occupa la nona posizione a quota 15. Nel prossimo turno l’Udinese giocherà in trasferta contro la Lazio (domenica 5 novembre, ore 15:00), mentre l’Atalanta riceverà la SPAL all’Atleti Azzurri d’Italia (sempre domenica 5/11 ma dalle 18:00).

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA PARTITA DI SERIE A

Udinese-Atalanta sarà trasmessa in diretta tv da Sky sul canale Calcio 3 HD, il numero 253: telecronaca dalle ore 15:00. I clienti Sky abbonati al pacchetto Calcio potranno seguire la partita anche in diretta streaming video, tramite l’applicazione SkyGo disponibile per pc, tablet e smartphone; i non abbonati al pacchetto Calcio potranno acquistare l’evento in pay-per-view con il codice 408661.

LA SITUAZIONE

L’Udinese è reduce dalla prima vittoria esterna del suo campionato, ottenuto con il minimo scarto sul campo del Sassuolo: il centrocampista ceco Antonin Barak è andato a segno per la prima volta in Serie A, consegnando alla classifica bianconera 3 punti d’ossigeno. I friulani non possono comunque adagiarsi sugli allori perché la zona retrocessione dista appena 3 lunghezze; da notare come sinora l’Udinese non abbia mai pareggiato, registrando 3 vittorie e 7 sconfitte (2-3 in casa). Alla Dacia Arena si presenta un’Atalanta reduce da due successi consecutivi, quelli ai danni di Bologna (1-0) ed Hellas Verona (3-0) che hanno riportato i nerazzurri vicino alla zona Europa League (quinto e sesto posto). Mercoledì i bergamaschi di mister Gasperini si sono sbarazzati del Verona con un netto 3-0: dopo un primo tempo equilibrato e concluso a reti bianche, l’Atalanta è passata al 50’ con Remo Freuler che prima dell’intervallo si era visto annullare un altro gol dal VAR. Nove minuti dopo un sinistro basso di Josip Ilicic ha portato la Dea sul doppio vantaggio, mentre ad un quarto d’ora dal termine il subentrato Jasmin Kurtic ha sancito il definitivo 3-0. Giovedì (2 novembre) Gomez e compagni torneranno in campo per la quarta giornata di Europa League, in cui affronteranno i ciprioti dell’Apollon Limassol in trasferta (inizio ore 19:00).

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE-ATALANTA

Gigi Delneri deve fare i conti con la squalifica del difensore brasiliano Samir; sempre per la retroguardia è in bilico il centrale belga Nuytinck, che però dovrebbe farcela. Con lui anche Danilo e i terzini Stryger Larsen (a destra) e Ali Adnan (sinistra). Per il trio di centrocampo il ballottaggio riguarda Behram e Fofana, nelle altre due caselle previsti i connazionali Barak e Jankto. Davanti Maxi Lopez affiancato dagli esterni De Paul e Lasagna. Nessun giocatore squalificato per l’Atalanta, mentre il centrocampista brasiliano Joao Schmidt rimane ai box per l’infortunio al menisco. Nel 3-4-2-1 di Gasperini il portiere titolare sarà nuovamente Berisha, rimasto in panchina nell’infrasettimanale: davanti a lui i difensori Toloi, Caldara e Masiello. Per la fascia destra Hateboer in vantaggio su Castagne, a sinistra Spinazzola e in mezzo al campo il tandem Freuler-Cristante. Pacchetto offensivo con Ilicic e Gomez a supportare Petagna.

QUOTE E SCOMMESSE: IL PRONOSTICO DELLA PARTITA

I pronostici delle principali agenzie di scommesse favoriscono gli ospiti. Su snai.it il segno 2 per la vittoria dell’Atalanta vale 2,00 volte la posta in gioco, mentre il segno 1 per il successo casalingo dell’Udinese corrisponde a quota 3,70. A 3,50 invece l’opzione X per il pareggio finale tra le due formazioni. Dalla lavagna SNAI riportiamo anche le quote per le opzioni Under (1,90), Over (1,83), Gol (1,67) e NoGol (2,10).

