Video/ Bari Ascoli (3-0): highlights e i gol della partita (Serie B 12^ giornata)

Video Bari Ascoli (risultato finale 3-0): highlights e gol della partita giocata al San Nicola per la 12^ giornata del campionato di Serie B 2017-2018

29 ottobre 2017 Federico Giuliani

Video Bari Ascoli (LAPRESSE)

Bari Ascoli è terminata 3-0 per i pugliesi nella 12^ giornata di Serie B: una partita a due facce, che però alla fine ha fatto la felicità solo dei galletti biancorossi. Il primo tempo non offre emozioni degne di nota. Al 5' i marchigiani hanno una fiammata improvvisa con Clemenza che da buona posizione non è riuscito a correggere in rete il diagonale di Favilli. Al 25' l'Ascoli è costretto a un cambio forzato: esce l'infortunato Padella ed entra De Santis. Passano pochi minuti e Favilli, il più reattivo dei suoi, carica un tiro che termina di poco alto sopra la traversa. Al 38' ecco l'episodio chiave dell'incontro: gli uomini di Fiorin restano in dieci per via dell'espulsione diretta di Gigliotti. Duro e inutile l'intervento del difensore ai danni di Improta che costringe il signor Marco Serra a estrarre il cartellino rosso.

IL SECONDO TEMPO

Nella ripresa accade l'inevitabile, con i padroni di casa che dilagano e l’Ascoli che non può fare altro se non arrendersi. Il Bari passa in vantaggio al 53' con un gran sinistro di Galano che beffa Lanni dopo una deviazione. Passano appena 5' e i pugliesi trovano la via del raddoppio, questa volta grazie a un'autorete di Mogos: Galano scodella in mezzo per Improta, che stacca bene spedendo la sfera addosso a Mogos e poi in fondo al sacco. Il Bari non è ancora sazio. Al minuto 73' Floro Flores trova il definitivo 3-0 che manda al tappeto il povero Ascoli.

