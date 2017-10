Video/ Milan Juventus (0-2): highlights e gol della partita (Serie A 11^ giornata)

Video Milan Juventus (0-2): gli highlights e i gol della partita che si è giocata sabato 28 ottobre, valida per l'undicesima giornata del campionato di Serie A

29 ottobre 2017 Alessandro Rinoldi

Video Milan Juventus (LaPresse)

Allo Stadio Giuseppe Meazza la Juventus supera in trasferta il Milan per 2 a 0. Nel primo tempo ai rossoneri non bastano un pressing asfissiante e gli assalti continui per far male ai bianconeri che passano in vantaggio invece al 23' con la rete di Higuain, perfettamente servito da Dybala sulla disattenzione di Biglia. A ridosso dell'intervallo, precisamente al 45', Kalinic è pure sfortunato nel centrare la traversa da pochi passi. Nel secondo tempo gli ospiti giocano meglio e più liberamente fino a raddoppiare al 63' con la doppietta personale di Higuain, 101 goal totali in Serie A, agevolato dal velo di Dybala sul passaggio di Asamoah. Le sostituzioni non cambiano le sorti del match ed i 3 punti conquistati permettono alla Juventus di agganciare almeno momentaneamente il Napoli in vetta alla classifica con 28 punti mentre il Milan resta fermo a quota 16. Analizzando le statistiche dell'incontro emerge come il Milan, a cominciare dal possesso palla favorevole con il 52%, avrebbe meritato qualcosa in più rispetto a quanto raccolto questa sera. In palleggio inoltre i rossoneri si sono distinti per un numero inferiore di palle perse, 42 e 43 con 9 del solo Mandzukic, avendone pure recuperate di più rispetto ai bianconeri, 28 a 24 di cui 5 a testa per Abate e Pjanic. In fase offensiva poi i padroni di casa hanno collezionato più tiri degli ospiti, 10 a 8 i totali dei quali 6 a 4 nello specchio della porta, 2 ciascuno per Calhanoglu, Dybala ed Higuain, così come per le occasioni da goal, 6 a 5 con 3 per Kalinic. Infine, sotto l'aspetto disciplinare, il Milan è stato più falloso, 10 a 20 gli interventi irregolari subiti, e l'arbitro Valeri della sezione di Roma 2 ha estratto il cartellino giallo 2 volte ammonendo solamente Kessie' e Zapata proprio tra i meneghini.

LE DICHIARAZIONI

Al termine dell'incontro il match winner Gonzalo Higuain ha rilasciato a caldo alcune dichiarazioni ai microfoni di Premium Sport spiegando: "101 goal in A? Sono lo stesso giocatore di quando ho iniziato, ci provo ad essere lo stesso e quindi sono felice della partita e del grande sforzo che ha fatto questa squadra, penso fosse il modo per vincere questa partita e sono contento per questo. Risposta alle critiche? No, io non rispondo mai. Penso solo sempre a provare ad aiutare la squadra, è quella che mi ha dato fiducia sempre, penso ai tifosi, alla mia famiglia, l'ho detto prima, non lo dico adesso: questo è per tutti quelli che hanno sempre creduto in me, non per quelli che ci sono solo nei momenti buoni. Tornati in corsa per lo scudetto? Ancora è lunga, manca tanto. Ovviamente è un obiettivo della stagione lottare fino alla fine, speriamo di arrivare fino in fondo e vincerlo. Vuol dire molto aver battuto il Milan? No vuol dire che siamo una squadra forte e quando giochiamo così è difficile perdere; non abbiamo preso goal che era fondamentale e quindi questo è per tutta la squadra e per il grandissimo sforzo che ha fatto."

