Video/ Paganese Monopoli (0-1): highlights e gol della partita (Serie C 11^ giornata)

Il Monopoli di Tangorra espugna Pagani vincendo 0-1 grazie al gol di Michele Paolucci al 73esimo. Vittoria preziosa e incoraggiante per i biancoverdi, ora secondi in classifica. Resta invece al penultimo posto ma con 2 partite in più rispetto all’Andria, ultimo, la Paganese. Nel prossimo turno il Gabbiano riposerà mentre i campani saranno in scena a Siracusa.

SINTESI PRIMO TEMPO

Favo schiera la Paganese con il 4-3-3. Tra i pali Gomis, linea difensiva composta da Picone, Meroni, Piana e Della Corte. In mediana Tascone, Carcione e Scarpa. In avanti Talamo, Regolanti e Cesaretti. Tangorra risponde con il 3-5-2. Bardini in porta, in difesa Bei, Ricci e Mercadante. A centrocampo da destra verso sinistra Longo, Zibert, Scoppa, Sounas e Donnarumma. In attacco Genchi e Sarao. Subito un brivido per la difesa del Monopoli. Cesaretti esplode un destro dal limite che sfiora il palo. Poco dopo Cesaretti si rende ancora pericoloso: dribbling nei pressi del vertice destro dell'area di rigore da parte del trequartista che conquista un ottimo calcio di punizione dopo l'intervento di Scoppa. Carcione ci prova ma centra in pieno la barriera. Al nono minuto la Paganese va vicinissima al gol. Sugli sviluppi di una rimessa laterale Cesaretti libera Scarpa con una bella giocata spalle alla porta: il tiro dal limite dell'area impegna Bardini, che si rifugia in corner. Il primo squillo per il Gabbiano arriva al 12esimo col suo attaccante di fiducia, Genchi: la conclusione di sinistro da fuori area, al termine di un'azione personale, non impegna particolarmente Gomis. Il portiere della Paganese è ben piazzato e para in presa sicura. Ancora Monopoli: palla messa dentro da Scoppa in area di rigore, Talamo anticipa Sounas in area e favorisce l'intervento di Gomis. Poco dopo i biancoverdi ci riprovano. Suggerimento in area di rigore di Scoppa per la corsa di Genchi, ben controllato nel duello fisico da Piana. Gomis esce in presa bassa scongiurando ogni pericolo. Risposta immediata dei padroni di casa. Bellissima apertura di Tascone sulla zona sinistra dell'area di rigore, dove c'è Cesaretti: il cross dell'ala sinistra attraversa tutta l'area piccola senza trovare la deviazione di alcun giocatore. Intorno alla metà del primo tempo Carcione ci prova in un paio di circostanze su calcio piazzato. In entrambi i casi la barriera respinge. Al 32esimo c'è un erroraccio in controllo palla di Donnarumma, che non aggancia sufficientemente bene un pallone servito sulla corsa da Sounas. Palla regalata agli avversari. Poco dopo il Monopoli sfiora il gol. Schema corto da calcio d'angolo con Genchi che serve Donnarumma verso il vertice sinistro dell'area di rigore. L'esterno esplode un tiro da poco fuori il limite che non passa distante dall'incrocio dei pali. Rimessa dal fondo per la Paganese. Al 40esimo i pugliesi hanno un'occasione gigante per passare in vantaggio. Piana pasticcia in difesa. Il difensore della Paganese interviene con un sinistro sbilenco su un pallone lanciato dall'altra metà campo finendo per servire l'attaccante avversario Genchi con un assist involontario. L'attaccante sfiora il palo alla sinistra di Gomis, divorandosi un'ottima chance. Risposta Paganese. Cross di Della Corta per Regolanti che in area svetta ma manda la palla fuori di un soffio. Prima dell'intervallo ancora Monopoli. Sugli sviluppi di un cross ribattuto Sounas controlla di petto e si coordina perfettamente col tiro di sinistro: Gomis si distende e si rifugia in corner.

SINTESI SECONDO TEMPO

Durante l'intervallo Tangorra effettua una sostituzione. Sull'esterno Rota prende il posto di Longo. Subito pericolosa la Paganese. Grande sgroppata di Talamo sulla destra, l'ala mette in mezzo un pallone basso e teso verso Regolanti: intercetta tutto Bei che si rifugia in corner. Qualche minuto dopo i campani si dilettano in contropiede. Ripartenza veloce da parte della Paganese con Carcione che esplode un destro dalla distanza, alto di qualche metro sopra la traversa. Ammonito Picone intanto per un fallo tattico ai danni di Sounas a centrocampo. Al 58esimo Talamo innesca sulla fascia con un bel colpo di tacco Picone: Tascone è lì vicino a rimorchio ma il terzino cerca il cross diretto in mezzo facendosi così intercettare. Occasione sfumata per la Paganese. Cambio nel Monopoli, esce Donnarumma, entra Ferrara. Poco dopo dentro pure Paolucci al posto di Genchi. Al 63esimo il Monopoli sfiora il gol. Dopo un pallone perso da Carcione si innesca un rapido contropiede a sinistra con Donnarumma che si invola sulla fascia e crossa in mezzo: nessun attaccante trovato dal centrocampista. Palla che finisce tra le braccia di Gomis. Cambio per gli azzurrostellati: Talamo esce in favore di Baccolo. Al 67esimo la Paganese spaventa il Monopoli. Cross in mezzo di Scarpa che dalla destra pesca perfettamente in area Cesaretti. In ottimo tempismo l'ala calcia ma centra la traversa. Squadre lunghe in questa fase. Cambio a centrocampo per gli ospiti, dentro Zampa per Zibert. Sostituzione anche nella Paganese: fuori Tascone per Bensaja. Al 73esimo il Gabbiano passa in vantaggio. Azione che si sviluppa da una rimessa laterale, Scoppa controlla sulla trequarti ed apre a sinistra per Mercadante. Il numero 3 crossa di prima in area di rigore per Paolucci che d'anticipo sul difensore riesce ad infilare Gomis portando in vantaggio i biancoverdi. Ammonito il centrocampista del Monopoli Sounas per un fallo tattico a centrocampo. La Paganese si fionda in attacco. Cesaretti riceve un lungo traversone, controlla sulla linea laterale sinistra e mette in mezzo un bel cross per Baccolo, che incorna e sfiora l'incrocio dei pali. Cambio per la formazione di Pagani, esce il centrocampista Carcione per Negro. Cesaretti ancora pericoloso. Altro cross in mezzo che trova l'attaccante numero 25 che svetta molto bene nei confronti di Bei. Anche in questo caso non viene trovato lo specchio della porta. Nel finale il Monopoli gestisce bene: esce Sounas, entra Russo.