Video/ Fondi Casertana (0-0): highlights della partita (Serie C 11^ giornata)

Video Fondi Casertana (risultato finale 0-0): highlights della partita valida nella undicesima giornata del girone C del Campionato di Serie C 2017-2018.

29 ottobre 2017 Fabio Belli

Video Fondi Casertana (LaPresse)

Partita interessante dal punto di vista tattico, ma alla fine Fondi e Casertana non si fanno male, chiudendo il loro scontro con un pareggio a reti bianche. Un risultato che vale comunque per il Fondi il terzo risultato utile consecutivo, sette punti nelle ultime tre partite per i pontini che ne avevano ottenuti solo due nelle precedenti otto. Un pari che permette al Fondi di restare un punto avanti rispetto alla Casertana, che si è approcciata a questa sfida dopo il ritiro a Gaeta, conseguenza della doppia sconfitta contro Monopoli e Siracusa in casa. La partita si accende soprattutto grazie ai lampi di Turchetta, migliore in campo tra le fila della Casertana e in generale in tutta la partita, ma prima l’assist del numero ventisette dei campani non viene raccolto da Carriero, quindi il portiere di casa Elezaj neutralizza un suo tentativo dalla distanza. Il Fondi è organizzato ma rischia grosso alla mezz’ora, quando il solito Turchetta mette Colli a tu per tu con Elezaj, ma il portiere albanese riesce ad ipnotizzare l’avversario e sventare il pericolo.

IL SECONDO TEMPO

Nella ripresa proprio Turchetta dopo 4’ ha la palla giusta ma non la freddezza per spingerla alle spalle di Elezaj. I tanti cambi nella ripresa spezzettano il gioco e il ritmo della Casertana cala, con il Fondi che riesce a rischiare meno. Nel finale il tecnico ospite D’Angelo si fa espellere, Lazzari abbozza un paio di tentativi per i padroni di casa, nel finale Turchetta cade in area. Fiato sospeso al Purificato, ma non è rigore, solo rimessa dal fondo ed il risultato finale non si schioda dallo 0-0, un punto per uno può star bene alle due compagini.

