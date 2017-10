Video/ Cremonese Perugia (3-3): highlights e i gol della partita (Serie B 12^ giornata)

Video Cremonese Perugia (risultato finale 3-3): highlights e gol della partita giocata allo Zini per la 12^ giornata del campionato di Serie B 2017-2018

29 ottobre 2017 Federico Giuliani

Video Cremonese Perugia (LaPresse)

Cremonese Perugia 3-3 ci ha regalato tantissime emozioni nella 12^ giornata di Serie B allo stadio Zini. Inizia bene il Perugia, che al 2' si fa notare con un traversone di Bandinelli non corretto a rete da Han. La risposta della Cremonese non si fa attendere e sta tutta in un tiro di Paulinho che non inquadra lo specchio della porta difesa da Nocchi. Intorno al 13' il Perugia prende in mano il pallino del match e crea due potenziali palle gol, prima con Bianco (mancino sballato) poi con Cerri (salva tutto Claiton). Al 22' gli umbri passano meritatamente in vantaggio con Dossena, bravo ad anticipare Sarini e Scappini con un perfetto colpo di testa dagli sviluppi di un corner. Passano pochi minuti e Pajac fa venire i brividi a Ujkani. Alla mezzora esatta la Cremonese trova il pareggio in modo fortunoso: Piccolo mette in mezzo una punizione deviata nella propria porta da un intervento di Zanon. Nel finale ci sono da segnalare tre tentativi: Cerri e Han per il Perugia e il solito Pualinho per la Cremonese.

IL SECONDO TEMPO

Passiamo alla ripresa dove il Grifone trova immediatamente la via del gol. I padroni di casa sprecano un corner favorendo il contropiede ospite; Di Carmine si invola a campo aperto, arriva a tu per tu con Ujkani e non ha problemi a insaccare il 2-1. Poco dopo Brighi sfiora il 3-1 con un tiro mal calibrato mentre al 62' Paulinho che non capitalizza a dovere un cross di Almici. Ma al 72' Paulinho si riscatta e segna uno splendido gol che vale il momentaneo 2-2. Finita qui? Nemmeno per idea perché all'81' Di Carmine raccoglie l'assist di Pajac e batte ancora una volta Ujkani. All'86' la Cremonese conquista un calcio di rigore in seguito un ingenuo fallo di mano di Mustacchio; dagli undici metri va Paulinho che insacca il definitivo 3-3.

