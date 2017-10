Video/ Pescara Brescia (0-3): highlights e i gol della partita (Serie B 12^ giornata)

Video Pescara Brescia (risultato finale 0-3): highlights e gol della partita giocata all’Adriatico per la 12^ giornata del campionato di Serie B 2017-2018

29 ottobre 2017 Fabio Belli

Video Pescara Brescia (LAPRESSE)

Seconda vittoria consecutiva per il Brescia targato Marino, che dopo quello del Bari nel turno infrasettimanale si prende un altro scalpo eccellente, quello del Pescara di Zeman travolto a domicilio nella 12^ giornata di Serie B con un perentorio tris (0-3), che non lascia spazio a recriminazioni di sorta. Dopo il cambio di allenatore, le Rondinelle hanno cambiato marcia. Gli abruzzesi avevano iniziato discretamente la partita, mancando al 6’ con Pettinari una clamorosa occasione per il vantaggio. Poi la rete di Machin, al primo gol in Serie B della sua carriera al 37’, ha cambiato le sorti del match, con i padroni di casa biancazzurri che hanno visto sfumare praticamente in toto la loro pericolosità offensiva.

IL SECONDO TEMPO

Nella ripresa il Pescara è stato poco più di un’ombra, il Brescia ha avuto buon gioco e ne ha approfittato per chiudere definitivamente la partita con il micidiale uno-due piazzato da Caracciolo al 18’ e da Ferrante al 20’. Finale in scioltezza col portiere delle Rondinelle Minelli che ha negato di nuovo a Pettinari anche il gol della bandiera, mentre dall'altra parte Ferrante ha mancato di poco la doppietta personale. Il Brescia sale a quota 16 punti in classifica e si allontana decisamente dalla zona calda, agganciando proprio il Pescara che dopo il ko di Empoli di martedì scorso viene sonoramente contestato dai propri tifosi per l’ennesimo mancato salto di qualità: la prima posizione è lontana solo cinque lunghezze nella classifica iper-compressa del campionato cadetto, ma l'impressione è che Zeman sia più che mai in bilico sulla panchina abruzzese.

© Riproduzione Riservata.